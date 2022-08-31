Wachtwoordmanager instellen: zo doe je dat

Heb je een goede wachtwoordmanager gekozen en wil je ermee aan de slag? Dan kun je wachtwoorden overzetten die je al hebt opgeslagen. Bijvoorbeeld vanuit je internetbrowser of een andere wachtwoordmanager.

Wachtwoorden exporteren

Het exporteren van wachtwoorden werkt in iedere browser of wachtwoordmanager net even anders. We laten zien hoe het werkt in Chrome en FireFox op een computer.

Let op: exporteer eerst de opslagen inloggegevens om ze daarna in de nieuw geïnstalleerde wachtwoordmanager te importeren.

Chrome

In Chrome gaat het exporteren van wachtwoorden zo:

Klik op het menu met de 3 puntjes rechtsboven en daarna op 'Instellingen'. Kies onder 'Automatisch invullen' voor 'Google Wachtwoordmanager'. Kies links voor 'Instellingen' Kies bij 'Wachtwoorden exporteren' voor 'Bestand downloaden'. Sla het csv-bestand met wachtwoorden op in een map die je niet vergeet.

FireFox

In FireFox gaat het exporteren van wachtwoorden zo:

Type about:logins in de adres- en zoekbalk in FireFox. Klik op de 3 puntjes rechtsboven en daarna 'Wachtwoorden exporteren'. Bevestig met het Windows-wachtwoord of ingestelde hoofdwachtwachtwoord. Sla het csv-bestand met wachtwoorden op in een map die je niet vergeet.

Wachtwoorden importeren

Het importeren van wachtwoorden gaat in iedere wachtwoordmanager op een andere manier. Hieronder vind je links naar de handleidingen voor verschillende door ons geteste wachtwoordmanagers.

Let op!

Stap je over naar een andere manager en gebruik je een csv-bestand voor de overstap? Denk er dan aan om na het overzetten het csv-bestand met wachtwoorden te verwijderen. Anders staan je wachtwoorden onbeschermd op je computer.