Wie de telefonische klantenservice zoekt van Gmail of Amazon, belandt snel bij Indiase oplichters die je soms helpen, maar ook je bankrekening plunderen. Google grijpt in, maar blijf zelf opletten dat je niet met een nepklantenservice contact opneemt.

Hulp nodig bij Gmail? Wil je je Amazon-bestelling annuleren? Problemen met je virusscanner? Even het telefoonnummer googelen. Daar spelen oplichters handig op in door te doen alsof zij de officiële klantenservice zijn.

Deze vorm van oplichting is vergelijkbaar met de nep (microsoft)helpdesk, die jou opbelt om te zeggen dat je een computerprobleem hebt. Maar omdat het initiatief bij de nepklantenservice bij jezelf ligt, ben je vaak minder op je hoede.

Bekijk de video bovenaan hoe de oplichters bij deze variant te werk gaan.

Via zoekresultaten en advertenties

De nepklantenservice-telefoonnummers komen naar voren in de zoekresultaten van zoekmachines en in advertenties ertussen. Als je ze belt, kijken ze ‘voor de probleemoplossing’ op afstand mee op je pc en proberen ze je zo veel mogelijk geld afhandig te maken. Vaak zogenaamd met een kleine betaling voor onkosten. Veel slachtoffers zijn echter honderden euro's kwijt en in sommige gevallen loopt de schade op tot een paar duizend euro.

Google heeft aangegeven dit soort nepklantenservices te gaan weren. Dat lijkt al effect te hebben. Bij een flink aantal zoektermen verschijnen de foute telefoonnummers niet meer. Met bepaalde zoektermen of via andere zoekmachines zie je ze nog wel.

Door te letten op onderstaande kenmerken en de tips op te volgen kun je nepklantenservices vermijden.

Kenmerken nepklantenservice

De 'medewerker' spreekt Engels, soms met Indiaas accent.

Hij vraagt of hij de pc mag overnemen, om je te kunnen ‘helpen’.

Hij laat ‘foutmeldingen’ op je pc zien.

Hij vraagt je te betalen voor de ‘hulp’ via je online bankieromgeving. Vaak probeert hij betalingen te manipuleren of zo op je in te praten dat je denkt dat het om een kleine betaling van maximaal enkele euro's gaat.

Hij vraagt je tegoedkaarten te kopen.

De betalingen ‘mislukken’ keer op keer.

Tips

Zoek het telefoonnummer van de klantenservice op de site van het bedrijf zelf, NIET via Google. Vind je daar geen nummer, dan is dat er waarschijnlijk ook niet.

Gebruik een goede virusscanner voor Windows of virusscanner voor Android. Die blokkeren de websites van oplichters eerder.

Maak je geld over naar iemand? Kijk altijd goed of het bedrag klopt.

Ben je toch slachtoffer geworden? Doe aangifte. Anders kan de politie de criminelen ook niet aanpakken.

Websites van nephelpdesks

Er zijn er waarschijnlijk meer maar onderstaande website zijn van nephelpdesks:

helpdesktelefoonnederland.nl

klantenservicetelefoonnummernl.com

klantenservicetelefoonnummernl.nl

klantennummernederland.nl

klantenservicenummernederland.nl

klantenservicenederland.nl

klantenservicenederlands.nl

klantenservicetelefoonnederland.com

klantenservicenummer.com

Varianten op met onder meer Amazon (zoals amazonklantenservicenederland.com), Gmail, Norton en andere virusscanners.

