Betalen met bitcoins

Erik Snitselaar Expert Geld & VerzekeringenBijgewerkt op:9 juni 2025
Bitcoin is een vorm van elektronisch geld. Het bestaat alleen in virtuele vorm; er zijn dus geen bitcoinmunten of -briefjes. Je kunt ermee betalen zonder dat je daar een bank of een andere derde partij voor nodig hebt. Het gaat om contant betalen, maar dan digitaal. Koop je een nieuwe fiets met euro’s, dan zorgt de bank ervoor dat het geld bij de fietsenwinkel terecht komt. Betaal je de fiets met bitcoins, dan vindt de transactie rechtstreeks plaats tussen jou en de fietsenwinkel. De Bitcoin is dus decentraal georganiseerd. Dat betekent ook dat er niet één eigenaar is van de munt en het achterliggende systeem; ze zijn eigendom van iedereen die er gebruik van maakt.
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Investeren in cryptovaluta
Het systeem achter Bitcoin is een nieuw soort database, waarin alle bitcointransacties worden opgeslagen. De informatie wordt onleesbaar gemaakt met cryptografie. Daarom wordt bitcoin ook wel ‘cryptovaluta’ genoemd. Transacties worden in blokjes opgeslagen in een groot netwerk van computers, ook wel ‘nodes’ of knooppunten genoemd. Een nieuw blokje bevat altijd informatie over het vorige blokje, wat weer informatie over het vorige bevat. Zo ontstaat een lange, onveranderbare en onkraakbare informatieketting. Deze technologie wordt ook wel Blockchain genoemd.
Als er nieuwe transacties worden gedaan, moeten er wijzigingen worden aangebracht in de database. Om dat te kunnen doen gaan de 'nodes' in het netwerk een onderlinge strijd aan om een complexe puzzel op te lossen. De computer die als eerste de code vindt, krijgt als beloning nieuwe bitcoins. Die worden door het netwerk zelf gegenereerd en bijgestort op de rekening van de eigenaar van de computer. Hij geeft ze weer uit en zo komen er dus nieuwe bitcoins in omloop. Daarom wordt dit proces ook wel ‘minen’ (delven) genoemd.
Om bitcoins te kopen en ermee te betalen maak je een zogenoemde ‘wallet’ aan: een digitale portemonnee voor het beheer van je bitcoins. Bij elke wallet hoort een privécode, ook wel 'private key' genoemd. En die blijkt heel belangrijk. Want raak je hem kwijt of hij wordt gestolen door hackers, dan raak je ook de toegang tot je bitcoins kwijt. En die is ook niet meer te herstellen.
Er zijn een aantal manieren om een wallet aan te maken, waarbij het verschilt hoe je private key wordt opgeslagen:
Een aantal jaar geleden kon je bij meerdere Nederlandse webshops met bitcoins betalen. Inmiddels zijn de meeste bedrijven gestopt met het aanbieden van betaling in bitcoins. Naarmate het aantal transacties groeit, duurt het langer voordat ze verwerkt zijn. Dat maakt bitcoins juist steeds minder aantrekkelijk voor bedrijven als betaalmiddel. Er werd door klanten ook weinig gebruik van gemaakt. Wereldwijd zijn er nog wel altijd veel bedrijven die bitcoins accepteren. Maar voorlopig wordt bitcoin toch meer als investering gezien als dat van een betaalmiddel.
Het Midden-Amerikaanse land El Salvador heeft in september 2021 de bitcoin als wettig betaalmiddel ingevoerd. Het land heeft sinds 2001 geen eigen munt meer en maakt gebruik van de Amerikaanse dollar. Naast de dollar kun je nu dus ook met de bitcoin in El Salvador betalen. In theorie zou je hier in het hele land mee moeten kunnen betalen. In de praktijk gebeurt dit weinig en accepteren veel winkels of handelaren geen bitcoin. Tot nu toe is het experiment nog geen groot succes. Het is dus maar de vraag of meer landen bitcoin gaan invoeren als wettig betaalmiddel.
Betalen met bitcoin is één mogelijkheid. Maar het wordt vooral gezien als investering. We krijgen dan ook regelmatig de vraag wat nu wijsheid is: investeren in bitcoin (of andere cryptovaluta) of juist niet. Aan de ene kant is de bitcoinkoers al sinds zijn oorsprong erg hard gestegen. De waarde van een bitcoin is gestegen van 100 dollar in 2013 naar 64.000 dollar in november 2021. Maar er zijn ook regelmatig zeer grote dalingen te zien. Begin 2023 bedroeg de koers nog maar 16.500 dollar. Dit is een daling van ongeveer 75%! Inmiddels is de koers weer flink gestegen naar 106.000 dollar (juni 2025). Wees je ervan bewust dat de risico's die horen bij investeren in Bitcoin erg hoog zijn. Je kunt in korte tijd veel geld verliezen. Het is daarom erg belangrijk om er alleen geld in te steken wat je dit echt kunt missen. En om risico's te spreiden: houd het bij maximaal een paar procent van het vermogen dat je beschikbaar hebt voor beleggingen.
Webwinkels bieden vaak extra garantie aan tijdens het koopproces. Maar ze geven daarbij geen uitleg over de bestaande wettelijke garantie. Hierdoor is voor consumenten niet duidelijk dat extra garantie vaak helemaal niet nodig is.
Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad. Ze laten producten rechtstreeks van de leverancier bezorgen. Meestal uit Azië. Daar zijn ze vaak niet duidelijk over en dat levert veel klachten op. Ook houden ze zich niet aan allerlei wettelijke regels.