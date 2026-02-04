icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

De beste koortsthermometers: digitaal en infrarood

Koorts of verhoging? Of je lichaamstemperatuur verhoogd is, meet je met een koortsthermometer. We hebben er zo'n 40 getest: digitale thermometers en infrarood-thermometers (oorthermometers). Zo kies jij de beste.
Dennis Pronk   Expert woning & huishoudenBijgewerkt op:9 februari 2026

Wat opvalt in de test koortsthermometers

    De duurste is niet de beste

    Voor rond de €5 koop je een goede digitale thermometer. Hiermee meet je de temperatuur onder je tong, oksel of rectaal. Een infrarood- of oorthermometer is meestal 4 tot 12 keer zo duur, hoewel eentje slechts rond de €10 kost. De duurste infrarood-thermometer in de test scoort niet zo best. 

    Onhoorbare piepjes

    Let op het gebruiksgemak als je een thermometer koopt: zijn de piepjes goed hoorbaar, meet hij snel en kun je het scherm makkelijk aflezen? Infrarood- of oorthermometers zijn zeker niet allemaal even simpel te gebruiken. Soms moet je meerdere stappen doorlopen om de temperatuur te meten.

    Grote verschillen in snelheid

    Vooral bij thermometers waarmee je oraal, rectaal of onder de oksel de temperatuur meet, zijn er grote verschillen in hoe snel ze dat doen. Bij de ene duurt dat tussen de 10 en 20 seconden en bij de andere ruim dubbel zo lang.

Hoe wij koortsthermometers testen

We hebben de digitale thermometers en infrarood- of oorthermometers uitgebreid getest op deze punten:

  • Nauwkeurigheid
    Hoe wij testen koortsthermometers 3 Ons lab onderzoekt hoeveel de meting afwijkt van de daadwerkelijke temperatuur. De nauwkeurigheid wordt getest bij een vaste kamertemperatuur van 22°C. De thermometers liggen eerst minstens 1 uur in de ruimte en worden daarna getest in 4 meetseries met temperaturen tussen 35°C en 40°C. Er volgen strafpunten voor het uiteindelijke testoordeel bij een onvoldoende (lager dan 5,5) voor nauwkeurigheid.
  • Herhaalbaarheid
    thermometer-accuracy-plots-02 1200x800 Hierbij testen we of de gemeten temperatuur gelijk blijft als je meerdere keren achter elkaar meet. Ook dit wordt getest in ons laboratorium bij een vaste kamertemperatuur van 22°C. Thermometers liggen eerst minimaal 1 uur in de ruimte en worden daarna getest in 4 meetseries met temperaturen tussen 35°C en 40°C. Sinds 2026 is er een extra controle met een testpanel van 11 personen; deze metingen tellen niet mee, wel hun feedback. Er volgen strafpunten voor het uiteindelijke testoordeel een bij onvoldoende (lager dan 5,5) voor herhaalbaarheid.
  • Gebruiksgemak
    Experts beoordelen het gebruiksgemak. Daarbij kijken we onder andere naar bediening, afleesbaarheid, snelheid en hoe makkelijk je zelf kunt meten.
  • Valbestendigheid
    Met valbestendigheid bedoelen we hoe stevig een thermometer is. Kan hij tegen een stootje? We laten iedere thermometer vallen van 80 cm hoog. Elke thermometer valt 20 keer en tussendoor wordt gekeken of hij nog werkt en of er schade is. Na afloop controleren we of de thermometer nog goed meet.
  • Informatie en handleiding
    We beoordelen of de handleiding volledig, duidelijk en goed leesbaar is. We kijken of de uitleg logisch is opgebouwd en alle belangrijke stappen bevat. Ook letten we op lettergrootte en overzicht, en of de tekst makkelijk te lezen is.

 

Conclusie

De door ons geteste thermometers verschillen in nauwkeurigheid, herhaalbaarheid en snelheid van de temperatuurmeting. 

Vooral bij de infrarood- of oorthermometers valt op dat het starten van een meting niet altijd eenvoudig is.

De meeste thermometers zijn stevig en kunnen tegen een stootje, maar er zijn ook enkele die de valtest niet goed doorstaan. 

Kortom met behulp van onze test kies je de juiste thermometer die het beste bij je past. 

