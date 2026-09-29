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De beste parkeerapp volgens gebruikers

Test
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We onderzochten de 10 meest gebruikte parkeerapps. Ontdek over welke app gebruikers het meest tevreden zijn. En lees je waar je op moet letten als je een parkeerapp kiest.
ilse kadi

Ilse Kadi   Onderzoeker Eerlijke dienstenGepubliceerd op:29 september 2026

Parkeerapp gebruiken 1200x800

Alle parkeerapps

Laatste update: 29 september 2026

Wij zijn er bijna..

Wat opvalt in de test parkeerapps

  1. 1
    Verschillen in servicekosten

    Bij een aantal apps betaal je geen servicekosten. Maar bij de meeste parkeerapps betaal je een tarief voor het gebruik van de app, bovenop de gewone parkeerkosten. Dit is vaak een vast bedrag per parkeeractie. Deze servicekosten kunnen per parkeerapp-aanbieder verschillen.

  2. 2
    Handige functies

    Handige functies in de app verhogen het gebruiksgemak. Denk bijvoorbeeld aan goedkoper of gratis parkeren in een andere parkeerzone, zoeken op adres en je favoriete parkeerzone opslaan. Een melding ontvangen als je wegrijdt zonder je parkeeractie te stoppen is ook heel handig.

  3. 3
    Dekking van de apps

    Je kunt niet met alle parkeerapps betalen in parkeergarages of in het buitenland. Het verschilt ook per app bij welke parkeergarages je kunt parkeren.

Hoe wij parkeerapps testen

We onderzochten de 10 meest gebruikte parkeerapps samen met ons internetpanel. Daarbij keken we onder andere naar:

  • Functionaliteiten: zoals het instellen van een eindtijd of een extra kenteken toevoegen.
  • Het gebruiksgemak: het gemak bij het starten en stoppen van een parkeeractie, overzichtelijkheid.
  • De betrouwbaarheid: hoeveel storingen er zijn en informatie over parkeertarieven en -zones.
  • De kosten: van het abonnement en het starttarief van een parkeeractie.
  • De dekking: denk aan niet kunnen betalen met de app en een parkeeractie op bepaalde plekken starten of stoppen. 
  • De klantenservice: bereikbaarheid en klantvriendelijkheid.

We probeerden de parkeerapps ook uit en vroegen de aanbieders van de apps naar functies, dekking en de bereikbaarheid van de klantenservice.

Ons advies

Kies een parkeerapp niet alleen op basis van de prijs. Sommige apps rekenen geen of weinig servicekosten. Maar je wilt ook geen vervelende verrassingen. Voorkom achteraf een hoge afrekening. Bijvoorbeeld omdat je de parkeeractie vergat te stoppen of omdat je niet in een parkeergarage mee kon betalen. Of misschien kon je ergens anders wel gratis parkeren.

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