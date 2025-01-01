Een stoom- en vloerreiniger dweilen je vloer in een handomdraai. Maar is dit echt handiger dan een gewone dweil? We testen 6 stoomreinigers en 11 vloerreinigers. Bekijk onze testresultaten.
Veel soorten vuil aanpakken
Stoomreinigers pakken vlekken aan met hete stoom. Een vloerreiniger zuigt kruimels en stof op, terwijl hij meteen ook de vloer dweilt. Toch verdwijnt een opgedroogde vlek of vetvlek niet bij alle reinigers even makkelijk.
Kies het juiste model
Stoomreinigers en vloerreinigers verschillen in gewicht en wendbaarheid. Bij stoomreinigers krijg je vaak ook hulpstukken om voegen en ramen schoon te maken.
Goed onderhoud noodzakelijk
Stoomreinigers blijven goed werken als je ze regelmatig ontkalkt. Bij vloerreinigers maak je de tank, roller en het filter schoon. Een zelfreinigingsfunctie helpt daarbij, maar neemt niet al het werk over.
We testten stoomreinigers en vloerreinigers uitgebreid. We selecteren verschillende merken die je in de grote winkelketens vindt.
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