Beveilig je wifi

Dennis Pronk Expert ElektronicaBijgewerkt op:3 juni 2026
Als buitenstaanders of internetcriminelen in jouw wifinetwerk kunnen, loop je flinke risico's.
Met deze 9 tips maak je jouw wifinetwerk veiliger. De voorgestelde wijzigingen kun je doorvoeren in het instellingenmenu van de router. Het adres van de instellingenpagina vind je vaak op een sticker (onder) op je router of in de handleiding.
Tegenwoordig gebruik je de bijbehorende app voor de instellingen. De mogelijkheden van routers verschillen, dus niet elke tip is van toepassing op jouw apparaat.