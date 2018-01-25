Telefoonabonnement voor je kind

Celine Burgering Expert Online Privacy & VeiligheidBijgewerkt op:15 december 2025
Prepaid is dé manier om hoge kosten te voorkomen. Onderweg kan je kind bellen of een WhatsApp-berichtje sturen. Wil je kind ook al wat meer internetten? Laat hem dat vooral thuis via wifi doen. Internetten met prepaid is duur.
De tarieven zijn hoog vergeleken met een abonnement. Een prepaidminuut kost gemiddeld zo’n €0,10. Internet kost vaak zo'n €0,15 per MB. En een minuutje YouTube kijken kost al gauw 5 MB.
Lees meer over prepaid telefonie & internet.
Een mobiel abonnement voor je kind is interessanter als je kind al wat vaker belt en internet. Zeker bij tieners die net naar de middelbare school gaan, heb je als ouder het telefoongebruik vaak minder goed in de hand. Vooral sociale media als Instagram, Snapchat en WhatsApp zijn populair. Ook YouTube wordt veel gebruikt. Daarmee loopt het internetverbruik snel op.
Abonnementen met kleine bel- en internetbundels zijn er al vanaf ongeveer €6 per maand. Voor dat bedrag krijg je vaak zo'n 300 belminuten en 10 GB.
Let wel goed op de voorwaarden: hoeveel betaal je bijvoorbeeld voor bellen en internetten buiten de bundel? Het is verstandig om via de provider of in je smartphone een dataplafond in te stellen. Zo voorkom je onverwachte hoge rekeningen.
Als je iets meer internet of belt, ben je voordeliger uit dan met prepaid.
Je moet ervoor zorgen dat je kind binnen de bundel blijft, anders lopen de kosten hoog op.