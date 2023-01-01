Personenweegschalen

Vetmeting niet betrouwbaar

Het vetpercentage van weegschalen met vetmeting klopt niet. We vonden hele grote verschillen. Vandaar dat we een weegschaal zonder vetmeting aanraden. Maar de weegschalen met vetmeting zijn zeker niet allemaal afraders.

Wegen gaat meestal prima

De meeste weegschalen kunnen prima je gewicht meten. Dat is ook zo voor de weegschalen met vetmeting. Sommige weegschalen weegden zelfs bijna perfect. Maar dat was jammer genoeg niet altijd zo.

Kleine en donkere schermen

Niet elke weegschaal is even fijn in het gebruik. De schermpjes zijn klein en moeilijk af te lezen. En sommige weegschalen zijn klein, waardoor je niet stabiel staat. Andere weegschalen zijn juist groot en stabiel en hebben duidelijke schermen.