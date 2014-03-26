Beveilig je wifi

Waarom je wifi beveiligen?

Als buitenstaanders of internetcriminelen in jouw wifinetwerk kunnen, loop je flinke risico's.

Kwaadwillenden kunnen illegale activiteiten ontplooien, waardoor je in de problemen komt.

Iedereen heeft (onbedoeld) toegang tot gedeelde bestanden, printers en apparaten in je netwerk.

Je computers zijn makkelijker te infecteren met een virus of te gebruiken voor aanvallen.

Iedereen kan je internetverkeer onderscheppen en je berichten en inloggegevens buitmaken.

Je internetsnelheid gaat omlaag als iedereen je verbinding kan gebruiken.

Tips om je wifi te beveiligen

Met deze 9 tips maak je jouw wifinetwerk veiliger. De voorgestelde wijzigingen kun je doorvoeren in het instellingenmenu van de router. Het adres van de instellingenpagina vind je vaak op een sticker (onder) op je router of in de handleiding.

Tegenwoordig gebruik je de bijbehorende app voor de instellingen. De mogelijkheden van routers verschillen, dus niet elke tip is van toepassing op jouw apparaat.