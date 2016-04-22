Is mobiel bankieren veilig?

Veel fraude is het gevolg van vormen van misleiding, zoals phishing en bankhelpdeskfraude. Voor deze vorm van fraude maakt het vaak niet uit op welke manier je bankiert.

Criminelen hengelen dan naar persoonlijke gegevens en beveiligingscodes. Zoals inlogcodes voor internet- en mobiel bankieren. Fraudeurs gebruiken daarbij niet alleen meer e-mail, maar ook andere kanalen voor het versturen van valse berichten. Bijvoorbeeld sms, WhatsApp, Messenger, Marktplaats en Twitter.

Zorg zelf in ieder geval dat je de app veilig gebruikt door de veiligheidsvoorschriften op te volgen.

Tips voor veilig gebruik

Download altijd de nieuwste en officiële versie van de app.

Kies een 'slimme' pincode die niet makkelijk te raden is en houd die geheim. Of gebruik je vingerafdruk of gezichtsherkenning.

Beveilig je smartphone ook met een pincode, vingerafdruk of gezichtsherkenning.

Gebruik geen open wifinetwerk in bijvoorbeeld een café, hotel of trein. Ook niet als dat beveiligd is met een wachtwoord. Onderweg mobiel bankieren kan het best via de databundel van je prepaidtegoed of telefoonabonnement.

Log uit en sluit de sessie altijd af.

Installeer geen illegale software.

Verlaag het maximale bedrag dat je standaard kunt overboeken.

Mogelijkheden bankieren via de app

Naast het checken van je saldo en het overboeken van geld bieden de meeste bankapps vaak nog meer handige mogelijkheden, zoals (de mogelijkheden verschillen per bank):

Een incasso terugboeken.

Je pas direct blokkeren én deblokkeren via de app. Handig als je pas kwijt of gestolen is.

Het ‘aanzetten’ van je betaalpas voor betalen buiten Europa (niet mogelijk bij ING).

Het aan- en uitzetten van contactloos betalen (alleen mogelijk bij ASN Bank, Rabobank en Triodos Bank).

Het aan- en uitzetten van online betalen met de nieuwe betaalpas (niet mogelijk bij Bunq, ING en Nationale Nederlanden).

Het verhogen en verlagen van de limieten voor overboekingen.

Het verhogen en verlagen van de limieten van je betaalpas.

Een betaalverzoek sturen. Je kunt zo bijvoorbeeld makkelijk geld terugvragen aan iemand aan wie je iets hebt voorgeschoten. ABN AMRO heeft een aparte app om betaalverzoeken te versturen: Tikkie.

Betalen met je mobiel in winkels.

Alerts instellen: bijvoorbeeld bij een dubbele afschrijving, een incasso of een geldopname in het buitenland .

Hoe werkt mobiel bankieren?

Mobiel bankieren is bankieren via een app op je smartphone of tablet. Het werkt met een mobiele pincode, een vingerafdruk of gezichtherkenning (als dit met je telefoon kan). Het bevestigen van betalingen doe je ook met je pincode, vingerafdruk of gezichtsherkenning.

Limieten overboeken

Bij alle banken kun je ook grote bedragen overmaken via de app. Gelukkig hebben de meeste banken nu een relatief laag standaardlimiet ingesteld. Wil je een bedrag boven die limiet overboeken? Dan moet je je limiet verhogen. Ook hebben bijna alle banken een wachttijd ingesteld. Een verhoging van je limiet gaat dan niet direct in, maar na 4 uur. Bunq heeft geen wachttijd, maar heeft wel extra veiligheidsmaatregelen genomen. Revolut heeft geen wachttijd en geen standaardlimiet. Je kunt wel zelf een limiet instellen, dus het verstandig om dat te doen.

Een lage standaardlimiet en wachttijd helpen de kans op fraude, zoals bankhelpdeskfraude, te verkleinen.

Dit zijn de standaardlimieten voor overboeken naar IBANs van derden, met alleen een mobiele pincode, vingerafdruk of gezichtsherkenning:

Bank Standaardlimiet Verlagen limiet mogelijk Wachttijd ABN AMRO €2.500 Ja Ja ASN Bank €1.000 Ja Ja Bunq €1.000.000 Ja Nee ING €2.000 Ja Ja Knab €5.000 Ja Ja Nationale Nederlanden €1.500 Ja Ja Rabobank €5.000 (zonder Rabo Scanner) Ja Ja Revolut geen Ja Nee Triodos Bank €5.000 Ja Ja

Oude smartphone of tablet

Om mobiel te kunnen bankieren heb je een smartphone of tablet nodig met een versie van Android of iOS die je bank ondersteunt. Op sommige oude(re) telefoons of tablet is de versie van Android of iOS niet (meer) geschikt.

Vereiste versie Android of iOS

Voor installeren of updaten van de bankapp moet de software op je telefoon ook up-to-date zijn. Voor alle apps is een minimale versie van Android en iOS nodig.

Welke versie van Android of iOS nodig is, verschilt per bank en dit wordt regelmatig aangepast:

Lukt updaten niet?

Lukt het updaten van de bankapp niet? Probeer eerst je toestel zelf te updaten.

Lukt het updaten van je toestel ook niet? Dan kan je niet meer mobiel bankieren met dat toestel.