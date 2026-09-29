Ilse Kadi Onderzoeker Eerlijke dienstenGepubliceerd op:29 september 2026
Bij een aantal apps betaal je geen servicekosten. Maar bij de meeste parkeerapps betaal je een tarief voor het gebruik van de app, bovenop de gewone parkeerkosten. Dit is vaak een vast bedrag per parkeeractie. Deze servicekosten kunnen per parkeerapp-aanbieder verschillen.
Handige functies in de app verhogen het gebruiksgemak. Denk bijvoorbeeld aan goedkoper of gratis parkeren in een andere parkeerzone, zoeken op adres en je favoriete parkeerzone opslaan. Een melding ontvangen als je wegrijdt zonder je parkeeractie te stoppen is ook heel handig.
Je kunt niet met alle parkeerapps betalen in parkeergarages of in het buitenland. Het verschilt ook per app bij welke parkeergarages je kunt parkeren.
We onderzochten de 10 meest gebruikte parkeerapps samen met ons internetpanel. Daarbij keken we onder andere naar:
We probeerden de parkeerapps ook uit en vroegen de aanbieders van de apps naar functies, dekking en de bereikbaarheid van de klantenservice.
Kies een parkeerapp niet alleen op basis van de prijs. Sommige apps rekenen geen of weinig servicekosten. Maar je wilt ook geen vervelende verrassingen. Voorkom achteraf een hoge afrekening. Bijvoorbeeld omdat je de parkeeractie vergat te stoppen of omdat je niet in een parkeergarage mee kon betalen. Of misschien kon je ergens anders wel gratis parkeren.