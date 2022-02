Telefoonabonnement voor je kind

Prepaid

Prepaid is dé manier om hoge kosten te voorkomen. Onderweg kan je kind bellen of een WhatsApp-berichtje sturen. Wil je kind ook al wat meer internetten? Laat hem dat vooral thuis via wifi doen. Internetten met prepaid is duur.

Voordelen

Als het tegoed op is, is het ook echt op. Bellen en internetten kan dan niet meer. Je kind kan nog wel gebeld worden.

Je leert je kind goed leren wat bellen en internetten eigenlijk kost. Met een YouTube-filmpje kijken op het schoolplein is het tegoed zo op.

Nadeel

De tarieven zijn hoog vergeleken met een abonnement. Een prepaidminuut kost gemiddeld zo’n €0,20. Internet kost vaak zo'n €0,10 per MB. En een minuutje YouTube kijken kost al gauw 5 MB.

Lees meer over prepaid telefonie & internet.

Abonnement

Als je kind al wat vaker belt en internet, is een abonnement interessanter. Zeker bij tieners die net naar de middelbare school gaan, heb je als ouder het telefoongebruik vaak minder goed in de hand. Vooral sociale media als Instagram, Snapchat en WhatsApp zijn populair. Ook YouTube wordt veel gebruikt. Daarmee loopt het internetverbruik snel op.

Abonnementen met kleine bel- en internetbundels zijn er al vanaf ongeveer €7 per maand. Voor dat bedrag krijg je vaak zo'n 200 belminuten en minstens 2 GB.

Let wel goed op de voorwaarden: hoeveel betaal je bijvoorbeeld voor bellen en internetten buiten de bundel? Het is verstandig om via de provider of in je smartphone een dataplafond in te stellen. Zo voorkom je onverwachte hoge rekeningen.

Voordeel

Als je iets meer internet of belt, ben je voordeliger uit dan met prepaid.

Nadeel

Je moet ervoor zorgen dat je kind binnen de bundel blijft, anders lopen de kosten hoog op.

