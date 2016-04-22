Ingrid Zuurmond Expert betaalrekeningenBijgewerkt op:16 april 2026
Veel fraude is het gevolg van vormen van misleiding, zoals phishing en bankhelpdeskfraude. Voor deze vorm van fraude maakt het vaak niet uit op welke manier je bankiert.
Criminelen hengelen dan naar persoonlijke gegevens en beveiligingscodes. Zoals inlogcodes voor internet- en mobiel bankieren. Fraudeurs gebruiken daarbij niet alleen meer e-mail, maar ook andere kanalen voor het versturen van valse berichten. Bijvoorbeeld sms, WhatsApp, Messenger, Marktplaats en Twitter.
Zorg zelf in ieder geval dat je de app veilig gebruikt door de veiligheidsvoorschriften op te volgen.
Naast het checken van je saldo en het overboeken van geld bieden de meeste bankapps vaak nog meer handige mogelijkheden, zoals (de mogelijkheden verschillen per bank):
Mobiel bankieren is bankieren via een app op je smartphone of tablet. Het werkt met een mobiele pincode, een vingerafdruk of gezichtherkenning (als dit met je telefoon kan). Het bevestigen van betalingen doe je ook met je pincode, vingerafdruk of gezichtsherkenning.
Bij alle banken kun je ook grote bedragen overmaken via de app. Gelukkig hebben de meeste banken nu een relatief laag standaardlimiet ingesteld. Wil je een bedrag boven die limiet overboeken? Dan moet je je limiet verhogen. Ook hebben bijna alle banken een wachttijd ingesteld. Een verhoging van je limiet gaat dan niet direct in, maar na 4 uur. Bunq heeft geen wachttijd, maar heeft wel extra veiligheidsmaatregelen genomen. Revolut heeft geen wachttijd en geen standaardlimiet. Je kunt wel zelf een limiet instellen, dus het verstandig om dat te doen.
Een lage standaardlimiet en wachttijd helpen de kans op fraude, zoals bankhelpdeskfraude, te verkleinen.
Dit zijn de standaardlimieten voor overboeken naar IBANs van derden, met alleen een mobiele pincode, vingerafdruk of gezichtsherkenning:
|Bank
|Standaardlimiet
|Verlagen limiet mogelijk
|Wachttijd
|ABN AMRO
|€2.500
|Ja
|Ja
|ASN Bank
|€1.000
|Ja
|Ja
|Bunq
|€1.000.000
|Ja
|Nee
|ING
|€2.000
|Ja
|Ja
|Knab
|€5.000
|Ja
|Ja
|Nationale Nederlanden
|€1.500
|Ja
|Ja
|Rabobank
|€5.000 (zonder Rabo Scanner)
|Ja
|Ja
|Revolut
|geen
|Ja
|Nee
|Triodos Bank
|€5.000
|Ja
|Ja
Om mobiel te kunnen bankieren heb je een smartphone of tablet nodig met een versie van Android of iOS die je bank ondersteunt. Op sommige oude(re) telefoons of tablet is de versie van Android of iOS niet (meer) geschikt.
Voor installeren of updaten van de bankapp moet de software op je telefoon ook up-to-date zijn. Voor alle apps is een minimale versie van Android en iOS nodig.
Welke versie van Android of iOS nodig is, verschilt per bank en dit wordt regelmatig aangepast:
Lukt het updaten van de bankapp niet? Probeer eerst je toestel zelf te updaten.
Lukt het updaten van je toestel ook niet? Dan kan je niet meer mobiel bankieren met dat toestel.