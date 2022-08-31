Wachtwoordmanager instellen: zo doe je dat

Ronald Kamp Expert veilig internettenBijgewerkt op:20 juli 2026
Heb je een goede wachtwoordmanager gekozen en wil je ermee aan de slag? Dan kun je wachtwoorden overzetten die je al hebt opgeslagen. Bijvoorbeeld vanuit je internetbrowser of een andere wachtwoordmanager.
Het exporteren van wachtwoorden werkt in iedere browser of wachtwoordmanager net even anders. We laten zien hoe het werkt in Chrome en FireFox op een computer.
Let op: exporteer eerst de opslagen inloggegevens om ze daarna in de nieuw geïnstalleerde wachtwoordmanager te importeren.
In Chrome gaat het exporteren van wachtwoorden zo:
In FireFox gaat het exporteren van wachtwoorden zo:
Het importeren van wachtwoorden gaat in iedere wachtwoordmanager op een andere manier. Hieronder vind je links naar de handleidingen voor verschillende door ons geteste wachtwoordmanagers.
Stap je over naar een andere manager en gebruik je een csv-bestand voor de overstap? Denk er dan aan om na het overzetten het csv-bestand met wachtwoorden te verwijderen. Anders staan je wachtwoorden onbeschermd op je computer.