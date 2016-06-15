Wat zijn nepwebshops?

Elke dag duiken er nieuwe nepshops op. Soms zien ze er heel professioneel uit. Na betaling kun je fluiten naar je bestelling en je geld. Om de websites zo echt mogelijk te laten lijken, gebruiken de criminelen trucs en valse zekerheden. Zoals logo's en namen van bekende partijen, nep-keurmerken en betalen via iDeal.

In de meeste gevallen komen bezoekers bij de nepwebwinkels terecht door advertenties op sociale media, vooral Facebook en Instagram.

Hele jaar actief, piek in najaar

Op elk moment van het jaar zijn er tientallen nepshops actief. Rond Black Friday en in de feestmaanden zijn het er nog meer. De meeste nepshops hebben sterk afgeprijsde producten, met een 'aanbiedingsprijs' van minder dan €100. Er zijn ook nepshops met duurdere gewilde producten. Denk aan houtkachels in de winter, barbecues in de zomer of tickets voor een groot evenement.

Wat kun je doen om oplichting te voorkomen?

Met een klein beetje onderzoek kom je er al snel achter of een webshop te vertrouwen is:

Zoek reviews. Zoek naar gebruikerservaringen over de webshop. Gebruik het hele webadres tussen dubbele aanhalingstekens als zoekterm, zoals 'www.webshop.nl'. Geen of weinig ervaringen is verdacht.

Zoek naar gebruikerservaringen over de webshop. Gebruik het hele webadres tussen dubbele aanhalingstekens als zoekterm, zoals 'www.webshop.nl'. Geen of weinig ervaringen is verdacht. Check de website van de politie . Check de gegevens van de verkoper bij de politie. Dat kan bij elke verkoper nuttig zijn, zelfs bij een particulier. Je kunt webadressen, IBAN’s, telefoonnummers of e-mailadressen controleren. Op de site van de politie staat ook een zwarte lijst van webwinkels die als onbetrouwbaar (malafide) zijn gekenmerkt.

. Check de gegevens van de verkoper bij de politie. Dat kan bij elke verkoper nuttig zijn, zelfs bij een particulier. Je kunt webadressen, IBAN’s, telefoonnummers of e-mailadressen controleren. Op de site van de politie staat ook een zwarte lijst van webwinkels die als onbetrouwbaar (malafide) zijn gekenmerkt. Check veiliginternetten.nl . Controleer op check.veiliginternetten.nl het webadres. Veel foute websites vallen door de mand bij deze check. Blijkt uit de check dat de site (mogelijk) betrouwbaar is? Dan is een handmatige check nog wel zinvol. Sommige websites krijgen onterecht groen licht.

. Controleer op check.veiliginternetten.nl het webadres. Veel foute websites vallen door de mand bij deze check. Blijkt uit de check dat de site (mogelijk) betrouwbaar is? Dan is een handmatige check nog wel zinvol. Sommige websites krijgen onterecht groen licht. Blokkeer of negeer advertenties. De meeste slachtoffers van nepshops komen er terecht via advertenties op social media. Gebruik social media zoals Facebook niet via de app, maar op je telefoon in Firefox en in combinatie met een goede adblocker. Met deze tip zie je helemaal geen advertenties meer, dus ook niet van malafide webshops.

Kijk je toch via de app of heb je geen adblocker, wees dan extra voorzichtig bij advertenties op social media.

Zo herken je een nepshop

Nieuwe nepshops staan nog niet altijd op de lijst van de politie of veiliginternetten.nl. Check daarom ook altijd de volgende zaken voordat je bij een nieuwe webshop iets gaat bestellen:

Valse zekerheden van nepshops

Wees je ervan bewust dat sommige nepshops kenmerken gebruiken die vertrouwen wekken, maar waarbij dat onterecht is. Let op de volgende valse zekerheden:

Ik ben opgelicht, wat nu?