Onbekende webshop? Eerst checken, dan bestellen

50% van de consumenten had afgelopen jaar een probleem met een online aankoop. Dat blijkt uit onderzoek van de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Problemen waren:

Het product werd later bezorgd dan beloofd.

Het product werd niet bezorgd.

Er kwam een ander product dan besteld.

Er was iets mis met het product.

Ook de politie laat weten dat er steeds meer klachten en meldingen komen over slechte webshops. Zij ontvingen dit jaar al 10.500 aangiften van fraude via nepwebshops. En de gemiddelde schade voor consumenten is sinds vorig jaar verdubbeld. Dat is gestegen naar €357,08.

Meldingen op Klachtenkompas

Van alle klachten op ons Klachtenkompas gaan de meesten over webshops. In 2021 lag dit aantal op 19.462. Dit jaar staat de teller eind november op 16.000. In bijna de helft van de klachten over webshops, voelt de klager zich misleid of opgelicht.

Reviews checken

Uit het onderzoek van de ACM blijkt ook dat nog lang niet iedereen reviews checkt:

Bij een bekende webshop checkt 43% van de consumenten reviews vóór een aankoop. Met bekende webshop bedoelen we een webshop die je al kent voor je iets koopt. Bijvoorbeeld omdat je hier al eerder hebt gekocht.

Bij een onbekende webshop checkt 55% van de consumenten reviews vóór een aankoop. Het gaat hierbij om een webshop die niet bekend is bij de consument.

Deze percentages kunnen hoger. Vooral omdat er zoveel problemen zijn met online aankopen. Check daarom altijd goed met wie je te maken hebt. Bekijk reviews op meerdere reviewsites en check de verkoper op Klachtenkompas. Je kunt ook het webadres invullen bij de ScamCheck van Veilig internetten.nl.

Helaas checkt nog lang niet iedereen reviews op meerdere websites. Daarom helpen we je graag met informatie. Zo kun je controleren of een webshop je niet probeert te neppen. Lees onze tips over waar je op moet letten bij reviews en hoe je nepshops kunt herkennen.