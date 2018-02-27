VPN-aanbieder kiezen: waar let je op?

Keuze uit ruim 100 diensten

Lees eerst hoe VPN (virtual private network) werkt als je dat nog niet weet. Voor online veiligheid biedt VPN weinig voordelen. Voor je privacy biedt het voordelen, maar het is geen wondermiddel. Wil je een VPN-aanbieder kiezen? Dan heb je de keuze uit meer dan 100 diensten. Er zijn heel veel VPN-vergelijkers die je bepaalde VPN-aanbieders willen aansmeren. Kijk daarvoor uit. Verderop deze pagina vind je hier meer informatie over.

We hebben geen testinformatie over welke aanbieder de minste vertraging geeft of hoogste snelheid biedt. Dit verschilt namelijk per land en moment. We hebben wel een selectie gemaakt van goede VPN-diensten en noemen een aantal aanraders voor verschillende situaties.

Een VPN kiezen: let hier op

Onze selectie VPN-aanbieders

Alle door ons geselecteerde aanbieders:

Hebben servers in Nederland.

Hebben een hoofdkantoor in een land waar de kans op meekijken door de overheid klein is (dus geen VPN-diensten afkomstig uit Amerika, China, Rusland etcetera).

Hebben geen ongunstige privacy-voorwaarden.

Ondersteunen in ieder geval OpenVPN.

Beschikken over eigen software voor Windows.

Behalve de gratis variant van ProtonVPN ondersteunen ze ook downloaden via p2p (bittorrent) - overigens niet altijd via alle servers.

Onderaan deze pagina staat de complete lijst met aandachtspunten en uitleg. Let op deze punten als je een VPN-aanbieder kiest.

Kortingsacties

Een flink deel van de vpn-diensten werkt met 'tijdelijke' kortingsacties die bijna altijd actief zijn. Meestal krijg je 60 tot 80% korting op de 'normale' fabrikantprijs. Rond Black Friday of samen met cashback-websites kun je soms 90% of meer korting krijgen.

Je kunt je afvragen of VPN-diensten hun geld waard zijn. Je zou er in ieder geval nooit meer dan €75 per jaar kwijt aan moeten zijn.

VPN-aanbieders: prijzen en servers

Als je op het serveraantal klikt, zie je een lijst met servers en landen waar deze servers staan.

VPN

aanbieder Jaar

abonnement

indicatie Maand

abonnement

indicatie Aantal

servers

(+/-) AirVPN €50 €7 250+ Cryptostorm €50 €6 60+ hide.me Gratis Gratis Gratis 8 hide.me Premium €67* €12 2600+ IVPN €56 €5,50 85+ Mullvad €60 €5 550+ NordVPN €66* €15 5000+ OVPN €60* €12 100+ ProtonVPN Plus €48* €10 20000+ ProtonVPN Free Gratis Gratis 5 Surfshark €62* €20 3200+ WindScribe €65 €8,50 500+ WindScribe Free Gratis Gratis 10

Prijzen: juli 2026, *Prijs varieert enorm door verschillende 'acties'.

VPN-aanbieders: wetgeving, betaling en software

VPN

aanbieder Wetgeving Betalen Software AirVPN Italïe b,c,i,p a,l,m,w Cryptostorm IJsland b,c,p w hide.me Maleisië b,c,p a,i,l,m,w IVPN Gibraltar b,c,p a,i,l,m,w Mullvad Zweden b,c,i,p a,i,l,m,w NordVPN Panama b,c,i,p a,i,l,m,w OVPN Zweden b,c,p a,i,l,m,w ProtonVPN Zwitserland b,c,p a,i,l,m,w Surfshark Britse Maagden eilanden b,c,i,p a,i,l,m,w WindScribe Canada b,c,i,p a,i,l,m,w

Toelichting tabel

Betalen: welke betaalmogelijkheden kent de dienst?

b = bitcoin

c = creditcard

i = iDeal

p = PayPal

Software: welke eigen software biedt de dienst aan?

a = Android

i = iOS

l = Linux

m = macOS

w = Windows

Beperkingen gratis aanbieders

Gratis VPN-aanbieders hebben ook beperkingen. Kijk je weinig video's en download je niet zo veel? Dan is zo'n gratis dienst genoeg.

hide.me gratis: beperkt aantal servers en beperkte snelheid, geen OpenVPN.

ProtonVPN free: beperkt aantal servers (in Nederland, Japan, Roemenië, Polen en de VS) en daardoor soms trager, geen p2p (bittorrent)-ondersteuning.

WindScribe free: beperkt aantal servers en daardoor vaak trager, maximaal 10GB/maand.

Let bij gratis diensten extra op de privacyvoorwaarden. Om die voorwaarden raden we de gratis Onavo-app van Facebook af.

Een alternatief voor VPN-diensten is de gratis internetbrowser Opera. Voor de pc/laptop is het echter geen volwaardige VPN. Het versleutelt alleen internetverkeer via webbrowsers, dus bijvoorbeeld niet de mails die je verstuurt vanuit een e-mailprogramma.

Beste VPN voor privacy

In bovenstaande lijst staan aanbieders waar de privacy in orde is. Het onderscheid is relatief klein. Als we er toch eentje moeten aanwijzen die een streepje voor heeft op privacygebied, dan is dat Mullvad.

Dit valt op bij Mullvad:

Je hebt geen e-mailadres nodig voor een account.

Mullvad geeft duidelijkheid over bij welke hostingpartij ze eigen servers onderbrengen of servers leasen.

Mullvad geeft duidelijkheid over het bedrijf erachter.

Tot slot is Mullvad no-nonsense. Het betaalt geen 'influencers' of vergelijkingssites om klanten te lokken, zoals veel grote VPN-diensten wel doen. Die personen of sites raden VPN's aan op basis van twijfelachtige of zelfs valse claims. Ook probeert Mullvad niet te verleiden met langjarige abonnementen, maar kost het altijd €5 per maand.

Beste VPN voor omzeilen regioblokkade (onder andere Netflix)

Wil je regiobeperkingen van streamingsdiensten omzeilen? Dan is het privacy-geörienteerde Mullvad niet de beste keuze. Bedenk verder dat dit een grijs gebied is. Streamingdiensten kunnen bijvoorbeeld de rechten niet hebben om bepaalde video's aan je te tonen.

Grotere aanbieders hebben waarschijnlijk meer budget om constant IP-adressen te vernieuwen. Daardoor is de kans groter dat het gewenste streamingaanbod (blijvend) functioneert. Bijvoorbeeld: NordVPN en Surfshark.

Deze aanbieders maken zich wel schuldig aan twijfelachtige claims rondom de voordelen van VPN. Bijvoorbeeld: 'Jouw gegevens vallen nooit in verkeerde handen.' Of: 'Blijf veilig online', 'Win je digitale veiligheid terug met een VPN'. VPN draagt relatief weinig bij aan je online veiligheid.

Ga niet blindelings op (gebruikers)reviews af. Een VPN-dienst kan dan een paar maanden geleden gewerkt hebben bij het aanbod van buitenlandse Netflix. Maar dat zegt weinig over of het nu of in de toekomst werkt. VPN-diensten zullen steeds nieuwe IP-adressen inkopen en streamingsdiensten zullen ze vroeg of laat weer blokkeren.

Populaire aanbieders met aandachtspunt

Er zijn ook een aantaal (populaire) aanbieders met een twijfelachtige achtergrond. Of waarbij (in theorie) Amerikaanse overheidsdiensten kunnen meekijken.

Bijvoorbeeld:

ExpressVPN

ExpressVPN is in 2021 overgenomen door Kape Technologies, dat ook VPN-diensten Cyberghost en Private Internet Access bezit. Kape voerde eerder onder de naam Crossrider schimmige activiteiten uit. Zoals het verspreiden van ongewenste toolbars voor browsers. Ook is Kape de eigenaar van verschillende VPN vergelijkingssites, zoals vpnmentor.com en safetydetectives.com. Die sites raden 'toevallig' ook de diensten aan die Kape zelf aanbiedt.

ExpressVPN is in 2021 overgenomen door Kape Technologies, dat ook VPN-diensten Cyberghost en Private Internet Access bezit. Kape voerde eerder onder de naam Crossrider schimmige activiteiten uit. Zoals het verspreiden van ongewenste toolbars voor browsers. Ook is Kape de eigenaar van verschillende VPN vergelijkingssites, zoals vpnmentor.com en safetydetectives.com. Die sites raden 'toevallig' ook de diensten aan die Kape zelf aanbiedt. Private Internet Access (Amerikaans)

Kost €40/jaar, €7/maand. Heeft 3000+ servers in 90+ landen. Zie commentaar hierboven bij ExpressVPN.

Kost €40/jaar, €7/maand. Heeft 3000+ servers in 90+ landen. Zie commentaar hierboven bij ExpressVPN. IPVanish (Amerikaans)

Kost €80/jaar, €12/maand. Heeft 2000+ servers in 100+ landen.

De achtergrond en/of Amerikaanse basis van deze VPN-diensten maakt ze niet per se onveilig. Vraag jezelf toch af of je er op vooruit gaat als je je internetverkeer via zo'n partij laat lopen.

Virusscanners met VPN

Makers van virusscanners, zoals Avast, Bitdefender of Norton bieden ook vaak VPN aan. Soms inbegrepen in een (duurder) antiviruspakket of als losse optie. Ze proberen je vaak te overtuigen dat je anders niet veilig genoeg zou zijn.

Laat je niet misleiden door deze berichten. Op onze algemene pagina over VPN lees je waarom een VPN meestal niet nodig is voor je online veiligheid. WIl je toch een VPN? Dan is een gespecialiseerde aanbieder uit onze selectie hierboven vaak een betere en goedkopere optie.

Pas op met vergelijkingssites met VPN-aanbieders

Bijna geen andere productgroep kent zo veel vergelijkingssites als VPN. Deze sites krijgen nagenoeg allemaal commissies voor doorkliks naar de VPN-aanbieders. De getoonde rangorde is vaak gebaseerd op hoeveel de vergelijkingsite eraan verdient. Daarnaast vallen sommige VPN-diensten en VPN-vergelijkssites zelfs onder dezelfde eigenaar.

Veel VPN-vergelijkingen zijn te kort door de bocht. Zo worden de VPN-diensten vaak aanbevolen op basis van de snelheid. Dat laatste is heel afhankelijk van je locatie en hoeveel anderen de dienst gebruiken op dat moment. Ook wordt privacy vaak vergeten.

Soms promoten vergelijkers VPN-diensten die tot hetzelfde bedrijf behoren. Dat doet Kape Technologies via VPNmentor.com en safetydetectives.com met de eigen vpn-diensten Cyberghost, ExpressVPN en Private Internet Access.

Als je de meeste van deze VPN-vergelijkingssites gebruikt, bekijk ze dan met een flinke korrel zout. Afhankelijk van je gebruik is er is niet altijd een duidelijke beste VPN-dienst aan te wijzen. Wel gunstig: via een vergelijkingssite vind je soms een betere deal dan direct via de VPN-dienst zelf.

VS en samenwerkingen

Afhankelijk van hoe kritisch je bent en waarop, kun je bepalen uit welke landen je geen VPN-dienst wilt.