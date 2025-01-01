icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Voorbeeldbrief klacht verzekering

Is je verzekering of je vergoedingsaanvraag afgewezen? Een goede juridische brief helpt je bij het indienen van je klacht. Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je stap voor stap naar de juiste brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht.

Onze voorbeeldbrieven zijn exclusief voor leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd. Log in of word lid.

 

Hoi, ik stel je een paar vragen. Daarna mail ik je de juiste brief voor jouw situatie. Deze brief kun je dan zelf naar het bedrijf sturen.
Marco van 't Woudt,
Expert consumentenrecht
Wat is het probleem?

  • Mijn aanvraag voor een verzekering is afgewezen

  • Mijn schade of vergoedingsaanvraag is afgewezen

