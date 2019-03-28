Wanneer moet je een toeslag betalen?

Soms moet je in een webwinkel extra betalen als je voor een bepaald betaalmiddel kiest. Dit mag niet voor elk betaalmiddel. Als het wel mag, mag de webwinkel alleen de werkelijke kosten doorberekenen.

Wel een toeslag betalen

Voor bepaalde betaalmiddelen mogen webwinkels wel een toeslag berekenen, bijvoorbeeld voor:

Paypal

iDEAL (Wero)

Creditcards van onder meer American Express en Diners Club en zakelijke creditcards

Sinds juni 2014 mag een webwinkel wel alleen de werkelijke kosten doorberekenen aan klanten. Betaalt een bedrijf bijvoorbeeld €0,50 per betaling met iDeal, dan mag het bedrijf maximaal €0,50 voor een iDeal-betaling rekenen. Die kosten wisselen per betaalmethode. Je kunt bijna onmogelijk weten wat deze ‘werkelijke kosten’ zijn.

Geen toeslag betalen

Bedrijven mogen sinds de invoering van PSD2 (Payment Service Directive) geen toeslagen meer rekenen als je betaalt met:

Betaalpas

Creditcards van onder andere Visa en Mastercard

Overboeking

Automatische incasso

Voor achteraf betalen gelden extra regels. Webwinkels mogen dan alleen een toeslag rekenen als deze kosten 'onbetekenend' zijn: zie hieronder voor de uitleg.

Extra regels voor achteraf betalen

Voor achteraf en gespreid betalen gelden extra regels. Betaalmiddelen waarmee je achteraf of gespreid kunt betalen, hebben namelijk ook te maken met wetgeving rondom krediet.

Achteraf en gespreid betalen hoeven nu niet te voldoen aan de regelgeving voor consumentenkrediet, omdat ze een uitzondering zijn. Die uitzondering geldt als:

consumenten het krediet binnen 3 maanden moeten terugbetalen en;

er geen of slechts 'onbetekenende' kosten zijn gerekend aan de consument

Onbetekenende kosten

De Hoge Raad heeft een uitspraak over het doorberekenen van kosten voor achteraf betaalmethodes. Deze toeslag moet worden beschouwd als een onderdeel van de totale kosten van het krediet voor een consument. En die kosten mogen niet hoger dan zijn dan 'onbetekenend'.

Zijn de kosten die consumenten moet betalen wel hoger dan onbetekenend? Dan is er sprake van een kredietovereenkomst en niet uitgezonderd van de consumentenkredietregelgeving.

Webwinkels mogen dus wel kosten doorberekenen, maar die mogen niet hoger zijn dan onbetekenend. Juridisch gezien is het nog geen uitgemaakte zaak wanneer de kosten onbetekenend zijn. Een bedrag van €1 op €1000 is waarschijnlijk wel onbetekenend, maar bij een orderbedrag van €50 weer niet.

Vier aanbieders van achteraf en gespreid betalen hebben er daarom voor gekozen dat webwinkels hun kosten helemaal niet meer mogen doorbereken aan consumenten. Het gaat om:

Billink

In3

Klarna

Riverty

Let op: in de praktijk kan het nog voorkomen dat een webwinkel nog een oude overeenkomst heeft met een achterafbetaalmethode, zoals Klarna. Die webwinkels kunnen nog wel kosten in rekening brengen, zolang die onbetekenend zijn.

Toch een toeslag?

Rekent een bedrijf toch een toeslag voor een betaalmiddel waarbij dat niet mag? Bijvoorbeeld voor betalen met een creditcard? Of rekent een bedrijf een (te) hoge toeslag? Geef dan bij het bedrijf aan dat dit niet mag. Of vraag dan aan het bedrijf of ze kunnen aantonen dat de kosten redelijk zijn.

Rekent een webwinkel toch een toeslag voor een betaling met een creditcard? En is deze creditcard van ICS? Dan kun je de toeslag betwisten via ICS. Je moet wel eerst contact opnemen met de verkoper. Alleen als je er niet uitkomt met de verkoper, kun je de toeslag betwisten.

Een ontrechte toeslag kun je ook melden bij de Autoriteit Consumenten en Markt (ACM).

Let op: als je online iets koopt en binnen de bedenktermijn van 14 dagen terugstuurt, dan moet je alle kosten terugkrijgen. Dus ook de toeslag voor het betaalmiddel.