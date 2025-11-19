De beste personenweegschalen
Bart Lucassen Expert personenweegschalenGepubliceerd op:19 november 2025
Personenweegschalen
Wat opvalt in de test personenweegschalen
- 1Weegschaal met of zonder vetmeting?
Twijfel je over welk soort weegschaal je moet kopen? We testen ook weegschalen met vetmeting. En wat bleek? Die meting klopt vaak niet. Kies daarom voor een weegschaal zonder vetmeting. Die zijn meestal een stuk goedkoper.
- 2Gewicht soms bijna perfect
Deze weegschalen meten alleen je gewicht. En dat doen ze meestal prima. Soms zelfs bijna perfect. Maar dat was jammer genoeg niet altijd zo. Er waren ook paar weegschalen die een hele grote afwijking hadden.
- 3Kleine en donkere schermen
Niet elke weegschaal is even fijn in het gebruik. De schermpjes zijn soms klein en moeilijk af te lezen. En sommige weegschalen zijn klein. Hierdoor sta je niet stabiel. Andere weegschalen zijn juist heel groot en stabiel en hebben hele duidelijke schermen.
Hoe wij personenweegschalen testen
We testten 11 personenweegschalen. Dit zijn weegschalen die alleen gewicht (en dus geen vet) meten en niet werken met een app. Ben je op zoek naar een weegschaal met vetmeting? We hebben ook slimme weegschalen met vetmeting getest.
We kozen voor 'normale' personenweegschalen die niet duurder dan €50 waren. Ze zijn geselecteerd op basis van verkoopcijfers en verkrijgbaarheid in grote winkels en webshops.
- Gewicht meten
We plaatsen geijkte gewichten van 20 kg op de weegschaal zodat we totaal 40, 80 en 120 kg hebben. We lezen het gewicht en de afwijking af. We herhalen elke test 3 keer, zodat we in totaal 9 keer wegen.
- Dagelijks gebruik
Een panel beoordeelt het gemak van wegen. Hierbij nemen we de leesbaarheid van het scherm mee, maar ook de grootte en stabiliteit van het weegoppervlak. We kijken ook naar de batterijen. Welke moeten er in? Zijn ze meegeleverd? En kun je ze vervangen zonder schroevendraaier?
- Inventarisatie
We halen de weegschalen uit de doos en noteren alle belangrijke info. Hoe groot en zwaar is de weegschaal? En wat voor batterijen moeten er in?
Conclusie
Je ziet hier de resultaten van de 'normale' personenweegschalen. Dat zijn weegschalen die alleen je gewicht meten en geen app nodig hebben. We hebben ook 'slimme' weegschalen getest. Die meten ook je vetpercentage werken met een app op je smartphone. Slimme weegschalen zijn duurder dan de gewone.
Ons advies is om een gewone personenweegschaal te kopen, zonder vetmeting. De meting van het vetpercentage is niet betrouwbaar. En de apps voegen weinig toe. De gewone personenweegschalen zijn simpel. Ze meten je gewicht en tonen dat op een scherm. Onze test is dus ook niet heel ingewikkeld. De ene meet je gewicht beter dan de andere. Sommige weegschalen zijn een beetje klein, waardoor je instabiel staat. En soms is het schermpje heel goed af te lezen of juist niet. Maar dat is het dan wel zo'n beetje.