De nieuwe oplichtingsvorm begint met een geautomatiseerde telefoonoproep die van je bank lijkt te zijn. Een zogenoemde robocall. Een nieuw of onbekend apparaat zou proberen in te loggen op je bankrekening.

Inlogpoging onbekend apparaat

Het opgenomen geluidsfragment van de robocall geeft aan dat je op een toets moet drukken als jij niet degene bent die probeert in te loggen. Wanneer je dat doet, krijg je een persoon aan de lijn die zich voordoet als een medewerker van jouw bank.

Als je op de robocall ingaat, kan de oplichtingsmethode vergelijkbaar zijn met wanneer je direct door een nepmedewerker wordt gebeld. Dit staat bekend als bankhelpdeskfraude of bank spoofing.

Variant van bankhelpdeskfraude

De nep-bankmedewerker die je aan de lijn krijgt kan bijvoorbeeld vragen geld over te boeken naar een zogenaamde kluis- of veilige rekening. Of toegang tot je pc of bankrekening proberen te krijgen. Ook het ophalen van je bankpas of zelfs waardevolle spullen 'uit veiligheidsoverwegingen' komt voor. Laat je niet overvallen door de zogenaamd dringende situatie.

Trucs wijzigen regelmatig

Deze nieuwe oplichtingstruc maakt duidelijk dat je moet blijven oppassen met telefoontjes en andere berichten die urgent lijken. Wees alert en neem geen risico’s. Probeer helder te blijven nadenken in plaats van in een paniekmodus te schieten.

Robocalls bestonden al, maar waren eerder vooral in het Engels en vaak zogenaamd uit naam van de 'Dutch Supreme Court' of 'National Police'. Criminelen verzinnen regelmatig een nieuwe truc of variant op bestaande oplichting. Houd je daarom aan de tips hieronder.

Tips om oplichting te voorkomen

Bel zelf je bank terug

Bij twijfel, hang op en bel naar het officiële nummer van de bank, dan krijg je altijd je echte bank aan de lijn.

Maak geen geld over

Je bank zal nooit vragen om geld over te boeken naar een veilige rekening. Bij verdachte omstandigheden kan de bank je rekening gewoonweg blokkeren.

Geef je pas of pincode niet

Geef je nooit je pas of pincode. De bank vraagt nooit om de oude pas of pincode als je een nieuwe nodig hebt.

Geef geen toegang tot je pc

Als toegang tot je pc of smartphone wordt gevraagd via AnyDesk of Teamviewer, dan is het foute boel. Alleen als je zelf een helpdesk voor digitale problemen inschakelt, zijn die programma’s ok.

Bij ING, check de app

In de ING-app kun je zien of je de bank aan de lijn hebt. Open de app, in het inlogscherm druk je op de knop onderaan en voer je telefoonnummer in. Je ziet dan of je de ING aan de lijn hebt.