Let op bij 'pc-scans'

Bij meldingen zoals van PCfix verschijnt er tijdens het internetten een venster. Daarin staat dat je pc wordt gescand. Er volgt een melding dat er diverse virussen en andere kwaadaardige bestanden zijn gevonden. Op een nieuw scherm lees je dat je pc uit veiligheidsredenen wordt geblokkeerd en dat je contact op moet nemen met 'Windows-ondersteuning'.

Duur en onnodig abonnement

Bel je het telefoonnummer van de 'helpdesk', dan krijg je iemand aan de lijn die de 'problemen' voor je gaat oplossen. Grote kans dat je bij pcfix.net terecht komt. Die probeert je onder meer een virusscanner en abonnement voor computerhulp aan te smeren. Voor veel te veel geld.

Vaak vanaf zo’n €200 per jaar, maar dat kan oplopen tot nog honderden euro’s meer. Die hoge prijs is vooral kwalijk omdat de virus- of foutmeldingen meestal vals zijn.

Hoe werkt de misleiding

Je kunt op verschillende manieren bij dit soort helpdesk-oplichters terechtkomen. Maar altijd gebruiken ze valse meldingen voor niet bestaande problemen of virussen.

Valse virusmeldingen

De valse virusmeldingen kun je krijgen na het klikken op een onschuldig lijkende link. Dit kan een soort filmpje zijn dat beeldvullend wordt weergegeven, zodat de Windows-startknop en andere knoppen ook echt niet meer lijken te werken. Intussen is soms ook een geluidsfragment te horen, waarbij een stem je aanspoort actie te ondernemen.

Illegale Windows-versie of verdachte activiteit

Oplichters proberen je te verleiden om contact met hen op te nemen. Dit doen ze met verschillende valse meldingen. Bijvoorbeeld dat er verdachte activiteit op je pc heeft plaatsgevonden, dat je pc is gehackt of dat je illegale software gebruikt.

Valse logboekfouten

Vaak worden logboeken van Windows getoond. Daar staan op iedere pc onschuldige fouten in. Maar de oplichters laten deze logboeken zien om je te overtuigen dat er iets met je pc aan de hand is. Ze nemen dan eerst de pc over met een hulp-op-afstand-programma als Teamviewer of AnyDesk.

Twijfelachtige scansoftware

Scansoftware die bijvoorbeeld onschuldige registerfouten toont en zelfs problemen aangeeft bij een nieuwe net geïnstalleerde pc is niet nieuw. Dit heet scareware. Voor oplichting met scareware waarschuwden we al in 2018. De scareware werd vaak aangeprezen via advertenties als je in google zocht op pc problemen. Gelukkig zien we dit soort advertenties nu minder.

PCfix.net en JMF technology

Meldingen van consumenten uit 2022 gaan vaak over de website en bedrijfsnaam pcfix.net en showrepair.com. Eerder gebruikte dit bedrijf onder andere de namen Safecarepc.com en 360pclife.com.

Er lijkt een Bulgaarse partij achter te schuilen. Die staat onder andere bekend als JMF technology. Ze zijn actief in meerdere Europese landen. Ze hebben ook Nederlanders in dienst, die bereikbaar zijn via een Nederlands telefoonnummer.

Tips voorkomen helpdeskfraude