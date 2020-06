WhatsApp-fraude herkennen en voorkomen

Wat is WhatsApp-fraude?

Bij deze oplichtingvorm via WhatsApp doen criminelen zich voor als een bekende van je, om je met een smoes om geld te vragen. Dit doen ze heel geraffineerd en bij de nieuwste vormen worden er zelfs WhatsApp-accounts gekaapt en stemgeluid afgespeeld.

Oplichting via WhatsApp is een van de meeste toenemende vormen van online criminaliteit. In het eerste kwartaal van 2020 meldde de Fraudehelpdesk meer dan 2200 gevallen van WhatsApp-fraude, ook wel bekend als vriend-in-noodfraude. Het schadebedrag loopt gemiddeld in de duizenden euro's per slachtoffer.

Zo herken je WhatsApp-fraude

Een 'bekende' stuurt je een appje vanaf een onbekend nummer (de profielfoto klopt), vaak met de smoes dat hij/zij een nieuw nummer heeft.

Deze 'bekende' vraagt je om een rekening voor te schieten.

Er is vaak (veel) haast bij.

De 'bekende' wil niet op een andere manier communiceren, of hij beweert dat dit niet kan, bijvoorbeeld door een kapotte telefoon.

In sommige gevallen hoor je als je belt vaag de stem van de bekende, waarna het gesprek stopt. Dit zijn dan geluidsfragmenten die van social media zijn gehaald.

Ga nooit op een betaalverzoek in, ook al vertrouw je deze bekende door en door. Criminelen lezen zich soms zelfs in via social media om personen goed te imiteren; van actuele gebeurtenissen tot gekopieerd taalgebruik en stemfragmenten.

Een voorbeeldgesprek van WhatsApp-fraude lees je op de Fraudehelpdesk, waarbij een oplichter doet alsof hij de zoon is met een betalingsprobleem.

Hoe voorkom je WhatsApp-fraude

Vraagt iemand om geld via WhatsApp? Bel die persoon dan op via een nummer uit je eigen adresboek voor controle. Hoe goed je diegene ook vertrouwt.

Kun je die persoon niet direct telefonisch bereiken: geen geld overmaken.

Wordt er wel opgenomen bij bellen en hoor je vaag wat bekende stemfragmenten? Bedenkt dat dit afgespeeld stemgeluid van social media (filmpjes) kan zijn.

Bespreek WhatsApp-fraude met je familie: spreek af alleen geld over te maken na contact door bellen.

WhatsApp-kaping

Criminelen proberen WhatsApp-accounts over te nemen, om zo nog makkelijker bekenden van diegene te misleiden. Hoe doen ze dat? Om WhatsApp op een ander apparaat te installeren heb je standaard alleen een verificatiecode nodig, die je via sms of voicemail ontvangt.

De criminelen beginnen met de installatie en proberen de verificatiecode te ontfutselen, met de smoes dat die per code ongeluk naar jou is gestuurd. Dat gesprek knopen ze bijvoorbeeld aan als koper op Marktplaats. De tweede kaping-methode is zorgen dat de code in je voicemail komt. Omdat voicemail vaak niet beveiligd is, kunnen ze die zo afluisteren.

WhatsApp beveiligen tegen hacken

Voorkom het kapen van je WhatsApp-account door tweefactorauthenticatie in te stellen en eventueel ook een voicemailwachtwoord. Dan kunnen criminelen niet meer makkelijk je WhatsApp-account overnemen en bekenden oplichten.

Open WhatsApp en tik op Instellingen > Account > Verificatie in 2 stappen > Inschakelen. Kies een code die je niet kunt vergeten, maar die niet te makkelijk te raden is. WhatsApp zal je geregeld om de code vragen, bijvoorbeeld eens per week, zodat je die niet vergeet.

Zet een pincode op je voicemail van je mobiele telefoon die je niet makkelijk kunt raden. Dat kan door je voicemail te bellen en daar het menu te beluisteren.

Toch slachtoffer van WhatsApp-fraude?

Doe het volgende als je geld hebt overgemaakt naar een oplichter of de fraudepoging tijdig hebt doorzien:

Doe aangifte bij de politie. Sinds mei 2020 kan aangifte van WhatsApp-fraude ook online. Dit kan ook bij een poging tot fraude, zonder dat er daadwerkelijk schade is geleden.

Beveilig je WhatsApp met tweefactorauthenticatie

Maak schermafbeeldingen van de WhatsApp-gesprekken als bewijs: instructies Android, intructies iPhone.

Neem contact op met je bank voor mogelijke vergoeding van de schade.

