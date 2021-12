Beleggingsfraude met bitcoins en CFD's

De schade van beleggingsfraude komt in 2021 in Nederland waarschijnlijk uit op zo’n €18 miljoen en bijna 500 slachtoffers. Dat is 30% meer dan in 2020. Het is daarmee de belangrijkste vorm van oplichting. Met een gemiddelde schade van ruim €35.000 zijn de gevolgen voor slachtoffers soms groot.

Trap niet in de mooie praatjes van malafide beleggingsbedrijven (brokers). Uiteindelijk beleg je vaak in gebakken lucht of in zeer risicovolle CFD’s en ben je vrijwel zeker al je geld kwijt.

Herken en voorkom malafide beleggingen

Ga niet zomaar in op advertenties voor beleggingen die je ziet op websites, social media of e-mail.

In de (nep)advertenties figureerden eerder vaak bekende personen die zonder medeweten bitcoin aanprezen. Tegenwoordig zijn het ook vaak gewonere advertenties over bijvoorbeeld investeren in populaire bedrijven als Amazon, Netflix of Tesla.

Als eerste inleg wordt vaak €250 gevraagd. Daarna krijg je winsten te zien die je daarmee gehaald zou hebben. Laat je hierdoor niet meeslepen. De medewerkers van de malafide bedrijven zijn gehaaid en krijgen meer betaald als ze jou meer laten inleggen.

Sta geen 'hulp' met beleggen toe door je pc op afstand te laten overnemen via AnyDesk of Teamviewer. Hiermee kunnen criminelen ongewenste of aangepaste transacties doen. Of ze bekijken je saldo om te kijken hoever ze kunnen gaan.

Installeer een ad-blocker. Daarmee voorkom je zowel malafide als irritante advertenties, zie onze test adblockers.

Maak melding van de fraude bij politie, Fraudehelpdesk en Consumentenbond. Dan kan er (meer) actie worden ondernomen.

Meer tips beleggingsfraude

Wil je toch graag beleggen en ben je bekend met bovenstaande punten voor het herkennen en voorkomen van malafide beleggingen via advertenties? Houd dan ook rekening met het volgende:

Beleg alleen met geld dat je kunt missen.

Blijf weg van financiële producten die je niet begrijpt.

Kies alleen voor een vertrouwde partij. Bij voorkeur in Nederland gevestigde bedrijven die onder toezicht van de AFM staan. Controleer het AFM-register. Kijk niet alleen of het bedrijf erin staat, maar kijk daarin ook of het daadwerkelijk onder toezicht staat.

Zoek je informatie over partijen in de beleggingswereld? Vertrouw niet de eerste de beste informatie op internet. Deze informatie kan namelijk ook van malafide beleggers of belanghebbenden zijn. Er zijn zelfs complete (nep)websites voor het aanprijzen van malafide brokers.

Voorbeelden van nepadvertenties

Nepadvertenties met bekende personen worden veel gebruikt om malafide beleggingsbedrijven aan te prijzen. Gelukkig hebben steeds meer mensen door dat dit soort advertenties nep zijn. De identiteit van mensen zoals Ali B, Jort Kelder, John de Mol, Elon Musk en horecatycoon Won Yip worden hiervoor misbruikt.

Klik je op de advertenties dan krijg je nagemaakte websites van betrouwbare media. Met gefingeerde succesverhalen, soms inclusief nagemaakte facebook-profielen word je verleid.

De truc met bekende Nederlanders lijkt nu wel zo veel bekendheid te krijgen, dat criminelen deels op andere advertenties overstappen. Daarbij wordt investeren in bijvoorbeeld Amazon, Netflix en Tesla gepromoot. Ook deze advertenties kun je weer ’gewoon’ tegenkomen op bekende nieuwswebsites of sociale media.

Beleggingsadvies niet altijd neutraal

Een probleem op internet is dat het niet altijd makkelijk is om de bonafide beleggingsadviezen van de nepinformatie te scheiden. Geven websites en bijvoorbeeld influencers op social media nu eerlijk advies over beleggen en crypto-handel? Of hebben ze er zelf ook een belang bij?

Pump-en-dump

Pump-en-dump is een fraudevorm die samenhangt met (onterecht) vertrouwen en vaak voorkomt bij kleinere of nieuwe cryptomunten. Kwaadwillenden kopen hierbij eerst grote hoeveelheden goedkope aandelen of cryptomunten in. Ze hemelen de investering vervolgens op en bevelen hem aan bij zoveel mogelijk anderen.

Zo ontstaat een hype bij (amateur)investeerders die er massaal instappen. De koers stijgt, maar dan stappen degenen die de hype hebben aangezwengeld eruit door hun grote aandeel te cashen. De koers stort vervolgens als een plumpudding in.

Wees dus voorzichtig met investeren in cryptomunten. Helemaal als het een kleinschalige of nieuwe munt is.

Meer informatie lees je in ons Digitaalgids-artikel over beleggingsfraude via nepadvertenties. Bijvoorbeeld over hoe de malafide bedrijven kunnen worden aangepakt.