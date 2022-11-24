Apps pushen kinderen om geld uit te geven

We onderzochten 4 game-apps die populair zijn bij jongeren:

Brawl Stars

Clash Royale

Minecraft

Roblox

Alleen voor Minecraft betaal je ongeveer €7. De andere 3 apps zijn 'gratis'. Gratis staat tussen aanhalingstekens, omdat alle 4 de apps de mogelijkheid bieden tot in-app aankopen. Denk aan wapens, kleding of extra spierkracht om te gebruiken in het spel. Zulke items kosten vanaf een paar euro tot wel enkele tientjes.

Aankopen in apps geen vrije keuze

Het is onverantwoord dat alle 4 de apps allerlei psychologische trucjes gebruiken om de aankopen in de app te promoten. Kinderen zijn te jong om hier weerstand tegen te bieden. Het maakt dat de aankopen geen vrije keuze zijn.

Roblox is een platform voor duizenden verschillende games. Bij Roblox startten we een willekeurig game. De onderzoeker moest al binnen 40 seconden een aankoop doen om verder te kunnen spelen. Het kan gaan om een extra wapen, schild of extra speelkracht die nodig is. Of in elk geval veel meer kans geeft het huidige level af te ronden. Het ‘pay-to-win’-principe. Wij willen dat deze pay-to-win-praktijken stoppen, als ze op kinderen gericht zijn.

is een platform voor duizenden verschillende games. Bij Roblox startten we een willekeurig game. De onderzoeker moest al binnen 40 seconden een aankoop doen om verder te kunnen spelen. Het kan gaan om een extra wapen, schild of extra speelkracht die nodig is. Of in elk geval veel meer kans geeft het huidige level af te ronden. Het ‘pay-to-win’-principe. Wij willen dat deze pay-to-win-praktijken stoppen, als ze op kinderen gericht zijn. In Brawl Stars en Clash Royale loopt een tikkende klok. Elk spel duurt een paar minuten. Een kind heeft dus weinig tijd om het level te halen. Tegelijk zijn er een hoop problemen op te lossen. Dan lijkt ‘voortgang kopen’ een aantrekkelijke optie. Die optie wordt volop aangeboden.

en loopt een tikkende klok. Elk spel duurt een paar minuten. Een kind heeft dus weinig tijd om het level te halen. Tegelijk zijn er een hoop problemen op te lossen. Dan lijkt ‘voortgang kopen’ een aantrekkelijke optie. Die optie wordt volop aangeboden. In Minecraft kan het kind eigen virtuele werelden bouwen. Die werelden kun je met andere kinderen delen via de betaalde service Realms Plus. Maar is het (proef)abonnement verlopen en wordt er niet betaald (ongeveer €8 per maand), dan verdwijnt de gedeelde speelruimte. Om dat te voorkomen zal het kind zich gedwongen voelen de aankoop te doen of de ouder te vragen te betalen.

Breder onderzoek

Onze bevindingen komen uit een breder onderzoek naar populaire apps voor kinderen. Bij 4 apps deden we 4 checks om te bepalen hoe goed ze rekening houden met de belangen en kwetsbaarheden van kinderen.

Krijgen kinderen in-app-aankopen neutraal aangeboden, zonder ongezonde psychologische trucjes? Denk aan de speler eindeloos frustreren met repeterende taken. Of laten zoeken naar zeldzame items (die je ook kunt kopen) en slechts een half spel bieden. De rest moet je dan betalen. Trimbos heeft een overzicht van trucjes van gamemakers. Legt de appmaker vooraf in begrijpelijke taal uit wat er met de gegevens van de gebruiker gebeurt? Kan een kind gemakkelijk in de app zijn account wissen? Is een vorm van ouderlijke controle mogelijk?

Zoals hierboven geschreven: álle apps dringen in-app-aankopen te veel op aan jonge spelers. En er zijn meer problemen:

Wat moet er gebeuren?

We deelden onze bevindingen met de Autoriteit Consument en Markt. De ACM heeft als taak consumenten van alle leeftijden te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken. In haar eigen leidraad Bescherming Online Consument meldt de ACM ‘extra streng’ te zijn bij het beoordelen van verleidingstechnieken richting kinderen voor de promotie van in-app-aankopen. We hopen dat deze autoriteit de geconstateerde problemen gaat onderzoeken en aanpakken waar mogelijk.

Wat kun je hier als ouder mee? Doet je kind wel eens aankopen in een app? Ga het gesprek aan. Is die aankoop een ‘moetje’ om frustraties op te lossen en door te kunnen spelen? Dan is het geen leuke app en niet geschikt voor kinderen.

Appmakers kunnen de Code voor Kinderrechten toepassen, om hun apps beter geschikt te maken voor kinderen. De code bestaat uit 10 beginselen met praktische voorbeelden. Wij ondersteunen deze code.

Reactie Roblox

We hebben onze bevindingen gedeeld met de appmakers. Roblox Corp. was de enige die reageerde.

Het bedrijf zegt dat ‘in de meeste gevallen’ gebruikers zonder geld uit te geven hun ‘experience’ kunnen spelen. Daarom zijn de in-app aankopen een vrije keuze, volgens het platform. Ook kan een ouder bepaalde experiences blokkeren, bestedingslimieten aangeven en het gebruikersaccount verwijderen.

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