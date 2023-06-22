Gezichtsherkenning faalt nog steeds

Peter Kulche Expert ElektronicaGepubliceerd op:22 juni 2023
We vinden dit extra teleurstellend omdat we 4 jaar geleden ook al 43% van de smartphones konden ‘hacken’ met een simpele foto. De betrouwbaarheid van de gezichtsherkenning is dus niet toegenomen.
Alle recent geteste iPhones zijn wel goed te beveiligen met gezichtsherkenning (of een vingerafdruk). Ook 11 van de 12 Samsungs werken veilig. Alleen de goedkope Samsung Galaxy A04s (€150) valt door de mand.
Vooral goedkopere en een paar gemiddeld geprijsde smartphones zakken door het ijs. Het gaat om toestellen van Honor, Motorola, Nokia, Oneplus, Oppo en Xiaomi.
Ook enkele duurdere toestelllen hebben problemen. De Xiaomi 12T Pro (€620), 13 (€750) en 13 Pro (€1300), net als de Nokia X30 5G (€510). Hieronder de lijst van alle telefoons die je kunt foppen. Dit zijn toestellen die we sinds augustus 2022 hebben getest.
Deze 26 telefoons kun je foppen met een foto:
De falende smartphones in onze test waarschuwen gebruikers bij ingebruikname wel dat gezichtsherkenning niet de beste beveiliging is. Maar wij vinden dat fabrikanten zwakke beveiliging helemaal niet moeten aanbieden.
Ook telefoons ouder dan 1 jaar zijn niet altijd veilig. Check in onze vergelijker de resultaten van jouw telefoon. Kijk of hij wel goed beveiligd is met de (standaard) instelling voor gezichtsherkenning.
Is jouw telefoon simpel te foppen? Dan kun je de gezichtsherkenning soms strenger instellen. Of je kiest voor een andere beveiligingsmethode zoals een pincode of vingerafdruk.