De beste volkorenbroodjes
Aniek Aarsman Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:23 november 2026
Alle volkorenbroodjes in de test:
Wij zijn er bijna..
Wat opvalt in de test volkorenbroodjes
- 1Verse broodjes smaken beter
Onze proevers vinden verse broodjes gemiddeld iets lekkerder dan broodjes die je zelf afbakt. Toch zijn er verrassende uitzonderingen. Het lekkerste broodje uit de 2 smaaktesten is een afbakbroodje.
- 2Veel vezels, maar ook flink wat zout
Met een volkorenbroodje krijg je flink wat vezels binnen. Maar sommige broodjes bevatten per 100 gram meer dan 1 gram zout. Een groot broodje kan daarmee al ruim 1 gram zout bevatten. En dan moet het beleg er nog op.
- 3Duurder is niet altijd lekkerder
Een duurder broodje betekent niet automatisch een betere smaak. Ook goedkope broodjes vallen bij onze proevers goed in de smaak.
Hoe wij volkorenbroodjes testen
We testen alleen harde broodjes, zoals pistoletjes en kaiserbroodjes. Bij de verse broodjes gaat het om broodjes die je zelf met een tang pakt op de broodafdeling van de supermarkt. We testen ook broodjes die je thuis afbakt in de oven of airfryer. We hebben 18 afbakbroodjes en 14 broodjes zonder verpakking van de versafdeling getest op:
- Smaak
Meer dan 60 consumenten proeven de broodjes zonder te weten van welk merk ze waren. Ze beoordelen de smaak, maar ook geur, het uiterlijk en de structuur.
- Voedingswaarde
We vergelijken hoeveel vezels en zout de broodjes per 100 gram bevatten. Zo weten we welke broodjes veel of juist weinig zout bevatten.
- Aandacht voor natuur
We beoordelen de aandacht voor natuur. Biologische broodjes krijgen hiervoor een 8. Hiervoor gebruiken we de Keurmerkenwijzer van Kenniscentrum Duurzaam Leven.
- Etiket
Bij afbakbroodjes controleren we of de informatie op de verpakking volledig en duidelijk is. Verpakkingen met niet-toegestane claims, onduidelijke of ontbrekende informatie krijgen een lagere score.
Conclusie
Volkorenbroodjes bevatten veel vezels, maar verschillen in smaak en zout. Bij zowel de verse broodjes als de afbakbroodjes zijn er duidelijke winnaars. Sommige broodjes vallen op door hun smaak, andere doordat de kwaliteit goed is voor de prijs. Opvallend is dat ook een broodje uit de diepvries hoog scoort.
Let naast de smaak ook op het zout. Sommige broodjes bevatten meer dan 1 gram per stuk. Daar komt het zout uit het beleg nog bij. Dat is veel, want het advies is om dagelijks maximaal 6 gram zout binnen te krijgen.