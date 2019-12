Baby’s slapen een groot gedeelte van de dag, en natuurlijk wil je dat dat zo veilig mogelijk gebeurt. Een goed matras en ledikant zijn belangrijk, maar je baby slaapt misschien ook weleens in de box of kinderwagen. En hoe zit het met de veiligheid van dekens, knuffels, speciale kussentjes en hangmatjes?

Waarom advies over veilig slapen?

Jaarlijks overlijden in Nederland 15 tot 20 baby's aan wiegendood (bron: CBS). Omdat de kennis is toegenomen en er richtlijnen zijn opgesteld heeft Nederland een van de laagste aantallen wiegendood in de wereld. Vooral het advies om baby's op hun rug te laten slapen heeft ervoor gezorgd dat het aantal gevallen van wiegendood sterk is afgenomen.

Veilig slapen top 4

Helaas is er geen enkele methode voor snel inslapen of doorslapen die voor iedereen werkt. Maar met deze slaaptips voor je baby en tips voor een veilige kinderkamer wordt het wel veiliger.

Leg je baby vanaf de geboorte op zijn rug te slapen. Laat je kind altijd in een eigen bed slapen. Zorg dat je kind het niet te warm heeft. Zorg dat je kind vrij kan ademen.

Slapen op de rug

Leg je baby vanaf geboorte op zijn rug te slapen. Op zijn zij kan je baby al na een paar weken op zijn buik rollen. Met een slaapzakje kan je baby zich moeilijker per ongeluk op zijn buik draaien als hij nog niet weet hoe hij terug moet draaien.

Slapen op de buik; een risico

Er zijn 4 risico's verbonden aan het slapen op de buik:

Als je baby op zijn buik ligt kan hij met zijn neus en mond tegen het matras liggen. Daardoor kan de lucht die je baby ademt niet goed weg en kan hij die lucht deels weer inademen (rebreathing). Op zijn buik kan je baby zich eerder afzetten en verplaatsen en naar boven of naar onder kruipen. Daardoor kan hij onder het beddengoed raken. Op de buik kan je baby minder goed warmte afvoeren (warmtestuwing) en dat kan belastend zijn voor zijn hart. Als je baby op zijn buik ligt, kan zijn neus vervormen waardoor hij minder goed kan ademhalen.

Kan je kind goed zelfstandig draaien van zijn buik naar zijn rug en andersom? Dan kun je hem zelf zijn slaaphouding laten bepalen. Kan je kind dit nog niet vlot, leg hem dan op zijn rug als hij toch op zijn buik is beland.

Ervaringen en tips uit de praktijk

In de videoreeks Mama telt af bespreken 2 aanstaande moeders met ons Baby & Kind team hun ervaringen en tips over veilig slapen.

Let op! Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies Instellingen aanpassen

Een eigen bedje

Een baby slaapt het veiligst in zijn eigen bedje. Het is bewezen dat baby’s jonger dan 4 maanden die slapen in het bed met de ouders een verhoogd risico hebben om te overlijden. Van de 15 á 20 baby’s die jaarlijks overlijden slaapt zo’n 4 á 5 bij de ouders in bed.

Aangezien minder dan 10% van de kinderen in bed slaapt bij de ouders, is dit een hoger risico dan bij kinderen die in hun eigen bed slapen, ongeveer 3 keer zoveel. Na de eerste 4 maanden is dat risico niet meer verhoogd, maar is er nog steeds een risico. Voor kinderen die te vroeg/te klein zijn geboren zijn geboren en baby’s van ouders die roken geldt dat ze tot 6 maanden een verhoogd risico hebben.

Zet de het ledikant of wiegje het eerste halfjaar wel bij jullie op de kamer, zo kun je het sneller horen als je baby in de problemen raakt. Wil je een aanschuifbedje gebruiken? Let er dan goed op dat je het tussenhekje ’s nachts sluit. Zo voorkom je dat je baby per ongeluk in jullie bed belandt.

VeiligheidNL heeft duidelijke instructievideo's over het veilig laten slapen van je baby. Lees ook dit artikel uit vakblad kraamzorg over Veilig slapen (pdf).

Niet te warm

Probeer de kamertemperatuur aangenaam te houden; de eerste weken 20 graden, na 6 tot 8 weken tussen de 15 en 18 graden. Let dus op met verwarming, direct zonlicht, te veel beddengoed, inbakerdoeken, kruiken en te warme kleding. Een mutsje hoeft na de eerste dagen niet meer op.

Een dekbed is de eerste 2 jaar te warm. Gebruik een eenlaags dekentje of een slaapzak. Zolang de nek en met name voeten warm aanvoelen is het goed. Zweet je baby dan is het doorgaans te warm. In de zomer kan het moeilijk zijn de kamertemperatuur laag te houden, lees voor meer informatie de slaaptips voor baby's bij hitte.

Vrij kunnen ademen in een leeg bed

Een leeg bed is een veilige slaapplek. Leg geen grote knuffels of ander speelgoed in bed. Een klein knuffeldoekje of een kleine knuffel zonder vulling en versiersels zoals oogjes en knoopjes in een verder leegbed is een veilig alternatief. Met een grote knuffel is er gevaar voor rebreathing en als de baby nog niet heeft geleerd bewust weg te draaien is dat een gevaarlijke situatie.

Fabrikanten spelen slim in op de angst van ouders dat er een onveilige situatie zou kunnen ontstaan. Er is een wereld aan (dure) spullen te koop die het slapen van je baby veiliger of comfortabeler zou maken. Zoals speciale kussentjes die omrollen of een afgeplat hoofdje zouden voorkomen, of reflux zouden tegengaan. Maar vaak heb je die spullen helemaal niet nodig en soms zorgen ze zelfs voor een extra risico.

Maar ook over het gebruik van producten als de speen, wikkeldoeken, hangmatjes, alarmmatjes en slaapzakjes geven we tips.

Borstvoeding

Borstvoeding berschermt je baby, omdat het kans op infecties vermindert. Telkens een speentje geven bij elke slaapperioden na borstvoeding of flesvoeding verlaagt ook de kans op wiegendood.

Helpt inbakeren?

Sommige ouders zweren erbij: inbakeren. Door een baby van schouders tot voeten in doeken te wikkelen, kan hij zich moeilijker bewegen en zou hij zich makkelijker aan de slaap kunnen overgeven. Maar regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie helpen ook. Lees meer over inbakeren en inbakerproducten.

Voedingskussen

Een voedingskussen is een langwerpig kussen in U-vorm dat bedoeld is als hulpmiddel tijdens het voeden. Het ondersteunt de baby en je arm, zodat je ontspannen kunt zitten. Maar laat je baby niet zonder toezicht op het zachte kussen liggen: daar kan hij zomaar met zijn gezicht in wegzakken. Lees meer over speciale kussens voor baby's.

Dutje in de auto

Valt je baby snel in slaap als hij in de auto in zijn autostoeltje zit? Fijn, maar zorg ervoor dat het stoeltje niet te veel rechtop staat. Zo voorkom je dat zijn hoofdje, dat relatief zwaar is, naar voren valt en de luchtweg afsluit. Gebruik nooit de kinderwagenbak op de achterbank zodat je kind plat kan liggen. Ook niet wanneer die met gordels is vastgezet.

Gebruik een babyzitje alleen voor (niet te lange) autoritten. Veiligheid.nl houdt een vuistregel van maximaal 2 uur aan. Laat je baby ook niet doorslapen in het stoeltje na het verlaten van de auto. Lees ook: Autostoeltje kopen: waar let je op?