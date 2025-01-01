Verschillen in servicekosten

Bij een aantal apps betaal je geen servicekosten. Maar bij de meeste parkeerapps betaal je een tarief voor het gebruik van de app, bovenop de gewone parkeerkosten. Dit is vaak een vast bedrag per parkeeractie. Deze servicekosten kunnen per parkeerapp-aanbieder verschillen.

Handige functies

Deze functies verhogen het gebruiksgemak. Denk bijvoorbeeld aan goedkoper of gratis parkeren in een andere parkeerzone, zoeken op adres en je favoriete parkeerzone opslaan. Een melding ontvangen als je wegrijdt zonder je parkeeractie te stoppen is ook heel handig.

Let op de dekking

Je kunt niet met alle parkeerapps betalen in parkeergarages of in het buitenland. Het verschilt ook per app bij welke parkeergarages je kunt parkeren.

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