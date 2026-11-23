Volkorenbroodjes bevatten veel vezels, maar verschillen in smaak en zout. Bij zowel de verse broodjes als de afbakbroodjes zijn er duidelijke winnaars. Sommige broodjes vallen op door hun smaak, andere doordat de kwaliteit goed is voor de prijs. Opvallend is dat ook een broodje uit de diepvries hoog scoort.

Let naast de smaak ook op het zout. Sommige broodjes bevatten meer dan 1 gram per stuk. Daar komt het zout uit het beleg nog bij. Dat is veel, want het advies is om dagelijks maximaal 6 gram zout binnen te krijgen.