Gezichtsherkenning faalt nog steeds

Net als 4 jaar geleden

We vinden dit extra teleurstellend omdat we 4 jaar geleden ook al 43% van de smartphones konden ‘hacken’ met een simpele foto. De betrouwbaarheid van de gezichtsherkenning is dus niet toegenomen.

iPhone en meeste Samsungs veilig

Alle recent geteste iPhones zijn wel goed te beveiligen met gezichtsherkenning (of een vingerafdruk). Ook 11 van de 12 Samsungs werken veilig. Alleen de goedkope Samsung Galaxy A04s (€150) valt door de mand.

Problemen bij goedkopere toestellen

Vooral goedkopere en een paar gemiddeld geprijsde smartphones zakken door het ijs. Het gaat om toestellen van Honor, Motorola, Nokia, Oneplus, Oppo en Xiaomi.

Ook enkele duurdere toestelllen hebben problemen. De Xiaomi 12T Pro (€620), 13 (€750) en 13 Pro (€1300), net als de Nokia X30 5G (€510). Hieronder de lijst van alle telefoons die je kunt foppen. Dit zijn toestellen die we sinds augustus 2022 hebben getest.

Telefoons waarbij de gezichtsherkenning faalt

Deze 26 telefoons kun je foppen met een foto:

HONOR 70 5G (€380)

Motorola moto e13 (€120)

Motorola moto g13 (€180)

Motorola moto g23 (€230)

Motorola Moto g72 (128 + 8 GB) (€265)

Nokia G22 (€195)

Nokia G60 5G (128 + 4 GB) (€300)

Nokia X30 5G (128 + 6 GB) (€440)

OnePlus Nord CE 3 Lite (€300)

OPPO A17 (€180)

OPPO A57 (€150)

Samsung Galaxy A04s (€150)

Xiaomi 12 Lite (128 + 8 GB) (€355)

Xiaomi 12T (128 GB) (€500)

Xiaomi 12T Pro (256 + 8 GB) (€620)

Xiaomi 13 (€750)

Xiaomi 13 Lite (128 GB) (€400)

Xiaomi 13 Pro (€1.300)

Xiaomi POCO M5 (64 GB) (€190)

Xiaomi POCO M5s (64 GB) (€210)

Xiaomi POCO X5 5G (128 + 6 GB) (€265)

Xiaomi POCO X5 Pro 5G (128 + 6 GB) (€330)

Xiaomi Redmi 12C (32 + 3 GB) – Blue (€120)

Xiaomi Redmi Note 12 (128 GB) (€230)

Xiaomi Redmi Note 12 5G (€230)

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (128 + 8 GB) (€325)

Waarschuwing

De falende smartphones in onze test waarschuwen gebruikers bij ingebruikname wel dat gezichtsherkenning niet de beste beveiliging is. Maar wij vinden dat fabrikanten zwakke beveiliging helemaal niet moeten aanbieden.

Meer onveilige telefoons

Ook telefoons ouder dan 1 jaar zijn niet altijd veilig. Check in onze vergelijker de resultaten van jouw telefoon. Kijk of hij wel goed beveiligd is met de (standaard) instelling voor gezichtsherkenning.

Wat moet je doen als jouw toestel niet veilig is?

Is jouw telefoon simpel te foppen? Dan kun je de gezichtsherkenning soms strenger instellen. Of je kiest voor een andere beveiligingsmethode zoals een pincode of vingerafdruk.