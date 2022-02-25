Overzicht Recht Reeks

Wat is de nieuwe ontbindingsfunctie en hoe werkt het? Lees hoe je online eenvoudiger herroept binnen je bedenktijd. Ontdek direct je rechten.
Een opgevoerde fatbike wordt gezien als een motorrijtuig. De verzekeraar dekt de schade niet. Lees meer over de uitspraak van het Kifid.
Vanaf 1 april 2024 moeten incassodienstverleners zich aan meer regels houden. Om wat voor regels gaat het en wat kun je als consument doen?
Vanaf 28 mei geldt er weer een setje nieuwe regels. Verkopers moeten je voortaan duidelijker en eerlijker informeren.
Vanaf 27 april 2022 zijn er nieuwe regels over garantie. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.
Het aantal overlastmeldingen is sinds corona fors gestegen. Als kanton- en televisierechter én ambassadeur voor buurtbemiddeling zag meester Frank Visser veel burenruzies. We stelden hem een paar vragen over geluidsoverlast.
Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.