Wat opvalt in de test stoomreinigers en vloerreinigers

Veel soorten vuil aanpakken

Stoomreinigers pakken vlekken aan met hete stoom. Een vloerreiniger zuigt kruimels en stof op, terwijl hij meteen ook de vloer dweilt. Toch verdwijnt een opgedroogde vlek of vetvlek niet bij alle reinigers even makkelijk.

Kies het juiste model

Stoomreinigers en vloerreinigers verschillen in gewicht en wendbaarheid. Bij stoomreinigers krijg je vaak ook hulpstukken om voegen en ramen schoon te maken.

Goed onderhoud noodzakelijk

Stoomreinigers blijven goed werken als je ze regelmatig ontkalkt. Bij vloerreinigers maak je de tank, roller en het filter schoon. Een zelfreinigingsfunctie helpt daarbij, maar neemt niet al het werk over.

Bekijk de test stoomreinigers

Bekijk de test vloerreinigers