Nepshops misbruiken betrouwbaarheid iDeal

Wat hebben we ontdekt?

We schrokken toen we zagen dat we bij 35 van de 61 nepshops met iDeal konden betalen. Bij deze 35 nepshops ging het bijna alleen om iDeal betalingen die betaalplatform Stripe aanbiedt. Dat is een Amerikaans bedrijf met een Europese vestiging.

We keken ook hoe de nepshops bezoekers trekken. Criminelen adverteren bijna allemaal op Facebook en Instagram, met advertenties die (extreem) veel korting beloven. Bijvoorbeeld wegens ‘Black Friday’. We checkten in Facebooks advertentiebibliotheek bij 10 van de nepshops of zij genoemd werden in advertenties. Dat bleek bij alle 10 het geval. 1,8 Miljoen mensen bekeken deze advertenties.

Wat gaan we hiermee doen?

Het bedrijf Currence is momenteel (nog) de eigenaar van iDeal en verantwoordelijk voor de veiligheid van het betaalsysteem iDeal. Binnenkort komt iDeal in andere handen, een internationaal samenwerkingsverband.

We hebben Currence er op gewezen dat iDeal vaker voorkomt als betaalmiddel bij nepshops. Het bedrijf reageert dat het direct alle meldingen doorstuurt naar Stripe. Currence meent dat Stripe verantwoordelijk is voor het weren van fraudeurs uit het betaalsysteem. Een gevalletje kastje-muur, zo lijkt het. Ondertussen worden dagelijks waarschijnlijk tientallen, honderden, consumenten opgelicht.

We vinden dat Currence de druk op Stripe moet opvoeren. Currence moet met die betaaldienstaanbieder scherpere afspraken maken over het tegengaan van misbruik van iDeal.

Wat hebben we onderzocht?

De politie waarschuwt op zijn site vrijwel dagelijks voor nieuwe onbetrouwbare (malafide) webwinkels, waarvoor het meldingen en aangiften binnenkrijgt.

We checkten een maand lang (van eind oktober tot eind november 2023) alle nepshops die de politie meldt. We bekeken het assortiment van de shop, we probeerden iets te bestellen en keken naar de betaalmogelijkheden. Als er iDeal beschikbaar was dan starten we de betaling. Pas bij het bevestigen van de betaling in de bank-app braken we af.

Zo herken je een nepshop

Ga niet te snel in op een spontane aanbieding, bijvoorbeeld via een advertentie in sociale media.

Check bijvoorbeeld de reviews van de webshop, zeker als het om een onbekende webwinkel gaat. Zoek eens naar de naam van de shop in combinatie met ‘klacht’. Reviews binnen de site zelf zeggen weinig. Dat kunnen ingeplakte plaatjes zijn.

Er zijn meer checks om een webwinkel op betrouwbaarheid te controleren. Wij geven tips hoe je een nepshop herkent.