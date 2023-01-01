icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Personenweegschalen

Of je nu wil afvallen, op gewicht wil blijven of juist aan wil komen: een goede weegschaal is belangrijk. Welke vertelt je de waarheid? 

Kies de beste personenweegschaal voor jou

Kies de personenweegschaal die bij je past

Normale weegschaal_1200x1200

Personenweegschaal

Slimme weegschaal_1200x1200

Slimme weegschaal met vetmeting

Wat opvalt in de test personenweegschalen

Vetmeting niet betrouwbaar
Het vetpercentage van weegschalen met vetmeting klopt niet. We vonden hele grote verschillen. Vandaar dat we een weegschaal zonder vetmeting aanraden. Maar de weegschalen met vetmeting zijn zeker niet allemaal afraders.

Wegen gaat meestal prima
De meeste weegschalen kunnen prima je gewicht meten. Dat is ook zo voor de weegschalen met vetmeting. Sommige weegschalen weegden zelfs bijna perfect. Maar dat was jammer genoeg niet altijd zo. 

Kleine en donkere schermen
Niet elke weegschaal is even fijn in het gebruik. De schermpjes zijn klein en moeilijk af te lezen. En sommige weegschalen zijn klein, waardoor je niet stabiel staat. Andere weegschalen zijn juist groot en stabiel en hebben duidelijke schermen.

Personenweegschaal_2 1200x800

Hoe wij testen

We testten 11 normale personenweegschalen en 11 slimme weegschalen met vetmeting. De weegschalen die vet kunnen meten werken ook allemaal met een app. Ze zijn geselecteerd op basis van verkoopcijfers en verkrijgbaarheid in grote winkels en webshops.

  • Gewicht meten
    We plaatsen geijkte gewichten van in totaal 40, 80 en 120 kg op de weegschaal en lezen het gewicht en de afwijking af. 
  • Vet meten
    We meten van proefpersonen het werkelijke vetpercentage en het vetpercentage op de weegschalen en beoordelen het verschil.
  • Dagelijks gebruik
    Een panel beoordeelt het gemak van wegen. Hierbij nemen we bijvoorbeeld de leesbaarheid van het scherm mee.
  • Gemak vet meten
    We beoordelen het gemak van vet meten, als de weegschalen dat kunnen. 
  • App
    Als de weegschaal werkt met een app geven we daar een los oordeel voor.

Personenweegschalen_Test_P1300530

