Zoek je in Google naar oxazepam, diazepam, ritalin of andere medicijnen waar een recept voor nodig is? Dan kom je al snel terecht bij frauduleuze webwinkels die het ‘snel en zonder recept’ kunnen leveren. Maar na betaling leveren ze niets.

Het Algemeen Dagblad schreef eind oktober over nepapotheken en sprak enkele gedupeerden. Met wat googelen vond het AD wel 42 webapotheken die alle kenmerken hebben van een nepapotheek. Wij ontvingen de totale lijst van de AD-redactie. We checkten 2 maanden later de actuele status van de sites en deden nog wat extra analyses.

Betalen met iDeal

Je kunt in deze webshops vaak met iDeal afrekenen. Al gaat dat anders dan normaal. Je krijgt van de shop instructies om met iDeal crypto-tegoed te kopen. Met die crypto moet je de verkoper betalen voor de levering van de pillen. Maar in de meeste gevallen stuurt de webshop niets op. Op klachten reageert de shop hooguit met smoesjes.

Nepapothekers lang actief

Opvallend: 35 van de 42 nepapothekers zijn eind december, dus 2 maanden later, nog steeds online. Dat is opmerkelijk want ‘reguliere’ nepshops met bijvoorbeeld kleding, elektronica of brandhout zijn meestal maar een paar weken online. Gedupeerden doen aangifte en de politie haalt de sites snel offline.

Bij de nepapotheken loopt het anders. Kopers beseffen dat ze in het illegale circuit aan het shoppen zijn. Ze durven om die reden geen aangifte te doen. Zonder aangiften kan de politie weinig doen. Zo blijven de sites (veel) langer online en maken ze steeds weer nieuwe slachtoffers.

Sterker nog: de gemiddelde nepapotheek blijkt, op basis van de domeinnaamregistratie, maar liefst 20 maanden actief. De oudste nepapotheek is online(streepje)medicijn.com (wij linken dit bewust niet). Deze site bestaat al sinds 2018.

Alarmbellen

Waarom zou je überhaupt iets bij dit type webwinkel kopen die verboden zaken aanbiedt en die zich op een ingewikkelde manier laat betalen? Hier moeten toch alarmbellen afgaan, zou je zeggen.

Het AD sprak voor zijn artikel 5 gedupeerden. Ze blijken sterk gemotiveerd om de pillen en poeders hoe dan ook in huis te krijgen. De een krijgt van haar huisarts niet wat zij wil. De volgende durft de medicatie niet aan te vragen bij de eigen dokter. Een ander herstelt van een verslaving. Met kalmeringsmiddelen probeert hij het afkicken te vergemakkelijken. Weer anderen zijn vanwege chronische pijn en slaapgebrek ten einde raad. Uit wanhoop zijn deze mensen minder kritisch op de verkoper.

Sommige webshops leveren wél

Naast de pure oplichters heb je ook online apothekers die wel medicijnen leveren. Al is de kwaliteit niet zeker (zo blijkt uit eerder onderzoek voor Consumentengids, mei 2019). Ze sturen hun receptplichtige pillen op vanuit het buitenland. Daardoor doen die webapotheken iets wat in hun land misschien niet verboden is maar in ons land wel. Sommige van deze webapothekers bieden een ‘online-consult’ voor het verkrijgen van een recept. Daarna kun je meteen ook de ‘voorgeschreven’ pillen bestellen.

Hoe bestel je veilig medicijnen?