Betalen met bitcoins

De bitcoin duikt steeds vaker op in het nieuws en wint aan populariteit. Maar wat is het en wat kunnen we ermee?

Wat is bitcoin?

Bitcoin is een vorm van elektronisch geld. Het bestaat alleen in virtuele vorm; er zijn dus geen bitcoinmunten of -briefjes. Je kunt ermee betalen zonder dat je daar een bank of een andere derde partij voor nodig hebt. Het gaat om contant betalen, maar dan digitaal. Koop je een nieuwe fiets met euro’s, dan zorgt de bank ervoor dat het geld bij de fietsenwinkel terecht komt. Betaal je de fiets met bitcoins, dan vindt de transactie rechtstreeks plaats tussen jou en de fietsenwinkel. De Bitcoin is dus decentraal georganiseerd. Dat betekent ook dat er niet één eigenaar is van de munt en het achterliggende systeem; ze zijn eigendom van iedereen die er gebruik van maakt.

Blockchain

Het systeem achter Bitcoin is een nieuw soort database, waarin alle bitcointransacties worden op geslagen. De informatie wordt onleesbaar gemaakt met cryptografie. Daarom wordt bitcoin ook wel ‘cryptovaluta’ genoemd. Transacties worden in blokjes opgeslagen in een groot netwerk van computers, ook wel ‘nodes’ of knooppunten genoemd. Een nieuw blokje bevat altijd informatie over het vorige blokje, wat weer informatie over het vorige bevat. Zo ontstaat een lange, onveranderbare en onkraakbare informatieketting. Deze technologie wordt ook wel Blockchain genoemd.

Nieuwe bitcoins

Als er nieuwe transacties worden gedaan, moeten er wijzigingen worden aangebracht in de database. Om dat te kunnen doen gaan de 'nodes' in het netwerk een onderlinge strijd aan om een complexe puzzel op te lossen. De computer die als eerste de code vindt, krijgt als beloning nieuwe bitcoins. Die worden door het netwerk zelf gegenereerd en bijgestort op de rekening van de eigenaar van de computer. Hij geeft ze weer uit en zo komen er dus nieuwe bitcoins in omloop. Daarom wordt dit proces ook wel ‘minen’ (delven) genoemd.

Maximum

Het proces dat nieuwe bitcoins genereert, gaat niet oneindig door. Het netwerk heeft als kenmerk in zich dat het maximaal 21 miljoen bitcoins kan genereren. Rond het jaar 2140 is dat maximum bereikt. Maar dat betekent niet perse het einde van de bitcoin. Vraag en aanbod van bitcoins en het betalen ermee zullen niet ineens verdwijnen. Maar wat het effect wél zal zijn, is moeilijk te voorspellen.

Bitcoins kopen

Om bitcoins te kopen en ermee te betalen maak je een zogenoemde ‘wallet’ aan: een digitale portemonnee voor het beheer van je bitcoins. Bij elke wallet hoort een privécode, ook wel 'private key' genoemd. En die blijkt heel belangrijk. Want raak je hem kwijt of hij wordt gestolen door hackers, dan raak je ook de toegang tot je bitcoins kwijt. En die is ook niet meer te herstellen.

Er zijn een aantal manieren om een wallet aan te maken, waarbij het verschilt hoe je private key wordt opgeslagen:

Online wallet : de meest gebruiksvriendelijke manier om je bitcoins te bewaren. Het grote nadeel is wel dat je private key op een andere server wordt opgeslagen, en die server kán worden gehackt.

: de meest gebruiksvriendelijke manier om je bitcoins te bewaren. Het grote nadeel is wel dat je private key op een andere server wordt opgeslagen, en die server kán worden gehackt. Software wallet : een wallet die je download naar je desktop, laptop of mobiele telefoon. Je private key sla je dus op op je eigen apparaat. Ook hier is het mogelijk dat je wallet wordt gehackt, al is de kans kleiner dan bij een online wallet.

: een wallet die je download naar je desktop, laptop of mobiele telefoon. Je private key sla je dus op op je eigen apparaat. Ook hier is het mogelijk dat je wallet wordt gehackt, al is de kans kleiner dan bij een online wallet. Hardware wallet: de meest veilige manier om je bitcoins te bewaren. De wallets lijkt op een usb-stick. Je private key wordt offline aangemaakt en bewaard, dus hackers kunnen er niet bij. En wordt je hardware wallet gestolen, dan kun je de inhoud overhevelen naar een andere wallet met behulp van een speciale code. Eén nadeel: de hardware wallets zijn niet gratis en kosten al snel zo'n €50 to €100.

Met bitcoins betalen

Bij veel webshops kun je met bitcoins betalen, zoals bij

DeOnlineDrogist.nl

Thuisbezorgd.nl

Fonq.nl

Maar ook in steeds meer winkels, horecagelegenheden en hotels kun je ermee afrekenen. Wereldwijd zijn er duizenden bedrijven die bitcoins accepteren. Toch zijn er ook bedrijven die juist stoppen met het aanbieden van betaling in bitcoins. Naarmate het aantal transacties groeit, duurt het ook langer voordat ze verwerkt zijn. Dat maakt bitcoins juist steeds minder aantrekkelijk voor bedrijven als betaalmiddel. Er wordt inmiddels wel hard gewerkt aan oplossingen voor dit probleem.

Advies Consumentenbond

Betalen met bitcoin is één mogelijkheid, je zou de cryptomunt ook kunnen zien als investering. We krijgen dan ook regelmatig de vraag wat nu wijsheid is: investeren in Bitcoin (of andere cryptovaluta) of juist niet. Aan de ene kant laat de Bitcoinkoers al sinds zijn oorsprong een stijgende lijn zien. De waarde van een bitcoin is gestegen van 100 dollar in 2013 naar 20.000 eind 2017. Maar er zijn ook regelmatig grote kelderingen te zien. Zoals in december 2017: de koers daalde van 16.000 naar 12.000 dollar in 1 dag tijd. Het is dan ook lastig eenduidig advies te geven. Wel is het aan te raden om - zoals dat ook geldt bij andere beleggingsvormen - er alleen geld in te steken dat je echt kunt missen. En om risico's te spreiden: houd het bij maximaal 10% van het vermogen dat je beschikbaar hebt voor beleggingen.

