Reimage/AnyTech365: twijfelachtige pc-hulp

De 'gratis' software van Reimage scant je pc en vindt bijna altijd ‘problemen’. Via het getoonde telefoonnummer kom je terecht bij het bedrijf AnyTech365, dat probeert pc-hulpabonnementen van honderden euro’s te verkopen, terwijl er misschien niets met je pc aan de hand is.

Al jaren zijn er 'Microsoft-bellers' actief, die je proberen te laten betalen voor niet bestaande computerproblemen. Maar ook de software van Reimage en het bedrijf AnyTech365 kunnen er wat van. Via de gratis Reimage optimalisatie-software kom je bij AnyTech365 terecht die je betaalde producten of diensten probeert aan te smeren. We legden het ook op video vast.

Honderden euro's voor 'pc-hulp'

Via onze klantenservice en online kanalen kwamen we klachten tegen over Reimage en de ‘pc-hulp’ van AnyTech365. En dan vooral over de hoge kosten. Er meldde zich zelfs iemand die aan een vijfjarig abonnement van €1100 vast zat.

Reimage-software belooft onder meer pc-optimalisatie en -versnelling en herstel van schade. Het kan zijn dat in bepaalde gevallen de software nuttig is. Echter, uit een test van optimalisatie-software die we in 2015 uitvoerden, bleek dat de meeste optimalisatie-software weinig tot geen effect had. Het kan zelfs een negatief effect hebben. Kortom, de zogenaamde problemen die Reimage detecteert behoeven vaak geen oplossing.

'Veiligheidsprobleem' op nieuwe laptop

Als proef op de som laten we Reimage-software een nieuwe laptop scannen en er worden diverse 'problemen' gevonden, die in werkelijkheid volkomen onschuldig zijn. We kunnen deze verhelpen voor €26 en ook wordt er prominent een 085-telefoonnummer getoond om de software te activeren.

We bellen het nummer en worden geholpen door een allervriendelijkste Nederlandssprekende helpdeskmedewerker van het bedrijf AnyTech365, al neemt hij de telefoon op met ReimageTech. De medewerker voert vanaf afstand enkele scans uit en concludeert dat er malware is gevonden: 'U heeft toch echt een veiligheidsprobleem.'

Het aanbod dat volgt: 6 maanden pc-hulp voor €299 mét virusscanner MyInternetSecurity én online-opslag. Een dure oplossing voor een laptop waar niets mee aan de hand is, maar zelfs al hád onze laptop malware, dan nog is het pc-abonnement pure geldklopperij.

Scannen met AdwCleaner

De helpdeskmedewerker van ReimageTech/AnyTech365 die de pc op afstand overneemt gebruikt AdwCleaner, een softwareprogramma dat wij aanbevelen, om de laptop te scannen. De resultaten worden ingezet om je een pc-hulpabonnement aan te smeren.

Saillant detail: AdwCleaner slaat juist aan op de eerder geïnstalleerde Reimage-software die zorgde dat we bij AnyTech365 terecht kwamen.

Tips tegen Reimage en andere scareware Software die je bangt maakt met niet bestaande problemen wordt 'scareware' genoemd. Reageer nooit op pop-ups of advertenties op webpagina’s die melden dat er iets mis is met de pc, behalve die van je eigen virusscanner. Ongewenste pop-ups verwijder je met AdwCleaner.

Installeer een adblocker en gebruik de nieuwste versie van de browser.

Download niet zomaar gratis tooltjes en pc-scanners. Download alleen gratis beveiligingssoftware die is aanbevolen door een vertrouwde partij. Download die software dan alleen van de site van de maker zelf.

Het Windows-register opschonen of optimaliseren is meestal onnodig en kan juist problemen opleveren.

Toch betaald voor software of een pc-hulpdienst die eigenlijk niet nodig is? Probeer het bedrag terug te claimen bij PayPal of de creditcardmaatschappij. Via iDeal is dat niet mogelijk.

MyFreeAntivirus en MyInternetSecurity: geen aanraders

AnyTech365 biedt ook 2 virusscanners aan:

MyFreeAntivirus

MyInternetSecurity

Je kunt deze downloaden via mysecuritycenter.com of krijgt ze als onderdeel van de pc-hulpabonnementen die AnyTech365 aanbiedt.

De virusscanners functioneren wel, maar er zijn een aantal zaken aan de hand:

De 'gratis' scanner MyFreeAntivirus blijkt maar 30 dagen te werken. Wil je het langer gebruiken, moet je binnen een 7:30 minuten een nummer bellen en een code invoeren. Deze code blijkt voor iedereen gelijk en de klok kun je telkens opnieuw laten ingaan. Het is puur een middel om je te laten bellen.

De downloads om de scanners te installeren werden door Windows Defender als virus aangemerkt. Waarschijnlijk vals alarm, maar toch opmerkelijk.

Volgens AnyTech365 wordt de virusscanner 'officieel aanbevolen door Microsoft', maar dat blijkt bij navraag niet te kloppen: "Microsoft doet geen aanbevelingen van één antivirussoftwareprovider ten opzichte van een ander”.

Het programma gebruikt techniek van het inmiddels verouderde Bitdefender 2015.

Geen aanrader

Wij zien geen reden om de scanners van Reimage te gebruiken en pc-hulp van AnyTech365 af te nemen bij de meeste 'problemen' die de Reimage-software aangeeft. Kies in plaats daarvan liever voor een goede gratis of betaalde virusscanner en verwijder zelf malware met AdwCleaner en de gratis variant van Malwarebytes.

Bekijk voor een soortgelijke ervaring als de onze het filmpje van Radar over AnyTech365.

Advertenties Reimage op ons advies verwijderd

Reimage leek in veel gevallen klanten te werven via digitale advertenties bij zoekmachines zoals Google. Bij termen als 'langzame pc', 'computer problemen' of 'blauw scherm' was de kans groot dat een advertentie van Reimage bovenaan de zoekresultaten verscheen.

Contact met Google

Wij hebben contact gezocht met Google en de praktijken van Reimage voorgelegd. Als een reactie daarop heeft Google de advertenties van Reimage stopgezet.

Google-advertenties worden vaker gebruikt voor de promotie van twijfelachtige producten en diensten en soms zelfs oplichting. Verwar deze dus niet met de echte Google-zoekresultaten die daaronder te vinden zijn. Google-advertenties zijn te herkennen aan het groene vakje met de term Adv.

Websites Reimage/AnyTech365

Reimage en AnyTech365 gebruiken diverse websites en telefoonnummers om hun producten en diensten te verkopen aan consumenten. Let dus goed op als je 1 van de volgende websites ziet:

reimage.com

reimageplus.com

reimagetech.nl

reimagetechsupport.com

reimage-land.com

anytech365.com

anytech365.nl

mysecuritycenter.com

De telefoonnummers die de bedrijven gebruiken zijn onder andere:

085-888 0205

085-888 1205

085-888 1857

085-888 2782

085-888 5370

085-888 7656

