We onderzochten de 10 meest gebruikte parkeerapps. Over welke app zijn gebruikers het meest tevreden?
Verschillen in servicekosten
Bij een aantal apps betaal je geen servicekosten. Maar bij de meeste parkeerapps betaal je een tarief voor het gebruik van de app, bovenop de gewone parkeerkosten. Dit is vaak een vast bedrag per parkeeractie. Deze servicekosten kunnen per parkeerapp-aanbieder verschillen.
Handige functies
Deze functies verhogen het gebruiksgemak. Denk bijvoorbeeld aan goedkoper of gratis parkeren in een andere parkeerzone, zoeken op adres en je favoriete parkeerzone opslaan. Een melding ontvangen als je wegrijdt zonder je parkeeractie te stoppen is ook heel handig.
Let op de dekking
Je kunt niet met alle parkeerapps betalen in parkeergarages of in het buitenland. Het verschilt ook per app bij welke parkeergarages je kunt parkeren.
We onderzochten de 10 meest gebruikte parkeerapps samen met ons internetpanel. Daarbij keken we onder andere naar:
We probeerden de parkeerapps ook uit en vroegen de aanbieders van de apps naar functies, dekking en de bereikbaarheid van de klantenservice.