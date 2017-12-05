Veilig online opgroeien

De eerste tablet

Veel kinderen spelen al met een jaar of 2 een spelletje op een tablet. Voor jonge kinderen zijn er speciale kindertablets. Spelletjes zijn dan ingedeeld op leeftijdscategorie en je kind kan niet zomaar op internet. Ook belangrijk: ze kunnen tegen een stootje.

Oudere kinderen gebruiken liever een gewone tablet. Die hoeft niet duur te zijn. Voor zo'n €250 koop je al een goed apparaat. Bekijk onze selectie van de beste goedkope tablets. Je kunt de tablet kidsproof maken.

De eerste smartphone

Op 9-jarige leeftijd krijgen kinderen gemiddeld hun eerste smartphone. Je geeft je kind waarschijnlijk niet graag het nieuwste, duurste model. Dat is ook niet nodig, maar een nieuw exemplaar is wel aan te raden. De kans is groter dat er een recent en dus veiliger besturingssysteem op staat. En er is meer om op te letten.

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Kinderen en sociale media

Van de kinderen tussen 9 en 12 jaar is 70% actief op social media. Vroeg of laat krijgen ze te maken met like-wedstrijden op school. Of foto's delen waarop iedereen zijn gezicht bewerkt met filters. Maar ook video's van populaire vloggers met de nodige (agressieve) reclame. Je kunt weinig doen tegen het (nep)materiaal wat anderen op sociale media plaatsen. Maar je kunt er wel met je kind over praten en er vragen over stellen.

Gaat je kind zelf aan de slag met video en foto's op sociale media? Loop dan samen alle privacy-instellingen van sociale media na. Zo zorg je dat niet iedereen je kind kan bekijken. En je leert je kind meteen hoe belangrijk privacy is. Wat eenmaal op het internet circuleert, is vrijwel niet meer te verwijderen.