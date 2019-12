AdwCleaner is de redder in nood bij ongewenste reclamesoftware die het computerscherm laat vollopen met advertenties. Of de startpagina van de browser aanpast en vervelende zoekbalken installeert. Het programma lost al dit soort problemen op. Na een analyse selecteer je in een lijst de boosdoeners, waarna AdwCleaner de boel opschoont.

Windows

Nederlandstalig

