Dennis Pronk Expert woning & huishoudenBijgewerkt op:9 februari 2026
Voor rond de €5 koop je een goede digitale thermometer. Hiermee meet je de temperatuur onder je tong, oksel of rectaal. Een infrarood- of oorthermometer is meestal 4 tot 12 keer zo duur, hoewel eentje slechts rond de €10 kost. De duurste infrarood-thermometer in de test scoort niet zo best.
Let op het gebruiksgemak als je een thermometer koopt: zijn de piepjes goed hoorbaar, meet hij snel en kun je het scherm makkelijk aflezen? Infrarood- of oorthermometers zijn zeker niet allemaal even simpel te gebruiken. Soms moet je meerdere stappen doorlopen om de temperatuur te meten.
Vooral bij thermometers waarmee je oraal, rectaal of onder de oksel de temperatuur meet, zijn er grote verschillen in hoe snel ze dat doen. Bij de ene duurt dat tussen de 10 en 20 seconden en bij de andere ruim dubbel zo lang.
We hebben de digitale thermometers en infrarood- of oorthermometers uitgebreid getest op deze punten:
De door ons geteste thermometers verschillen in nauwkeurigheid, herhaalbaarheid en snelheid van de temperatuurmeting.
Vooral bij de infrarood- of oorthermometers valt op dat het starten van een meting niet altijd eenvoudig is.
De meeste thermometers zijn stevig en kunnen tegen een stootje, maar er zijn ook enkele die de valtest niet goed doorstaan.
Kortom met behulp van onze test kies je de juiste thermometer die het beste bij je past.