Volkorenbroodjes
Een vers (afgebakken) volkorenbroodje is heerlijk bij het ontbijt of de lunch. Maar welke zijn lekker? En hoe gezond zijn ze? We hebben verse broodjes en afbakbroodjes getest. Eet smakelijk!
Wat opvalt in de test volkorenbroodjes
Verse broodjes smaken beter
Onze proevers vinden verse broodjes gemiddeld iets lekkerder dan broodjes die je zelf afbakt. Toch zijn er verrassende uitzonderingen. Het lekkerste broodje uit de 2 smaaktesten is een afbakbroodje.
Veel vezels, maar ook flink wat zout
Met een volkorenbroodje krijg je flink wat vezels binnen. Maar sommige broodjes bevatten per 100 gram meer dan 1 gram zout. Een groot broodje kan daarmee al ruim 1 gram zout bevatten. En dan moet het beleg er nog op.
Duurder is niet altijd lekkerder
Een duurder broodje betekent niet automatisch een lekkerder broodje. Ook goedkope broodjes vallen bij onze proevers goed in de smaak.
Hoe wij volkorenbroodjes testen
Smaak
Meer dan 60 consumenten proeven de broodjes zonder te weten van welk merk ze waren. Ze beoordelen de smaak, maar ook geur, het uiterlijk en de structuur.
Voedingswaarde
We vergelijken hoeveel vezels en zout de broodjes per 100 gram bevatten. Zo weten we welke broodjes veel of juist weinig zout bevatten.
Aandacht voor natuur
We beoordelen de aandacht voor natuur. Biologische broodjes krijgen hiervoor een 8. Hiervoor gebruiken we de Keurmerkenwijzer van Kenniscentrum Duurzaam Leven.
Etiket
Bij afbakbroodjes controleren we of de informatie op de verpakking volledig en duidelijk is. Verpakkingen met niet-toegestane claims, onduidelijke of ontbrekende informatie krijgen een lagere score.
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