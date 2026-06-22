Herroepingsrecht bij online aankopen

Bij online aankopen heb je meestal recht op een bedenktijd van 14 dagen. Binnen die tijd moet je de aankoop van een product of dienst gratis en eenvoudig kunnen afzeggen.

Een verkoper moet je hierover informeren en hij is verplicht om het ontbindingsformulier te delen. Vanaf 19 juni 2026 komt daar nog iets bij. Websites en apps moeten dan online een duidelijke ontbindingsfunctie aanbieden. Hiermee kun je je aankoop direct annuleren en dus makkelijker gebruikmaken van je bedenktijd.

De nieuwe functie is verplicht voor online aankopen van producten en diensten. Denk aan een bestelling in een webshop of een dienst die je online afsluit.

Duidelijk zichtbaar

De nieuwe functie moet duidelijk zichtbaar en gemakkelijk toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld in het besteloverzicht van een product of dienst, maar kan ook op de homepage staan.

Zolang je de functie maar makkelijk kunt herkennen en gebruiken. Het moet direct duidelijk zijn dat je zo kunt annuleren. Bijvoorbeeld: ‘overeenkomst ontbinden’, ‘overeenkomst herroepen’, of iets dat hier op lijkt.

Niet verstoppen

Een verkoper mag de nieuwe functie niet verstoppen achter menu’s, pop-ups of extra stappen.

Bovendien mag je niet worden verplicht om een account aan te maken of in te loggen. Een verkoper mag wel aanbieden om in te loggen.

Online aankoop annuleren met herroepingsfunctie

Met de online functie laat je direct weten dat je van de aankoop af wilt zien. Je vult daarna je gegevens in die hiervoor nodig zijn, zoals:

Je naam.

E-mailadres of telefoonnummer.

Bestelnummer.

Datum van je bestelling.

Product of dienst.

Vervolgens bevestig je de ontbinding. De verkoper stuurt je daarna een ontvangstbevestiging. Vanaf dat moment heb je vaak maar 14 dagen om het product terug te sturen.

Al ingelogd

Ben je al ingelogd? Dan hoef je je gegevens niet opnieuw in te vullen. Die gegevens moet je dan alleen bevestigen.

Gedeeltelijke herroeping

Bestel je meerdere producten en wil je er maar 1 terugsturen? Dan moet de webshop dit via de nieuwe functie ook kunnen regelen. Je bent dus niet verplicht om de hele bestelling te annuleren.

Ontbrekende knop

Een verkoper moet je direct vertellen waar je de nieuwe functie kunt vinden. Dat hoort bij zijn informatieverplichting.

Informeert de verkoper je niet over de functie en waar je deze kunt vinden? Dan overtreedt de webshop de regels en word je dus niet goed geïnformeerd. Dat betekent dat je bedenktijd kan worden verlengd van 14 dagen naar 12 maanden. Of tot het moment waarop je wordt geïnformeerd over de functie.

Brief of formulier bedenktijd

Met de knop kun je makkelijker gebruik maken van je bedenktijd. Verder verandert er niets aan je rechten. Als klant mag je ook nog steeds op andere manieren gebruik maken van je bedenktijd. Zoals een brief of formulier.

Welke manier je ook kiest: zorg dat het duidelijk is dat je de koop ongedaan wilt maken. En zorg dat je bewijs hebt. Vraag bijvoorbeeld om een (e-mail)bevestiging of verstuur een aangetekende brief.