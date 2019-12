Mobiel bankieren is bij alle banken mogelijk. Maar met de ene app kun je meer dan met de andere. Bijvoorbeeld de gegevens van spaarrekeningen en creditcards inzien. Bankieren met een app is handig, want je hebt geen card-reader, kaartlezer of scanner nodig. Maar is het wel veilig?

Inloggen en overboeken

Mobiel bankieren is bankieren via een app op je smartphone of tablet. Het grote verschil met internetbankieren is de manier van inloggen en het verifiëren van bijvoorbeeld betaalopdrachten. Bij internetbankieren gaat betalen en soms inloggen altijd in 2 stappen. De klant moet zijn inlog- of rekeninggegevens invoeren en daarna een unieke code. Mobiel bankieren werkt met 1 stap: een 4-, 5- of 6-cijferige mobiele pincode en bij sommige banken met vingerafdruk en/of gezichtherkenning (als dit met je telefoon kan).

Het maximale bedrag dat je via de app kunt overmaken is bij de meeste banken lager dan het bedrag dat je via internetbankieren kunt overboeken. De limiet verschilt per bank. Bij ASN Bank, RegioBank en SNS kun je maximaal €1000 per dag overmaken. Bij ING is de standaardlimiet €5000, maar je kunt deze zowel naar boven als beneden aanpassen. Daarnaast zijn er een aantal banken waar je standaard alleen geld kunt overmaken naar bekende rekeningnummers, dus nummers waar in de afgelopen periode al geld naar is overgemaakt via internetbankieren.

Deze beperkingen worden steeds minder: de limieten voor overboekingen worden hoger en bij de meeste banken kun je instellen dat je naar alle (Nederlandse) rekeningnummers (IBAN) geld kunt overboeken met alleen een mobiele code.

Andere mogelijkheden

Naast het checken van je saldo en het overboeken van geld bieden apps vaak nog meer handige mogelijkheden, zoals het inzien van je creditcards en spaarrekeningen, een incasso terugboeken en je pas direct blokkeren én deblokkeren via de app. Handig als je pas kwijt of gestolen is. Ook handig is het ‘aanzetten’ van je betaalpas voor betalen buiten Europa, het aan- en uitzetten van contactloos betalen en het verhogen en verlagen van de limieten van je betaalpas.

Met de meeste mobiel bankieren-apps kun je ook een betaalverzoek sturen. Je kunt zo bijvoorbeeld makkelijk geld terugvragen aan iemand aan wie je iets hebt voorgeschoten. ABN Amro heeft een aparte app om betaalverzoeken te versturen: Tikkie. Je hoeft geen klant van ABN Amro te zijn om Tikkie te kunnen gebruiken.

Veiligheid van mobiel bankieren

Is mobiel bankieren wel veilig? De Fraudehelpdesk (landelijk loket voor vragen en meldingen over fraude) krijgt nog nauwelijks meldingen van misbruik.

Er bestaat bijvoorbeeld wel het gevaar van malafide apps, die een laag over je echte bankapp tonen zodra je die opent. Ook kunnen er dieven zijn die je telefoon stelen en je ontgrendel/inlogcode hebben afgekeken. Als je dezelfde ontgrendelcode hebt als je bankapp, dan zou zo’n dief ook overboekingen kunnen doen. Stel daarom altijd een schermvergrendeling in én kies een andere manier van ontgrendelen (bijvoorbeeld vingerafdruk) of een andere pincode voor je mobiel bankieren app.

Een ander daadwerkelijk gevaar is phishing. Een antivirus-app kan in dat geval soms wel bescherming toevoegen met behulp van een (extra) phishingfilter.

Zorg zelf in ieder geval dat je veilig gebruikmaakt van de app door de veiligheidsvoorschriften op te volgen. Lees ook deze tips:

Tips voor veilig gebruik

Download altijd de nieuwste en officiële versie van de app.

Kies een 'slimme' pincode die niet makkelijk te raden is, en houd die geheim.

Beveilig je smartphone ook met een pincode.

Gebruik geen open wifinetwerk in bijvoorbeeld een café, hotel of trein. Ook niet als dat beveiligd is met een wachtwoord. Onderweg mobiel bankieren kan het best via de databundel van je prepaidtegoed of telefoonabonnement.

Log uit en sluit de sessie altijd af.

Installeer geen illegale software.

Verlaag het maximale bedrag dat je alleen met mobiele pincode kunt overboeken.

Oude smartphone?

Je hebt niet per se de laatste versie van een besturingssysteem (Android of iOS) nodig om de mobiel bankieren-app te kunnen gebruiken. Er zijn wel versies die niet meer ondersteund worden. Alle banken hebben namelijk een minimale versie die je moet hebben, bijvoorbeeld minimaal iOS 10 en Android 5.0. Dit verschilt per bank en wordt regelmatig aangepast.

Zolang je toestel nog wel de updates van mobiel bankieren-app aankan, kun je gebruik blijven maken van mobiel bankieren. Met andere woorden: als de bank een versie van Android niet meer voldoende veilig vindt, kun je de app niet meer gebruiken.

Het is wel zo dat er bij oudere software meer lekken/fouten zijn (die niet meer gedicht worden door beveiligingsupdates) waar kwaadwillenden gebruik van kunnen maken. De kans dat het misgaat is dan nog steeds behoorlijk klein. Wil je het zekere voor het onzekere nemen, dan is het raadzaam een nieuwe(re) smartphone aan te schaffen die veiligheidsupdates krijgt.

