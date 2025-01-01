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Bloeddrukmeters

Een hoge bloeddruk is een sluipmoordenaar. Je merkt er meestal niets van, maar op termijn kan het zeer schadelijk zijn. Dus bloeddruk meten is verstandig. We hebben 10 populaire bloeddrukmeters getest. Welke komt als beste uit de test?

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Wat opvalt in de test bloeddrukmeters

Dure extra's vaak niet nodig
Veel bloeddrukmeters kunnen meer dan alleen je bloeddruk meten. Soms handig, maar vaak niet nodig. Over het algemeen geldt: hoe veelzijdiger het apparaat, hoe duurder. We zetten op een rijtje welke bloeddrukmeter welke extra's heeft.

Fijn manchet
Bloeddrukmeters hebben een flexibel of een voorgevormd manchet. Een flexibel manchet is soms lastig om te doen. Een voorgevormd manchet zit wel eens wat strak bij dikkere armen. Ons panel én de experts vinden 1 manchet duidelijk beter.

Gebruiksgemak
Goed hoeft niet duur te zijn. De prijzen van de geteste bloeddrukmeters lopen uiteen van een enkele tientjes tot ruim over de €100. Een paar goedkope modellen scoren hoog. Zo kun je voor een niet al te hoge prijs betrouwbaar en ook eenvoudig je bloeddruk meten.

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Hoe wij bloeddrukmeters testen

  • We testten 11 populaire bloeddrukmeters uitgebreid in een professioneel laboratorium. Daarnaast is iedere bloeddrukmeter door onze panelleden getest. Er is gekeken naar deze punten:

    • Betrouwbaarheid: voor de betrouwbaarheid van de bloeddrukmeters vertrouwen wij op 2 internationale instanties: dabl®Educational Trust en Stride BP.
    • Consumenten-test gebruiksgemak: iedere meter is door minstens 20 panelleden getest. Er is gelet op het algemene gebruiksgemak, de kwaliteit van de manchet, de leesbaarheid van het schermpje en de gebruiksaanwijzing.
    • Expert-test gebruiksgemak: iedere meter is door 3 experts bekeken op dezelfde punten als bij het panel.
    • Veelzijdigheid: er werd onder andere gekeken naar automatisch gemiddelden van 3 metingen, opslaggeheugen, export naar pc of app, AFIB sensor en pasvorm manchet.

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