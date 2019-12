Nieuwe regels betaaltoeslagen

Bedrijven mogen sinds de invoering van PSD2 (februari 2019) geen toeslagen meer rekenen voor betalingen met betaalpas, creditcard (van Visa en Mastercard), overboeking en incasso.

Voor andere betaalmiddelen zoals PayPal, iDeal en achteraf betaalmethodes zoals Klarna en Afterpay wel. Maar sinds juni 2014 mag het niet meer zijn dan de werkelijke kosten. Betaalt een bedrijf bijvoorbeeld zelf €0,50 voor een betaling, dan mag er geen hoger bedrag worden doorberekend aan de klanten. De kosten wisselen wel per betaalmethode. Bovendien blijft het voor klanten onduidelijk wat deze ‘werkelijke kosten’ zijn.

Wisselende kosten

Voor betaling via iDEAL wordt vrijwel nooit een toeslag gerekend. Dat gebeurt wel bij:

betaling onder rembours

acceptgiro

achterafbetaalmethodes zals Klarna en Afterpay

PayPal

Soms vragen bedrijven veel meer dan de daadwerkelijke kosten, zoals bij acceptgiro’s. Bij veel bedrijven moet je zelfs betalen voor een ongebruikte acceptgiro als je de betaling via internet voldoet. Betaling via automatische incasso wordt zo gestimuleerd. Er moet wel iets over de kosten in de voorwaarden staan. Verschillende verzekeraars en energieleveranciers rekenen kosten voor betaling met een acceptgiro.

Ben je het niet eens met een betaaltoeslag, dan kun je het bedrijf verzoeken aan te tonen dat de kosten redelijk zijn. En let op: als je online iets koopt en binnen de bedenktermijn van 14 dagen terugstuurt, moet je alle kosten terugkrijgen. Dus ook de toeslag voor het betaalmiddel.

Geen toeslag creditcard meer

Het verbod op toeslagen als gevolg van de invoering van PSD2 heeft vooral invloed op betalingen met creditcard. In Nederland worden nauwelijks toeslagen gerekend voor betalen met je betaalpas of voor een overschrijving of incasso. De Consumentenbond deed in 2014 onderzoek naar betaaltoeslagen en ontdekte toen vooral veel toeslagen bij het online boeken van een vliegticket of vakantie. Uit een steekproef van de Consumentenbond blijkt dat de meeste bedrijven inmiddels al gestopt zijn met het rekenen van toeslagen.

Wie tijdens het (web)winkelen te maken krijgt met een toeslag, kan dit eerst melden bij de winkel of het bedrijf zelf. Als je er niet uitkomt met de verkoper én een creditcard van ICS (uitgever van de meeste creditcards in Nederland) hebt, dan kun je de toeslag betwisten via ICS. Weigert de winkel de toeslag te schrappen of kom je er samen niet uit? Meld dit dan aan de Consumentenbond via meldpuntpsd2@consumentenbond.nl.

