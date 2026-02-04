De door ons geteste thermometers verschillen in nauwkeurigheid, herhaalbaarheid en snelheid van de temperatuurmeting.

Vooral bij de infrarood- of oorthermometers valt op dat het starten van een meting niet altijd eenvoudig is.

De meeste thermometers zijn stevig en kunnen tegen een stootje, maar er zijn ook enkele die de valtest niet goed doorstaan.

Kortom met behulp van onze test kies je de juiste thermometer die het beste bij je past.