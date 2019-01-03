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Gezichtsherkenning op smartphone niet altijd veilig

Steeds meer smartphones kun je ontgrendelen door simpelweg je gezicht voor de mobiel te houden. Dankzij gezichtsherkenning weet de telefoon dat jij het bent. Het is wel zo makkelijk, maar blijkt vaak niet veilig. Van de onderzochte smartphones blijken sommigen al te ontgrendelen is met een simpele foto van het gezicht.
peter kulche

Peter Kulche   Expert ElektronicaBijgewerkt op:15 april 2019

gezichtherkenning-man-punten

Een smartphone vergrendel je vaak met een pincode of ontgrendelingspatroon. Dat is wel zo veilig want de telefoon bevat veel persoonlijke gegevens. Bekijk hoe je de smartphone het beste vergrendelt.

Op steeds meer toestellen kun je jezelf behalve met de pincode ook identificeren met je vingerafdruk, een scan van je gezicht of een irisscan van je oog. Deze zogeheten biometrische beveiliging kan veiliger en vooral makkelijker zijn. Maar het kan ook onveiliger zijn, als de techniek faalt. Dit blijkt nogal eens het geval.

Waarschuwing

Bij het instellen van gezichtsontgrendeling tonen telefoons vaak wel een waarschuwing dat de techniek niet zo veilig is als andere. Maar dat de beveiliging zó zwak is, zal niet elke gebruiker aannemen.

Vergelijk smartphones op het testonderdeel 'Beveiliging'. Daar laten we zien welk rapportcijfer wij geven voor deze 'risicocommunicatie'.

26 telefoons vallen door de mand

Sinds een jaar testen we bij smartphones ook de beveiliging van gezichtsherkenning. En wat blijkt: 26 van de 60 geteste smartphones kun je ook ontgrendelen door een goede portretfoto van de telefoongebruiker voor de selfie-lens te houden. Dat kan dus in principe iedereen doen die de telefoon in handen heeft. 

Onder meer telefoons van Samsung (de Galaxy A7 en A8), Huawei (de P20, P20 Lite en P20 Pro), Nokia (model 3.1 en 7.1), Sony (Xperia XZ2 en XZ2 Compact) blijken kwetsbaar voor de 'fotohack'. Zie de complete lijst verderop. Bij die toestellen kan beter alleen een vergrendelcode of een andere vorm van biometrische beveiliging worden ingesteld (of een combinatie van beide).

Bekijk in de Vergelijk smartphones op het testonderdeel 'Gebruiksgemak'. Dan zie je onze beoordeling van gezichtsherkenning en andere biometrische beveiligingsmethoden.

Het is niet zo dat álle modellen van de genoemde merken een zwakke beveiliging hebben. Van Samsung laten de Galaxy S9, S9+ en Note9 zich niet om de tuin leiden en dat geldt evenmin voor de Huawei Mate 20 en Mate 20 Pro. De iPhone XS Max en iPhone XR blijken ook niet gevoelig voor ons fototrucje.

Toestellen ontgrendeld met een foto

De volgende toestellen werden in onze test ontgrendeld met een foto.    

  1. Alcatel 1X
  2. ASUS Zenfone 5 Lite
  3. ASUS Zenfone 5
  4. BlackBerry Key2
  5. BQ Aquaris X2
  6. BQ Aquaris X2 Pro
  7. General Mobile GM8
  8. HTC U11+
  9. Huawei P20 lite
  10. Huawei P20
  11. Huawei P20 Pro
  12. LG K9
  13. LG Q6α alpha
  14. Motorola moto e⁵
  15. Motorola moto g⁶ play
  16. Motorola one
  17. Nokia 3.1
  18. Nokia 7.1
  19. Samsung Galaxy A7 (2018)
  20. Samsung Galaxy A8 (2018)
  21. Sony Xperia L2
  22. Sony Xperia XZ2
  23. Sony Xperia XZ2 Compact
  24. Sony Xperia XZ2
  25. Sony Xperia XZ3
  26. Xiaomi Mi A2

Toestellen ontgrendeld met een foto, maar met betere beveiliging

De volgende toestellen werden in onze test ontgrendeld met een foto, maar je kunt gezichtsherkenning wel 'strikter' instellen. 

  1. Honor 7A
  2. LG G7 ThinQ
  3. LG V40 ThinQ

Ze krijgen daarom een krappe voldoende voor het testaspect 'Gezicht, kritisch' in het testonderdeel 'Gebruiksgemak'.

Toestellen die niet met een foto zijn te ontgrendelen

De volgende smartphones ontgrendelden in onze test niet door een foto.

  1. Alcatel 3V
  2. Alcatel 5
  3. Apple iPhone XR
  4. Apple iPhone XS
  5. Apple iPhone XS Max
  6. ASUS Zenfone Max Plus (M1)
  7. HONOR 10
  8. HONOR 7C
  9. HONOR 8X
  10. HONOR View 10
  11. HTC U12+
  12. Huawei P smart+
  13. Huawei Y6 2018
  14. Huawei Y7 2018
  15. Huawei Mate 20 lite
  16. Huawei Mate 20
  17. Huawei Mate 20 Pro
  18. Motorola moto g⁶
  19. Motorola moto g⁶ plus
  20. Motorola moto z³ play
  21. OnePlus 5T
  22. OnePlus 6
  23. OPPO Find X
  24. Samsung Galaxy A6
  25. Samsung Galaxy A6+
  26. Samsung Galaxy A9 (2018)
  27. Samsung Galaxy J6
  28. Samsung Galaxy Note 9
  29. Samsung Galaxy S9
  30. Samsung Galaxy S9+
  31. Wiko View2

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