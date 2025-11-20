Hoe wij slimme weegschalen met vetmeting testen

We testten 11 slimme weegschalen met vetmeting. We hebben gekozen voor weegschalen die vet kunnen meten én werken met een app. Ben je op zoek naar een weegschaal zonder vetmeting? We hebben ook 'normale' personenweegschalen getest.

We kozen voor slimme weegschalen met vetmeting die niet duurder zijn dan €150. Ze zijn geselecteerd op basis van verkoopcijfers en verkrijgbaarheid in grote winkels en webshops.