Nieuwe regels: verkoper moet beter informeren

Marco van 't Woudt Expert consumentenrechtBijgewerkt op:29 juni 2026
Recensies zijn belangrijk. Als klant neem je waarschijnlijk beslissingen door die recensies. Daarom moeten reviews eerlijk zijn. Maar recensies over verkopers of producten waren lang niet altijd betrouwbaar.
Vanaf 28 mei 2022 moet een verkoper:
Een verkoper moet je laten weten of je automatisch een persoonlijk (prijs)aanbod ziet. Dat betekent dat je op jou afgestemde producten of diensten ziet. Dat kan door informatie die een online verkoper van je heeft en die automatisch wordt verwerkt. Een verkoper kan je bijvoorbeeld producten of prijzen laten zien door:
De verkoper moet je dit laten weten voor je een product of dienst koopt. Zo kun je er rekening mee houden dat de prijs afhangt van persoonlijke voorkeuren of kenmerken. En dat je dus een risico loopt op bijvoorbeeld een hogere prijs.
Voor sommige diensten betaal je niet met geld, zoals bijvoorbeeld social media. Je betaalt eigenlijk met je persoonsgegevens. Vanaf nu moeten aanbieders van dit soort diensten je informeren over:
Ook online platformen moeten je beter gaan informeren. En dat is maar goed ook, want lang niet altijd is duidelijk bij wie je waarvoor terecht moet. Op een platform kun je zoeken naar producten.
Vanaf 28 mei 2022 moeten online platformen:
Verkopers laten vaak een van/voor-prijs zien. Zo zie je hoe groot je korting is. Maar dit ging niet altijd eerlijk. Soms werd bewust een prijs verhoogd. Zodat de verkoper een zo hoog mogelijke korting kon laten zien.
De ‘van’-prijs moet de laagste prijs zijn die de verkoper in de afgelopen 30 dagen heeft gebruikt. Dit geldt voor online winkels én voor ‘stenen’ winkels. Hierdoor zou je een eerlijkere korting moeten zien.
Voor sommige producten mag de prijs worden gebruikt die gold voor de korting. De nieuwe regel geldt namelijk niet voor:
Overtreedt een bedrijf deze regels? Dan is het een ‘oneerlijke handelspraktijk’. Je kunt dan daarover een klacht indienen via ACM Consuwijzer.
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