Hoe wij personenweegschalen testen

We testten 11 personenweegschalen. Dit zijn weegschalen die alleen gewicht (en dus geen vet) meten en niet werken met een app. Ben je op zoek naar een weegschaal met vetmeting? We hebben ook slimme weegschalen met vetmeting getest.

We kozen voor 'normale' personenweegschalen die niet duurder dan €50 waren. Ze zijn geselecteerd op basis van verkoopcijfers en verkrijgbaarheid in grote winkels en webshops.