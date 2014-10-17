Valse e-mail iDEAL

Op dit moment is een valse e-mail in omloop die van iDEAL lijkt te komen. In de e-mail staat dat er een 'nieuwe PSD2 verificatie' vereist is. Dit klopt niet. Klik niet op linkjes in dit bericht. Lees ook wat je moet doen als je wel op een linkje hebt geklikt.

Pas ook op voor valse e-mails over Wero, de vervanging van iDEAL, zoals deze valse e-mail. Oplichters maken vaak gebruik van nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Let dus goed op als je een e-mail of sms krijgt die over Wero gaat en waarin je gevraagd wordt actie te ondernemen. Neem contact op met je eigen bank als je twijfelt.

iDEAL wordt Wero

Sinds januari zie je in plaats van iDeal op veel plekken iDEAL Wero staan. Dat komt omdat iDEAL wordt vervangen door Wero. Op dit moment betaal je nog zoals je gewend bent met iDEAL.

Hoe werkt betalen met iDEAL (Wero)?

Als je met iDEAL (Wero) betaalt, reken je af via de internetbankieromgeving of de mobiel bankieren app van je eigen bank. Klanten van alle Nederlandse banken kunnen betalen met iDEAL (Wero).

Ook sommige buitenlandse banken bieden iDEAL (Wero) aan aan hun Nederlandse klanten. Dit zijn Revolut en N26.

Kies voor IDEAL (Wero) op de betaalpagina van de webwinkel en log in bij de website van je eigen bank of via de mobiel bankieren app. Het bedrag van je bestelling en het rekeningnummer van de webwinkel zijn al ingevuld. Klik op betalen als de gegevens kloppen. Je bevestigt de betaling met de pincode van de app van je bank of via internetbankieren. Vervolgens keer je (meestal automatisch) weer terug naar de webwinkel. Je hebt betaald en bent niet meer ingelogd bij je bank.

Iets misgegaan met je iDEAL-betaling?

Als er iets misgaat met je iDEAL-betaling, neem dan contact op met de webwinkel. Betaalde je aan een bedrijf? Neem dan contact op met dat bedrijf. Je kunt een iDEAL-betaling niet terugdraaien.

Is iDEAL (Wero) veilig?

Betalen met iDEAL (Wero) is even veilig als internetbankieren en mobiel bankieren. Mits je de regels voor veilig bankieren volgt. Let op: de mogelijkheid om met iDEAL te kunnen betalen zegt niets over de betrouwbaarheid van een webwinkel.

Limiet iDEAL (Wero) betalingen

Hoeveel je kunt betalen met iDEAL (Wero) hangt af van je limiet binnen je mobiel bankieren app of internetbankieren. Dit verschilt per bank. Wil je een groot bedrag afrekenen, dan kan het zijn dat je je limiet tijdelijk moet verhogen.

Voor- en nadelen van iDEAL (Wero)

Voordelen:

Als je de regels voor veilig bankieren volgt, is iDEAL (Wero) een veilig betaalmiddel.

De betaling zie je direct in je rekeningoverzicht.

Je hoeft geen rekeningnummer en andere gegevens over te typen.

Je hoeft meestal geen toeslag te betalen als je afrekent met iDEAL (Wero).

Nadelen:

Let op : de meeste van de nadelen vervallen als iDEAL echt Wero is geworden. Met Wero kun je gebruikmaken van koperbescherming. Ook krijgen webwinkels de mogelijkheden je pas bij levering te laten betalen.

: de meeste van de nadelen vervallen als iDEAL echt Wero is geworden. Met Wero kun je gebruikmaken van koperbescherming. Ook krijgen webwinkels de mogelijkheden je pas bij levering te laten betalen. Met iDEAL kun je meestal alleen vooraf betalen. Wettelijk gezien mag een webwinkel geen volledige vooruitbetaling eisen. De verkoper moet altijd een alternatief bieden waarmee je wel achteraf kunt betalen.

iDEAL kent geen chargebackregeling zoals creditcards en PayPal. Met zo'n regeling krijg je je geld terug als het product bijvoorbeeld niet geleverd wordt.

Je kunt een betaling met iDEAL niet terugboeken via je bank, zoals met een eenmalige incasso wel kan.

Met iDEAL kun je meestal alleen in Nederlandse webwinkels betalen. Het aantal buitenlandse webwinkels, met veel Nederlandse klanten, waar je met iDEAL kunt betalen neemt wel toe.

iDEAL-profiel

Gebruikers van iDEAL kunnen een iDEAL-profiel aanmaken. Dit doe je via de app of de internetbankieromgeving van je eigen bank.

In je profiel sla je je gegevens op, bijvoorbeeld je voorkeursrekening en adresgegevens. In een webwinkel kun je 2 nieuwe opties tegenkomen:

Snel betalen: je slaat je voorkeursrekening op in je profiel. Hierdoor hoef je je bank en rekening niet (steeds opnieuw) te selecteren tijdens het afrekenen.

Snel bestellen: je slaat je bezorggegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) op. Als je voor deze optie kiest, hoef je gegevens niet in te vullen bij de webwinkel waar je iets koopt.

Volgens de eigenaar van iDEAL worden de gegevens ‘met een hoge privacystandaard’ opgeslagen.

Het blijft ook mogelijk om zonder iDEAL-profiel af te rekenen met iDEAL.