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Oplichting

Artikelen binnen dit onderwerp

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    7 juli 2026

  • Onverwacht pakketje? Pas op voor brushing

    Onverwacht een pakketje ontvangen? Dat is niet altijd een vergissing. Het kan gaan om brushing, waarbij fraudeurs jouw persoonsgegevens misbruiken.
    6 augustus 2026

  • WhatsApp-fraude herkennen en voorkomen

    WhatsApp-fraude zorgt gemiddeld voor duizenden euro's schade per slachtoffer. Oplichters kunnen niet alleen bekenden nadoen in berichten. Ze kunnen ook de stem imiteren en soms WhatsApp-accounts kapen.
    9 juli 2026

  • QR-code-fraude: tips en risico's

    Het gebruik van QR-codes neemt toe. Daarmee zien ook criminelen een extra kans op mensen op te lichten. Let net zo goed op bij QR-codes als op berichtjes met linkjes. Beide kunnen leiden naar nepwebsites om je (bank)gegevens te achterhalen.
    9 juli 2026

  • Hulp bij online fraude

    Slachtoffer van online fraude of een vermoeden daarvan? Bekijk hieronder waar je terecht voor persoonlijke hulp.
    30 juli 2026

  • Telefonische oplichting en spoofing

    Oplichting via de telefoon neemt toe. Criminelen doen zich bijvoorbeeld voor als Amazon, bank, Fraudehelpdesk of politie. Ga niet in op de verzoeken om je computer over te nemen of geld veilig te stellen.
    9 juli 2026

  • Microsoft helpdesk oplichting

    Wees alert voor oplichting door nep-medewerkers van Microsoft. Die kunnen je opbellen en zeggen dat je een computerprobleem hebt.
    16 juli 2026

  • Nieuwe oplichtingstruc: robocalls van je bank

    Criminelen hebben een nieuwe oplichtingsvariant bedacht, waarbij ze zich voordoen als jouw bank. De oplichters gebruiken robocalls. Dat zijn automatische telefoongesprekken, om nietsvermoedende slachtoffers te misleiden en toegang te krijgen tot hun bankrekeningen.
    9 juli 2026

  • Nep-winacties

    Via e-mail en social media worden nep-winacties verspreid die je geld kosten in plaats van opleveren. Hoe herken en blokkeer je ze?
    11 november 2025

  • Nepklantenservice

    Zoek je de telefonische klantenservice van Gmail of Amazon, dan beland je snel bij Indiase oplichters. Bekijk kenmerken en tips om oplichting te voorkomen.
    9 juli 2026

  • Nepshops herkennen

    Er zijn criminele webshops die betalingen verwerken maar nooit de bestelde producten leveren. Met onze tips herken je de nepshop tussen de webshops.
    24 februari 2026
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