Nieuwe regels: verkoper moet beter informeren

Reviews niet altijd betrouwbaar

Recensies zijn belangrijk. Als klant neem je waarschijnlijk beslissingen door die recensies. Daarom moeten reviews eerlijk zijn. Maar recensies over verkopers of producten waren lang niet altijd betrouwbaar.

Nieuwe regels

Vanaf 28 mei 2022 moet een verkoper:

Controleren of beoordelingen echt zijn, voordat ze mogen worden gebruikt als recensie of aanbeveling.

Laten weten of (en hoe) hij controleert dat recensies van echte gebruikers komen.

Laten weten of iemand wordt betaald of beloond voor zijn beoordeling.

Gepersonaliseerd aanbod

Een verkoper moet je laten weten of je automatisch een persoonlijk (prijs)aanbod ziet. Dat betekent dat je op jou afgestemde producten of diensten ziet. Dat kan door informatie die een online verkoper van je heeft en die automatisch wordt verwerkt. Een verkoper kan je bijvoorbeeld producten of prijzen laten zien door:

je koopgedrag

je zoekopdrachten

je woonplaats

De verkoper moet je dit laten weten voor je een product of dienst koopt. Zo kun je er rekening mee houden dat de prijs afhangt van persoonlijke voorkeuren of kenmerken. En dat je dus een risico loopt op bijvoorbeeld een hogere prijs.

‘Gratis’ diensten

Voor sommige diensten betaal je niet met geld, zoals bijvoorbeeld social media. Je betaalt eigenlijk met je persoonsgegevens. Vanaf nu moeten aanbieders van dit soort diensten je informeren over:

De lengte van een contract.

Hoe je het contract kunt stoppen of van de dienst afkomt.

Dat je binnen 14 dagen het contract kunt stoppen, zonder dat je hier een reden voor hoeft te geven. Stop je binnen 14 dagen? Dan moet het bedrijf ook je gegevens wissen.

Online platformen

Ook online platformen moeten je beter gaan informeren. En dat is maar goed ook, want lang niet altijd is duidelijk bij wie je waarvoor terecht moet. Op een platform kun je zoeken naar producten.

Nieuwe regels

Vanaf 28 mei 2022 moeten online platformen:

Je duidelijk informeren bij wie je koopt.

Je informeren over wie verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld levering van het product of voor retourzendingen. Zodat je bij problemen weet waar je moet aankloppen.

Je informeren hoe de zoekresultaten tot stand komen. En hoe de volgorde hiervan wordt bepaald. Ook moeten ze vermelden of er bijvoorbeeld is betaald voor een plek in de zoekresultaten.

Informatie makkelijk vindbaar maken. Platformen mogen het dus niet wegstoppen in ‘de kleine lettertjes’.

Kortingen

Verkopers laten vaak een van/voor-prijs zien. Zo zie je hoe groot je korting is. Maar dit ging niet altijd eerlijk. Soms werd bewust een prijs verhoogd. Zodat de verkoper een zo hoog mogelijke korting kon laten zien.

Laagste prijs

De ‘van’-prijs moet de laagste prijs zijn die de verkoper in de afgelopen 30 dagen heeft gebruikt. Dit geldt voor online winkels én voor ‘stenen’ winkels. Hierdoor zou je een eerlijkere korting moeten zien.

Voor sommige producten mag de prijs worden gebruikt die gold voor de korting. De nieuwe regel geldt namelijk niet voor:

Producten die snel bederven of beperkt houdbaar zijn. Bijvoorbeeld fruit, vlees of vis.

Opvolgende kortingen op hetzelfde product. Bijvoorbeeld als een kledingstuk eerst 20% korting krijgt, hierna 30% en vervolgens 50%.

Producten die minder dan 30 dagen oud zijn.

Overtreding melden

Overtreedt een bedrijf deze regels? Dan is het een ‘oneerlijke handelspraktijk’. Je kunt dan daarover een klacht indienen via ACM Consuwijzer.