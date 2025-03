Er zijn bloeddrukmeters van enkele tientjes tot meer dan €100. In onze test werden de bloeddrukmeters onder meer beoordeeld op gebruiksgemak door een panel. De meeste panelleden gaat het meten eenvoudig af. Zeker na wat oefening.

De oordelen lopen niet ver uiteen en er zitten geen Afraders tussen. Ons panel van vooral 50-plussers houdt van eenvoud. ‘Alles werkt goed en lekker direct’, zegt een panellid over de Beste Koop.

De Beste uit de Test is een model dat al jaren op de markt is en dat is niet voor niets. Hij werkt gewoon goed en gebruiksvriendelijk. Er is niet zo veel reden om méér geld uit te geven, tenzij je graag de data op een app bijhoudt of extra's wilt als controle op de hartritmestoornis atriumfibrileren (afib). Ten opzichte van de Beste Koop heeft hij een indicator die aangeeft of de manchet goed zit en is de manchet groter.