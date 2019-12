iDEAL is de meest gebruikte online betaalmethode in Nederland. Hoe werkt betalen met iDEAL en wat zijn de voor- en nadelen?

Hoe werkt betalen met iDEAL?

Als je met iDEAL betaalt, reken je af via de internetbankieromgeving of de mobiel bankieren app van je eigen bank. Klanten van nagenoeg alle Nederlandse banken kunnen betalen met iDEAL:

ABN Amro

ASN Bank

Bunq

ING

Knab

MoneYou

Rabobank

RegioBank

SNS

Triodos Bank

Van Lanschot

Nadat je voor iDEAL kiest op de betaalpagina van de webwinkel, log je in bij de website van je eigen bank of via de mobiel bankieren app. Als je ingelogd bent, hoef je de betaling alleen nog maar te bevestigen. De gegevens (zoals het bedrag en het rekeningnummer van de webwinkel) van je bestelling zijn al ingevuld.

Is iDEAL veilig?

Betalen met iDEAL is even veilig als internetbankieren en mobiel bankieren. Mits je de regels voor veilig bankieren volgt. Let op. De mogelijkheid om met iDEAL te kunnen betalen zegt niets over de betrouwbaarheid van een webwinkel.

Voor- en nadelen van iDEAL

Voordelen:

Als je de regels voor veilig bankieren volgt, is iDEAL een veilig betaalmiddel.

De betaling zie je direct in je rekeningoverzicht.

Je hoeft geen rekeningnummer en andere gegevens over te typen.

Makkelijk betalen via je tablet of smartphone met mobiel iDEAL.

Meestal worden geen extra kosten in rekening gebracht voor betalen met iDEAL.

Nadelen:

Met iDEAL kun je meestal alleen vooraf betalen. Wettelijk gezien mag een webwinkel geen volledige vooruitbetaling eisen. De verkoper moet altijd een alternatief bieden waarmee je wel achteraf kunt betalen.

Soms kun je, als je voor een ander betaalmiddel kiest (bijvoorbeeld Afterpay), de digitale acceptgiro of rekening die je achteraf krijgt, ook met iDEAL betalen.

iDEAL kent geen chargebackregeling zoals creditcards en PayPal. Met zo'n regeling krijg je je geld terug als het product bijvoorbeeld niet geleverd wordt.

Je kunt een betaling met iDEAL niet terugboeken via je bank, zoals met een eenmalige incasso wel kan.

Met iDEAL kun je meestal alleen in Nederlandse webwinkels betalen.

Lees ook: