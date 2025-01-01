icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Koortsthermometers

Een goede koortsthermometer meet nauwkeurig, zodat jij erop kunt vertrouwen. Ook de temperatuur moet je goed kunnen aflezen. Wat is de beste koortsthermometer?  

Kies de beste koortsthermometer voor jou

Wat opvalt in de test koortsthermometers

De duurste is niet de beste
Voor rond de €5 koop je een goede digitale thermometer waarmee je de temperatuur meet onder de tong, in de oksel of rectaal. Een infrarood-thermometer heb je vanaf €23. De duurste infrarood in de test scoort niet zo best. 

Grote verschillen in snelheid
Vooral bij thermometers waarmee je oraal, rectaal of onder de oksel te temperatuur meet, zijn er grote verschillen in hoe snel ze dat doen. Bij de ene duurt dat tussen de 10 en 20 seconden en bij de andere ruim dubbel zo lang.

Onhoorbare piepjes
Let op het gebruiksgemak als je een thermometer koopt: zijn de piepjes goed hoorbaar, meet hij snel en kun je het scherm makkelijk aflezen? Infrarood-thermometers zijn niet allemaal even simpel in gebruik. Soms moet je meerdere stappen doorlopen om de temperatuur te meten.

Hoe we koortsthermometers testen

  • Hoe wij testen koortsthermometers 3

  • We hebben alle thermometers uitgebreid getest op deze punten:

    • Nauwkeurigheid
      Ons lab onderzoekt hoeveel de meting afwijkt van de daadwerkelijke temperatuur. De nauwkeurigheid wordt getest bij een vaste kamertemperatuur van 22°C. De thermometers liggen eerst minstens 1 uur in de ruimte en worden daarna getest in 4 meetseries met temperaturen tussen 35°C en 40°C.
    • Herhaalbaarheid
      Hiervoor geldt dezelfde testmethode als bij nauwkeurigheid. Sinds 2026 is er een extra controle met een testpanel van 11 personen.
    • Gebruiksgemak
      Experts beoordelen de bediening, afleesbaarheid, snelheid en hoe makkelijk je zelf kunt meten
    • Valbestendigheid
      We testen de stevigheid met een valtest van 80 cm. Elke thermometer valt 20 keer en wordt tussendoor gecontroleerd op schade en werking. Na afloop controleren we of de thermometer nog goed meet
    • Informatie en handleiding
      We beoordelen of de handleiding volledig, duidelijk en goed leesbaar is. We kijken of de uitleg logisch is.

    Lees meer over:
    Beste uit de Test en Beste Koop

