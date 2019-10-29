Oplichting door nepklantenservice

Hulp nodig bij Gmail? Wil je je Amazon-bestelling annuleren? Problemen met je virusscanner? Even het telefoonnummer googelen. Daar spelen oplichters handig op in door te doen alsof zij de officiële klantenservice zijn.

Deze vorm van oplichting is vergelijkbaar met de nep (microsoft)helpdesk. Die belt jou dan op om te zeggen dat je een computerprobleem hebt. Maar omdat het initiatief bij de nepklantenservice bij jezelf ligt, let je vaak minder goed op.

Bekijk de video bovenaan hoe de oplichters bij deze vorm te werk gaan.

Nepklantenservice via zoekresultaten en advertenties

De nepklantenservice-telefoonnummers komen naar voren in de zoekresultaten van zoekmachines en in advertenties ertussen. Als je ze belt, kijken ze ‘voor de probleemoplossing’ op afstand mee op je pc. Zo proberen ze je zoveel mogelijk geld afhandig te maken. Vaak zogenaamd met een kleine betaling voor onkosten. Maar veel slachtoffers zijn honderden euro's kwijt. In sommige gevallen loopt de schade op tot een paar duizend euro.

Google geeft aan dat het veel frauduleuze websites uit zijn zoekresultaten tegenhoudt. Maar sommige slippen er nu eenmaal door. Meld een nephelpdesk die je via Google vindt, op een supportpagina van Google.

Advertenties van fraudeurs in Google meld je door een klik op het driehoekje naast de advertentie. Kies ‘Deze advertentie melden’. Kies hierna ‘Een advertentie/vermelding is in strijd met ander Google Ads-beleid’.

Oplichters continu actief

Er zijn doorlopend meerdere nephelpdesken actief. Google toont bij de 7600 zoekresultaten 70 keer de pagina van een nephelpdesk. Dat blijkt uit een steekproef die we in mei 2022 deden met 760 verschillende zoekvragen. Deze zoekvragen hebben allemaal met klantenservices te maken.

Google toont het vaakst de malafide websites contactnederlands.com (17x), helpdeskbellen.com (11x) en contactnl.com (6x).

Volgens onze steekproef is googelen naar de telefoonnummers van Google (!), Instagram, Hotmail en Gmail het gevaarlijkst.

Websites van nephelpdesks

Er zijn er waarschijnlijk meer, maar onderstaande websites zijn van nephelpdesks die in juli 2026 nog steeds actief waren:

contactnummernederlands.com

(mcafee/hotmail/etc).contactnederland.com

(gmail/norton/etc).supportnederland.com

Eerder waren ook actief:

antivirusklantenservicenederland.com

amazoncontactnederland.com

amazonklantenservicenederland.com

amazonnummernederland.com

bellennummer.com

contactklantenservicenederlands.com

contactnederlands.com

contactnummernl.com

contactnl.com

gmail.bellennummernederland.com

gmail.contactklantenservicenummer.com

gmail.contactnummer.com

helpdeskbellen.com

klantenservicenl.com

klantenservicenummer.co

nederlandbellen.co

nederlandcontact.com

paypalklantenservicenederland.com

Zo herken je een nepklantenservice

De 'medewerker' spreekt Engels, soms met Indiaas accent.

Hij vraagt of hij de pc mag overnemen, om je te kunnen ‘helpen’.

Hij laat ‘foutmeldingen’ op je pc zien.

Hij vraagt je te betalen voor de ‘hulp’ via je online bankieromgeving. Vaak probeert hij betalingen te manipuleren. Of zo op je in te praten dat je denkt dat het om een kleine betaling van maximaal enkele euro's gaat.

Hij vraagt je tegoedkaarten te kopen.

De betalingen ‘mislukken’ keer op keer.

Tips om nepklantenservice te vermijden

Zoek het telefoonnummer van de klantenservice op de site van het bedrijf zelf. NIET via Google.

Vind je op de eigen website van een bedrijf geen telefoonnummer? Dan is dat er vaak ook niet. Bijvoorbeeld Google/Gmail heeft geen telefonische helpdesk.

Gebruik een goede virusscanner voor Windows of virusscanner voor Android. Die blokkeren de websites van oplichters eerder.

Maak je geld over naar iemand? Kijk altijd goed of het bedrag klopt.

Ben je toch slachtoffer geworden? Doe aangifte. Anders kan de politie de criminelen ook niet aanpakken. Gebruik het aangifteformulier voor helpdeskfraude.

Nieuw: nephelpdesk in WhatsApp

Het blijft opletten, want de helpdeskfrauders dringen zich op wisselende plekken aan je op. Sinds kort zelfs binnen WhatsApp.

WhatsApp heeft al jaren een legitieme klantenservice waar je mee kunt appen. Die bereik je via Instellingen > Help > Helpcentrum > Contact met ons opnemen. Typ je vraag (dit moet in het Engels). Je krijgt direct antwoord in de vorm van een 'appje'. Iemand signaleerde dat hij spontaan een appje kreeg van een nephelpdesk.

Een nephelpdesk zou via WhatsApp kunnen vragen om allerlei inloggegevens en creditcardgegevens. Het is ons niet bekend of deze vorm van helpdeskfraude al slachtoffers heeft gemaakt.