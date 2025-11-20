De beste slimme weegschalen met vetmeting
Bart Lucassen Expert personenweegschalenGepubliceerd op:20 november 2025

Wat opvalt in de test slimme weegschalen met vetmeting
- 1Vetmeting niet betrouwbaar
Het vetpercentage van weegschalen met vetmeting klopt niet. We vonden hele grote verschillen. Vandaar dat we een weegschaal zonder vetmeting aanraden. Maar de weegschalen met vetmeting zijn zeker niet allemaal afraders.
- 2Apps voegen niet heel veel toe
Slimme weegschalen werken met een app. Die app kun je gebruiken om het verloop van je gewicht en je vetpercentage te zien. Ook heb je de app vaak nodig om een vetmeting te kunnen doen. Jammer genoeg waren de apps niet altijd even goed.
- 3Als weegschaal meestal prima
De weegschalen met vetmeting kunnen natuurlijk ook gewoon je gewicht meten. De app heb je dan niet nodig. Als normale weegschaal zijn de meeste slimme weegschalen prima. Al zijn er ook een aantal die dit niet goed doen.
Hoe wij slimme weegschalen met vetmeting testen
We testten 11 slimme weegschalen met vetmeting. We hebben gekozen voor weegschalen die vet kunnen meten én werken met een app. Ben je op zoek naar een weegschaal zonder vetmeting? We hebben ook 'normale' personenweegschalen getest.
We kozen voor slimme weegschalen met vetmeting die niet duurder zijn dan €150. Ze zijn geselecteerd op basis van verkoopcijfers en verkrijgbaarheid in grote winkels en webshops.
- Gewicht meten
We plaatsen geijkte gewichten van 20 kg op de weegschaal zodat we totaal 40, 80 en 120 kg hebben. We lezen het gewicht en de afwijking af. We herhalen elke test 3 keer, zodat we in totaal 9 keer wegen.
- Vet meten
We laten 5 proefpersonen een Dexa-scan doen. Dat is een scan waarbij je vetpercentage heel nauwkeurig wordt gemeten met behulp van röntgenstraling. Direct na de scan meten we van alle proefpersonen het vetpercentage op de weegschalen. We beoordelen het verschil tussen het werkelijke vetpercentage en het percentage op de weegschalen.
- Dagelijks gebruik
Een panel beoordeelt het gemak van wegen. Hierbij nemen we de leesbaarheid van het scherm mee, maar ook de grootte en stabiliteit van het weegoppervlak. We kijken ook naar de batterijen. Welke moeten er in? Zijn ze meegeleverd? En kun je ze vervangen zonder schroevendraaier?
- Gemak vet meten
We beoordelen het gemak van vet meten. We kijken wat je allemaal moet doen voordat je een vetmeting kunt doen. En hoe makkelijk dat is, ook voor meerdere gebruikers. We nemen ook mee of vet meten (na installatie) direct op de weegschaal kan zonder de app.
- Inventarisatie
We halen de weegschalen uit de doos en noteren alle belangrijke info. Hoe groot en zwaar is de weegschaal? En wat voor batterijen moeten er in?
Conclusie
Je ziet hier de resultaten van de 'slimme' personenweegschalen. Al deze weegschalen werken met een smartphone-app en kunnen naast je gewicht ook je vetpercentage meten.
Ons advies is om een gewone personenweegschaal te kopen, zonder vetmeting. De meting van het vetpercentage is niet betrouwbaar en de apps voegen ook niet heel veel toe. De normale weegschalen zijn een stuk goedkoper. Wil je toch graag zo'n slimme weegschaal? Vertrouw dan niet te veel op de vetmeting. Zelfs de beste weegschalen in deze test wijken zo'n 3% af. Dat betekent dat als je vetpercentage 23% is, dat de weegschaal dan 20% of 26% zegt. Dat is al best veel. En in sommige gevallen was de afwijking zo groot als 9%.