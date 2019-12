VPN-aanbieder kiezen: waar let je op?

Aan de hand van een aantal aandachtspunten, zoals vestigingslanden, privacyvoorwaarden en software-aanbod selecteerden we een aantal goede VPN-aanbieders. Welke VPN-dienst is de beste keuze en waar moet je op letten bij het kiezen? We noemen betaalde en gratis VPN-aanbieders.

Keuze uit ruim 100 diensten

Weet je hoe VPN werkt en wil je een aanbieder kiezen? Dan heb je de keuze uit meer dan 100 diensten. We hebben geen testinformatie over welke aanbieder de minste vertraging heeft of hoogste snelheid biedt, omdat dit per land en moment verschilt. We hebben wel een selectie gemaakt van goede VPN-diensten.

Onze selectie VPN-aanbieders

Alle door ons geselecteerde aanbieders:

hebben servers in Nederland;

hebben een hoofdkantoor in een land waar de kans op meekijken door de overheid klein is (dus geen VPN-diensten afkomstig uit Amerika, China, Rusland etcetera);

hebben geen ongunstige privacy-voorwaarden;

ondersteunen OpenVPN;

beschikken over eigen software voor Windows;

behalve BlackVPN USA/UK en de gratis variant van ProtonVPN ondersteunen ze ook downloaden via p2p (bittorrent) - overigens niet altijd via alle servers;

bieden een probeerversie, behalve BlackVPN (alleen voor Android/iOS) en Proxy.sh (wel 3 dagen voor $2).

We raden aan om 1 of meerdere van de onderstaande VPN-diensten te proberen voordat je betaalt, om te kijken of deze bevalt en of een gratis dienst voldoende is voor jouw gebruik.

VPN-aanbieders: prijzen en servers

Als je op het serveraantal klikt, zie je een lijst met servers en landen waar deze servers staan.

Prijzen: november 2018

VPN-aanbieders: wetgeving, betaling en software

VPN-aanbieder Wetgeving Betalen Software AirVPN Italïe b,c,i,p l,m,w BlackVPN Hong Kong b,c,i,p a,m,w Cryptostorm IJsland b,c,p w ExpressVPN Britse Maagden eilanden b,c,i,p a,i,l,m,w Goose VPN Nederland c,i,p a,i,m,w hide.me Maleisië b,c,i,p a,i,m,w IVPN Gibraltar b,c,p a,i,m,w Mullvad Zweden b,c,p l,m,w NordVPN Panama b,c,i,p a,i,l,m,w OVPN Zweden b,c,p l,m,w ProtonVPN Zwitserland c,p a,i,w Proxy.sh Seychellen b,c,i,p a,i,l,m,w Trust.Zone Seychellen b,c,i,p w WindScribe Canada b,c,i,p a,i,l,m,w

Toelichting tabel

Betalen: welke betaalmogelijkheden kent de dienst?

b = bitcoin

c = creditcard

i = iDeal

p = PayPal

Software: welke eigen software biedt de dienst aan?

a = Android

i = iOS

l = Linux

m = macOS

w = Windows

Beperkingen gratis aanbieders

Gratis VPN-aanbieders hebben ook beperkingen. Kijk je weinig video's en download je niet zo veel, dan is zo'n gratis dienst genoeg.

hide.me gratis: beperkt aantal servers en daardoor vaak trager, geen OpenVPN, maximaal 2GB/maand.

ProtonVPN free: beperkt aantal servers en daardoor vaak trager, geen p2p (bittorrent)-ondersteuning.

WindScribe free: maximaal 10GB/maand.

Let bij gratis diensten extra op de privacyvoorwaarden. Om die voorwaarden raden we de gratis Onavo-app van Facebook af.

Alternatieve aanbieders

Een alternatief voor VPN-diensten is de gratis internetbrowser Opera. Voor de laptop is het echter geen volwaardige VPN: het versleutelt alleen internetverkeer via webbrowsers, dus bijvoorbeeld niet de mails die je verstuurt vanuit een e-mailprogramma.

Vind je het niet erg dat (in theorie) Amerikaanse overheidsdiensten kunnen meekijken, dan kun je nog een aantal populaire diensten van grote aanbieders overwegen:

Private Internet Access: €40/jaar, €7/maand, 3000+ servers in 30+ landen.

IPVanish: €69/jaar, €9/maand, 1000+ servers in 60+ landen.

Een VPN kiezen: de aandachtspunten

Naast de prijs moet je bij het kiezen van een VPN-aanbieder in ieder geval op de volgende punten letten.

Kies een dienst die in ieder geval OpenVPN ondersteunt, dat is het veiligst. IKEv2 is een aardig alternatief, vooral voor mobiele apparaten. De verschillende VPN-verbindingstechnieken zijn: PPTP L2TP OpenVPN IKEv2

ondersteunt, dat is het veiligst. IKEv2 is een aardig alternatief, vooral voor mobiele apparaten. De verschillende VPN-verbindingstechnieken zijn: Het vestigingsland . Door de Amerikaanse wetgeving kan er bij VPN-diensten uit de VS mogelijk worden meegekeken door overheidsdiensten. Wil je dat per se niet, mijd deze diensten dan. Ook VPN-aanbieders die zijn gevestigd in landen die een samenwerkingsverband hebben met de VS verdienen dan een kritische blik.

. Door de Amerikaanse wetgeving kan er bij VPN-diensten uit de VS mogelijk worden meegekeken door overheidsdiensten. Wil je dat per se niet, mijd deze diensten dan. Ook VPN-aanbieders die zijn gevestigd in landen die een samenwerkingsverband hebben met de VS verdienen dan een kritische blik. Beschikbaarheid van eigen software voor verschillende apparaten. Veel VPN-aanbieders hebben eigen software voor Windows, maar bijvoorbeeld een app voor iOS of Android niet altijd. Zonder zo'n app of eigen software moet je handmatig een verbinding instellen, bijvoorbeeld met de app van OpenVPN, wat lastiger is.

voor verschillende apparaten. Veel VPN-aanbieders hebben eigen software voor Windows, maar bijvoorbeeld een app voor iOS of Android niet altijd. Zonder zo'n app of eigen software moet je handmatig een verbinding instellen, bijvoorbeeld met de app van OpenVPN, wat lastiger is. Het aantal servers en in welke landen ze staan. Nederlandse servers zijn vaak gewenst voor hogere downloadsnelheid in Nederland en voor het kijken van Nederlandse tv online vanuit het buitenland. Bij een hoger aantal servers is de kans groter dat de snelheid in orde is, al hangt die ook van de drukte af.

en in welke landen ze staan. Nederlandse servers zijn vaak gewenst voor hogere downloadsnelheid in Nederland en voor het kijken van Nederlandse tv online vanuit het buitenland. Bij een hoger aantal servers is de kans groter dat de snelheid in orde is, al hangt die ook van de drukte af. Privacy-voorwaarden : mijd diensten die je gegevens opslaan of analyseren, zoals Onavo VPN van Facebook. Dat een aanbieder met "no-logging" adverteert wil niet altijd zeggen dat er niets opgeslagen wordt. Wil je enige zekerheid, dan is het verstandig om je tot de VPn-aanbieders op deze pagina te beperken.

: mijd diensten die je gegevens opslaan of analyseren, zoals Onavo VPN van Facebook. Dat een aanbieder met "no-logging" adverteert wil niet altijd zeggen dat er niets opgeslagen wordt. Wil je enige zekerheid, dan is het verstandig om je tot de VPn-aanbieders op deze pagina te beperken. Betaling: voor de meeste anonimiteit betaal je met bitcoin. Heb je geen bitcoin of creditcard, kies dan een aanbieder die iDeal of PayPal ondersteunt.

VS en samenwerkingen

Afhankelijk van hoe kritisch je bent en waarop, kun je bepalen uit welke landen je geen VPN-dienst wilt.

Als je overheden of overheidsdiensten niet vertrouwt, kun je beter niet kiezen voor een VPN-dienst die in de Verenigde Staten is gevestigd. Als je erg kritisch bent, kun je ook beter niet kiezen voor een land dat aan de VS gelieerd is.

De VS vormen samen met Groot-Brittannië, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland de zogenoemde '5 eyes'. Deze landen delen bijna alle door de inlichtingendiensten vergaarde informatie. Heb je privacy hoog in het vaandel staan? Vermijd dan diensten uit deze landen.

Ben je extreem kritisch op privacyzaken, dan ontwijk je ook VPN-diensten uit de '9 eyes': een minder intensieve samenwerking tussen de '5 eyes' plus Nederland, Denemarken, Frankrijk en Noorwegen.

Een nog minder verregaande samenwerking is de ’14 eyes’, met ook België, Duitsland, Italië, Spanje en Zweden. Hiervan is niet zo veel bekend en het is de vraag is of het een extra privacyrisico vormt.

