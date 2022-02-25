Overzicht Recht Reeks

Nieuwe wet: makkelijker gebruikmaken van je bedenktijd

Wat is de nieuwe ontbindingsfunctie en hoe werkt het? Lees hoe je online eenvoudiger herroept binnen je bedenktijd. Ontdek direct je rechten.

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Aansprakelijk door kind op fatbike

Een opgevoerde fatbike wordt gezien als een motorrijtuig. De verzekeraar dekt de schade niet. Lees meer over de uitspraak van het Kifid.

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Incasso: nieuwe regels

Vanaf 1 april 2024 moeten incassodienstverleners zich aan meer regels houden. Om wat voor regels gaat het en wat kun je als consument doen?

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Nieuwe regels: verkoper moet beter informeren

Vanaf 28 mei geldt er weer een setje nieuwe regels. Verkopers moeten je voortaan duidelijker en eerlijker informeren.

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Nieuwe regels garantie

Vanaf 27 april 2022 zijn er nieuwe regels over garantie. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.

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Interview mr. Frank Visser

Het aantal overlastmeldingen is sinds corona fors gestegen. Als kanton- en televisierechter én ambassadeur voor buurtbemiddeling zag meester Frank Visser veel burenruzies. We stelden hem een paar vragen over geluidsoverlast.

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