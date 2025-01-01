Een hoge bloeddruk is een sluipmoordenaar. Je merkt er meestal niets van, maar op termijn kan het zeer schadelijk zijn. Dus bloeddruk meten is verstandig. We hebben 10 populaire bloeddrukmeters getest. Welke komt als beste uit de test?
Dure extra's vaak niet nodig
Veel bloeddrukmeters kunnen meer dan alleen je bloeddruk meten. Soms handig, maar vaak niet nodig. Over het algemeen geldt: hoe veelzijdiger het apparaat, hoe duurder. We zetten op een rijtje welke bloeddrukmeter welke extra's heeft.
Fijn manchet
Bloeddrukmeters hebben een flexibel of een voorgevormd manchet. Een flexibel manchet is soms lastig om te doen. Een voorgevormd manchet zit wel eens wat strak bij dikkere armen. Ons panel én de experts vinden 1 manchet duidelijk beter.
Gebruiksgemak
Goed hoeft niet duur te zijn. De prijzen van de geteste bloeddrukmeters lopen uiteen van een enkele tientjes tot ruim over de €100. Een paar goedkope modellen scoren hoog. Zo kun je voor een niet al te hoge prijs betrouwbaar en ook eenvoudig je bloeddruk meten.
We testten 11 populaire bloeddrukmeters uitgebreid in een professioneel laboratorium. Daarnaast is iedere bloeddrukmeter door onze panelleden getest. Er is gekeken naar deze punten:
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