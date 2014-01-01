Verse broodjes smaken beter

Onze proevers vinden verse broodjes gemiddeld iets lekkerder dan broodjes die je zelf afbakt. Toch zijn er verrassende uitzonderingen. Het lekkerste broodje uit de 2 smaaktesten is een afbakbroodje.

Veel vezels, maar ook flink wat zout

Met een volkorenbroodje krijg je flink wat vezels binnen. Maar sommige broodjes bevatten per 100 gram meer dan 1 gram zout. Een groot broodje kan daarmee al ruim 1 gram zout bevatten. En dan moet het beleg er nog op.

Duurder is niet altijd lekkerder

Een duurder broodje betekent niet automatisch een lekkerder broodje. Ook goedkope broodjes vallen bij onze proevers goed in de smaak.