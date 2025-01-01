Dure extra's vaak niet nodig

Veel bloeddrukmeters kunnen meer dan alleen je bloeddruk meten. Soms handig, maar vaak niet nodig. Over het algemeen geldt: hoe veelzijdiger het apparaat, hoe duurder. We zetten op een rijtje welke bloeddrukmeter welke extra's heeft.

Fijn manchet

Bloeddrukmeters hebben een flexibel of een voorgevormd manchet. Een flexibel manchet is soms lastig om te doen. Een voorgevormd manchet zit wel eens wat strak bij dikkere armen. Ons panel én de experts vinden 1 manchet duidelijk beter.

Gebruiksgemak

Goed hoeft niet duur te zijn. De prijzen van de geteste bloeddrukmeters lopen uiteen van een enkele tientjes tot ruim over de €100. Een paar goedkope modellen scoren hoog. Zo kun je voor een niet al te hoge prijs betrouwbaar en ook eenvoudig je bloeddruk meten.