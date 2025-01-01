De duurste is niet de beste

Voor rond de €5 koop je een goede digitale thermometer waarmee je de temperatuur meet onder de tong, in de oksel of rectaal. Een infrarood-thermometer heb je vanaf €23. De duurste infrarood in de test scoort niet zo best.

Grote verschillen in snelheid

Vooral bij thermometers waarmee je oraal, rectaal of onder de oksel te temperatuur meet, zijn er grote verschillen in hoe snel ze dat doen. Bij de ene duurt dat tussen de 10 en 20 seconden en bij de andere ruim dubbel zo lang.

Onhoorbare piepjes

Let op het gebruiksgemak als je een thermometer koopt: zijn de piepjes goed hoorbaar, meet hij snel en kun je het scherm makkelijk aflezen? Infrarood-thermometers zijn niet allemaal even simpel in gebruik. Soms moet je meerdere stappen doorlopen om de temperatuur te meten.