Opgevoerde fatbike is motorvoertuig

Een jongen van 12 botst met zijn opgevoerde fatbike tegen een scooter. De bestuurder van de scooter stelt de vader van de jongen aansprakelijk voor de schade. De vader neemt contact op met zijn verzekering. Hij heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Maar volgens de verzekeraar is de fatbike geen fiets. Daarom weigert de verzekeraar te betalen of verweer te voeren tegen de aansprakelijkstelling.

De vader is het hier niet mee eens. De fatbike heeft trapondersteuning en is niet als motorvoertuig geregistreerd. Hij wil dat de verzekeraar een ander besluit neemt. Daarom stapt hij naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Die is het met de verzekeraar eens. De fatbike is in dit geval een motorrijtuig en valt daarom niet onder de verzekering.

Elektrische fiets

De AVP van de vader dekt wel schade met een elektrische fiets. Maar alleen als deze voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Dat betekent:

Een hulpmotor van maximaal 250 watt.

En trapondersteuning tot 25 km/u.

Is de ondersteuning krachtiger? Dan is het een motorrijtuig. De AVP van de vader sluit standaard schade uit als die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig.

Volgens het KIFID mag de verzekeraar deze schade uitsluiten, zolang het maar duidelijk in de voorwaarden staat.

Ouder niet verzekerd voor schade kind

Twee experts onderzochten de fatbike van de 12-jarige. De fatbike haalde 35 km/u, zonder dat de ondersteuning stopte. En dus werd de fatbike gezien als motorvoertuig. Hierdoor viel de schade niet onder de dekking van de AVP. De ouder is via de aansprakelijkheidsverzekering dus niet verzekerd voor de schade van het kind.

Onwetendheid maakt niets uit

De vader protesteert en vertelt aan het KIFID dat hij niet wist dat de fatbike was opgevoerd. Dit zou al bij aanvang zijn gebeurd, zonder dat de vader hierover was geïnformeerd. Maar dat maakt volgens het KIFID geen verschil. De verzekeraar mag kijken naar de feiten en de polisvoorwaarden. De fatbike gaat te hard en de polisvoorwaarden sluiten de dekking dan uit.

De ouder blijft dus verantwoordelijk voor de schade en kan hierbij geen gebruikmaken van zijn aansprakelijkheidsverzekering. Zelfs als de ouder niet weet dat de fatbike is aangepast of opgevoerd.

Wat kan ik zelf doen?

Controleer de voorwaarden van je verzekering. Zo check je vooraf of schade veroorzaakt door een te snelle fatbike wordt uitgesloten. En of je dus een andere verzekering nodig hebt. Voor een motorvoertuig is vaak een WAM-verzekering nodig.

Geschil met je verzekeraar?

Kijk bij een discussie met je verzekeraar eerst of je er met elkaar uit kunt komen. Leden kunnen gebruikmaken van onze voorbeeldbrieven. Kom je er met elkaar niet uit? Dan kun je je klacht voorleggen aan het KIFID.