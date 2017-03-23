Spam blokkeren en voorkomen

Spam in je mail voorkomen

Mailadres niet online plaatsen

Ga voorzichtig om met je e-mailadres. Plaats het vooral niet zomaar online, bijvoorbeeld in een bericht op social media. Verstuurders van spam zoeken geautomatiseerd het web af naar e-mailadressen.

Ga voorzichtig om met je e-mailadres. Plaats het vooral niet zomaar online, bijvoorbeeld in een bericht op social media. Verstuurders van spam zoeken geautomatiseerd het web af naar e-mailadressen. Selectief afmelden

Je kunt de afmeldlink gebruiken bij nieuwsbrieven of mailings waar je je voor aangemeld hebt. Of bij een bedrijf waar je wat gekocht hebt.

Maar let op : gebruik juist niet de afmeldlink bij echte spam van onbekende bedrijven. Doordat de spammers zien dat het mailadres actief is, kunnen ze zelfs meer spam gaan sturen. Blokkeer de mails in dat geval.

Je kunt de afmeldlink gebruiken bij nieuwsbrieven of mailings waar je je voor aangemeld hebt. Of bij een bedrijf waar je wat gekocht hebt. : gebruik juist niet de afmeldlink bij echte spam van onbekende bedrijven. Doordat de spammers zien dat het mailadres actief is, kunnen ze zelfs meer spam gaan sturen. Blokkeer de mails in dat geval. Gebruik webmail

Webgebaseerde e-mail zoals Gmail of Outlook.com hebben betere spamfilters dan e-mail van internetproviders. Om overstappen makkelijker te maken kun je je providermail ontvangen in je webmail-account. Dit regel je bij de instellingen van je webmail.

Webmail kun je ook in een e-mailprogramma zoals Mail of Thunderbird ontvangen.

Webgebaseerde e-mail zoals Gmail of Outlook.com hebben betere spamfilters dan e-mail van internetproviders. Om overstappen makkelijker te maken kun je je providermail ontvangen in je webmail-account. Dit regel je bij de instellingen van je webmail. Webmail kun je ook in een e-mailprogramma zoals Mail of Thunderbird ontvangen. Ander e-mailadres

Vul tijdelijke of andere e-mailadressen in voor eenmalig gebruik. Bijvoorbeeld bij websites die je niet helemaal vertrouwt. Of gebruik een extra/ander e-mailadres voor onbelangrijke accounts. Voor een tijdelijk mailadres kun je bijvoorbeeld 10minutemail gebruiken.

Vul tijdelijke of andere e-mailadressen in voor eenmalig gebruik. Bijvoorbeeld bij websites die je niet helemaal vertrouwt. Of gebruik een extra/ander e-mailadres voor onbelangrijke accounts. Voor een tijdelijk mailadres kun je bijvoorbeeld 10minutemail gebruiken. Aliassen aanmaken en filteren

Veel internetproviders geven je de optie om gratis een aantal extra mailadressen (aliassen) aan te maken. Mail naar deze aliassen kun je met regels automatisch filteren naar een spam-map. Je stelt het in via de website van je internetprovider.

Bij Gmail en Outlook voeg je met "+tekst" voor het @-teken extra aliassen toe. Voorbeeld: normaleadres+toevoeging@outlook.com

Veel internetproviders geven je de optie om gratis een aantal extra mailadressen (aliassen) aan te maken. Mail naar deze aliassen kun je met regels automatisch filteren naar een spam-map. Je stelt het in via de website van je internetprovider. Bij Gmail en Outlook voeg je met "+tekst" voor het @-teken extra aliassen toe. Voorbeeld: normaleadres+toevoeging@outlook.com Spamfilter

De spamfilters van webmail zoals Gmail of Outlook.com werken aardig goed. Gebruik je een e-mailprogramma in combinatie met providermail, dan kan een los spamfilter helpen. Deze kun je gratis downloaden. Er zijn ook betaalde filters en sommige betaalde virusscanners beschikken erover.

Geen enkel spamfilter is waterdicht. Sterker nog, spamfilter die je te streng instelt blokkeert ook wel eens gewenste mail.

De spamfilters van webmail zoals Gmail of Outlook.com werken aardig goed. Gebruik je een e-mailprogramma in combinatie met providermail, dan kan een los spamfilter helpen. Deze kun je gratis downloaden. Er zijn ook betaalde filters en sommige betaalde virusscanners beschikken erover. Geen enkel spamfilter is waterdicht. Sterker nog, spamfilter die je te streng instelt blokkeert ook wel eens gewenste mail. Strenger Outlook

In Outlook is een spamfilter standaard ingeschakeld, maar je kunt het beschermingsniveau verhogen. Hiermee blokkeer je meer mail, ook enkele gewenste mail: Outlook (2016, 2019, 2021 en meer) beschermingsniveau verhogen

In Outlook is een spamfilter standaard ingeschakeld, maar je kunt het beschermingsniveau verhogen. Hiermee blokkeer je meer mail, ook enkele gewenste mail: Afbeeldingen blokkeren

Blokkeer het automatisch laden van afbeeldingen bij het bekijken van e-mail. Dit is tegenwoordig de standaardinstelling. Door het laden van afbeeldingen zien spammers dat de mail gelezen wordt en dat het e-mailadres (nog) in gebruik is.

Blokkeer het automatisch laden van afbeeldingen bij het bekijken van e-mail. Dit is tegenwoordig de standaardinstelling. Door het laden van afbeeldingen zien spammers dat de mail gelezen wordt en dat het e-mailadres (nog) in gebruik is. Meld spam

Maak een melding van spam bij de ACM. Bij voldoende meldingen zal de ACM, Autoriteit Consument & Markt, vaak optreden.

Zo blokkeer je spam

Ongewenste mail en phishingmails verwijderen is onvoldoende. Markeer ze ook als ongewenste mail. Zo train je de spamfilters en worden uiteindelijk dit soort mails beter en sneller geblokkeerd. Bekijk hoe je dit op je pc instelt bij populaire maildiensten en programma's. Op je smartphone volg je vrijwel dezelfde stappen.

Gmail : Eerste manier: Open de mail en klik op de 3 verticale puntjes rechtsboven. Klik op het ‘Uitroepteken’-icoon om spam te rapporteren. Klik op het ‘Vishaakje’-icoon om phishing te rapporteren. Tweede manier: Selecteer de mail in de inbox. Klik op het ‘Uitroepteken’-icoon linksboven om spam te rapporteren. Of klik op de 3 verticale puntjes bovenaan in het midden en dan ‘berichten zoals deze filteren’. Zo blokkeer je bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen. Blokkeren van afzender: zie Google’s stappenplannen voor ongewenste mail voor verschillende opties.

: Microsoft mailaccount (Outlook.com/Live/Hotmail): Klik met je rechtermuisknop op een mail. Kies voor 'Melden' en vervolgens 'Aanmerken als phishing' of 'Ongewenste mail melden'. Of blokkeer de afzender onder het kopje 'Blokkeren'. Klik met je rechtermuisknop op de mail en kies dan Regels > 'Regel maken’ om bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen te blokkeren. Zie voor meer opties de tips van Microsoft voor ongewenste mail.

Outlook 2016/2019/2021:

Klik met je rechtermuisknop op het mailtje en kies onder ‘Ongewenste e-mail’ voor ‘Afzender blokkeren’. Of kies voor ‘Regels’ voor meer opties bij het blokkeren.

Nepmails en phishing

Ongewenste e-mail kan niet alleen vervelend zijn, maar ook schadelijk. Lees daarom onze tips om nepmails (phishing) te herkennen. Zo voorkom je dat je geld of gegevens gestolen worden op een nepwebsite. Of dat je pc besmet raakt met ransomware.

Zowel internetbrowsers als de meeste virusscanners hebben phishingbescherming die malafide websites blokkeren. Onder meer Windows Defender heeft dat niet. In onze test virusscanners zien we dat browsers zo'n tweederde van de door ons geteste phishingwebsites tegenhouden, terwijl de beste virusscanners wel 80 of 90% blokkeren.