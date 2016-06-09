Activeer tweefactorauthenticatie

Ronald Kamp Expert veilig internettenBijgewerkt op:9 juli 2026
Inloggen met tweefactorauthenticatie (2FA) is een stuk veiliger en verkleint de kans enorm dat hackers toegang krijgen tot je accounts of gegevens. Je gebruikt 2 verschillende middelen (factoren) om in te loggen. Iets dat je weet (je wachtwoord) en iets dat je bezit of iets dat je bent, zoals:
Soms is 2FA verplicht, vaak moet je het zelf inschakelen.
Alternatieve benamingen voor tweefactorauthenticatie (2FA) die op hetzelfde neerkomen: tweestaps-verificatie, tweetraps-authenticatie, multifactorauthenticatie (MFA) of inloggen in 2 stappen.
Meestal kun je tweefactorauthenticatie gebruiken zonder dat inloggen iedere keer extra moeite kost. Zodra je tweefactorauthenticatie bij een website of dienst gebruikt, kun je vaak kiezen het apparaat waarmee je inlogt te vertrouwen. Het tweede inlogmiddel is dan alleen weer nodig als je inlogt:
Een crimineel die bijvoorbeeld jouw wachtwoord via een datalek heeft bemachtigd kan proberen in te loggen van zijn eigen apparaat. Maar hij moet ook inloggen met het tweede middel en komt daardoor niet in je account.
Inloggegevens kunnen altijd – zelfs zonder dat je het weet – in verkeerde handen vallen. Door hacks en datalekken belanden soms databases met miljoenen wachtwoorden op straat. Die wachtwoorden zijn gelukkig vrijwel altijd versleuteld. Maar soms is die versleuteling verouderd en wordt de database (deels) gekraakt.
De kans op kraken verklein je door sterke unieke wachtwoorden te gebruiken. Dat gaat makkelijk met een goede wachtwoordmanager. Als je daarbij ook nog tweefactorauthenticatie inschakelt, zijn je gegevens pas echt goed beveiligd.
Veel online diensen hebben tweefactorauthenticatie. Denk aan Google, Facebook, Twitter en de betere wachtwoordmanagers. Op 2fa.directory vind je een overzicht van (internationale) websites die 2FA ondersteunen.
Gebruik tweefactorauthenticatie in ieder geval voor je webmail en wachtwoordmanager. Zij zijn de sleutel tot andere gegevens. Bij banken is 2FA meestal verplicht. Je moet dan met een app, sms-code of speciaal apparaatje betalingen bevestigen. Ook is het verstandig 2FA in te schaken bij medische websites, webwinkels waar je achteraf kunt betalen en Marktplaats.
Heb je tweefactorauthenticatie ingesteld en is je telefoon stuk, kwijt of gestolen? Dan wordt inloggen erg ingewikkeld of zelfs onmogelijk. Er zijn 2 opties om daarop voorbereid te zijn.
Bekijk hoe je tweefactorauthenticatie aanzet voor een aantal bekende diensten:
Meer en uitgebreidere stappenplannen vind je in het artikel tweefactorauthenticatie aanzetten (pdf, alleen voor abonnees Digitaalgids).