Veel mensen gebruiken gezichtsherkenning om hun telefoon te ontgrendelen. Maar die beveiliging is vaak niet veilig. Bij 69% van de smartphones kun je de telefoon ontgrendelen door een portretfoto van de eigenaar voor de selfielens te houden. Dit zijn de toestellen.
WhatsApp-fraude zorgt gemiddeld voor duizenden euro's schade per slachtoffer. Oplichters kunnen niet alleen bekenden nadoen in berichten. Ze kunnen ook de stem imiteren en soms WhatsApp-accounts kapen.
Het gebruik van QR-codes neemt toe. Daarmee zien ook criminelen een extra kans op mensen op te lichten. Let net zo goed op bij QR-codes als op berichtjes met linkjes. Beide kunnen leiden naar nepwebsites om je (bank)gegevens te achterhalen.
Oplichting via de telefoon neemt toe. Criminelen doen zich bijvoorbeeld voor als Amazon, bank, Fraudehelpdesk of politie. Ga niet in op de verzoeken om je computer over te nemen of geld veilig te stellen.
Criminelen hebben een nieuwe oplichtingsvariant bedacht, waarbij ze zich voordoen als jouw bank. De oplichters gebruiken robocalls. Dat zijn automatische telefoongesprekken, om nietsvermoedende slachtoffers te misleiden en toegang te krijgen tot hun bankrekeningen.