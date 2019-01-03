Gezichtsherkenning op smartphone niet altijd veilig

Peter Kulche Expert ElektronicaBijgewerkt op:15 april 2019
Een smartphone vergrendel je vaak met een pincode of ontgrendelingspatroon. Dat is wel zo veilig want de telefoon bevat veel persoonlijke gegevens. Bekijk hoe je de smartphone het beste vergrendelt.
Op steeds meer toestellen kun je jezelf behalve met de pincode ook identificeren met je vingerafdruk, een scan van je gezicht of een irisscan van je oog. Deze zogeheten biometrische beveiliging kan veiliger en vooral makkelijker zijn. Maar het kan ook onveiliger zijn, als de techniek faalt. Dit blijkt nogal eens het geval.
Bij het instellen van gezichtsontgrendeling tonen telefoons vaak wel een waarschuwing dat de techniek niet zo veilig is als andere. Maar dat de beveiliging zó zwak is, zal niet elke gebruiker aannemen.
Vergelijk smartphones op het testonderdeel 'Beveiliging'. Daar laten we zien welk rapportcijfer wij geven voor deze 'risicocommunicatie'.
Sinds een jaar testen we bij smartphones ook de beveiliging van gezichtsherkenning. En wat blijkt: 26 van de 60 geteste smartphones kun je ook ontgrendelen door een goede portretfoto van de telefoongebruiker voor de selfie-lens te houden. Dat kan dus in principe iedereen doen die de telefoon in handen heeft.
Onder meer telefoons van Samsung (de Galaxy A7 en A8), Huawei (de P20, P20 Lite en P20 Pro), Nokia (model 3.1 en 7.1), Sony (Xperia XZ2 en XZ2 Compact) blijken kwetsbaar voor de 'fotohack'. Zie de complete lijst verderop. Bij die toestellen kan beter alleen een vergrendelcode of een andere vorm van biometrische beveiliging worden ingesteld (of een combinatie van beide).
Bekijk in de Vergelijk smartphones op het testonderdeel 'Gebruiksgemak'. Dan zie je onze beoordeling van gezichtsherkenning en andere biometrische beveiligingsmethoden.
Het is niet zo dat álle modellen van de genoemde merken een zwakke beveiliging hebben. Van Samsung laten de Galaxy S9, S9+ en Note9 zich niet om de tuin leiden en dat geldt evenmin voor de Huawei Mate 20 en Mate 20 Pro. De iPhone XS Max en iPhone XR blijken ook niet gevoelig voor ons fototrucje.
De volgende toestellen werden in onze test ontgrendeld met een foto.
De volgende toestellen werden in onze test ontgrendeld met een foto, maar je kunt gezichtsherkenning wel 'strikter' instellen.
Ze krijgen daarom een krappe voldoende voor het testaspect 'Gezicht, kritisch' in het testonderdeel 'Gebruiksgemak'.
De volgende smartphones ontgrendelden in onze test niet door een foto.