Fopspeen, speen of tut

Van en speen, ook wel fopspeen of tut genoemd, worden veel baby's en dreumesen rustig. Ze vallen daardoor ook makkelijker in slaap. Maar een speen heeft ook nadelen. Hoe beperk je het gebruik?

Ons advies

Wil je een speen gebruiken, doe dat dan consequent (alleen) bij het in slaap vallen.

Geef je borstvoeding? Wacht dan met het aanbieden van de speen totdat de borstvoeding goed op gang is gekomen. Bij flesvoeding is wachten niet nodig.

Kook gebruikte spenen regelmatig uit en gooi weg wat kapot is.

Bouw het gebruik van de speen af als je kind ongeveer 1 jaar oud is. Langdurig gebruik kan de ontwikkeling van het gebit en de spraakontwikkeling namelijk in de weg staan. Zie ook het artikel over tuitbekers.

Gebruik liever geen combinaties van speen en knuffel (aan elkaar vast), zoals de Wubbanub. Dat maakt het afbouwen moeilijker omdat je kind dan van beide afscheid moet nemen.

Gebruik voor een speen geen koord of lint dat langer is dan 10 centimeter.

Voordeel van een fopspeen

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een speen bij het inslapen de kans op wiegendood verkleint, vooral bij baby's die flesvoeding krijgen. Hoe dat precies komt, is niet duidelijk. Het zuigen op de speen werkt rustgevend en dat heeft waarschijnlijk ook invloed op de slaap.

Dit beschermende effect geldt alleen als je de speen consequent en bij elk slaapje aanbiedt, zowel overdag als ’s nachts. Is de speen uit het mondje van je slapende baby gevallen, dan hoef je hem niet weer terug te doen.

Nadeel van een fopspeen

Als een baby een speentje veel gebruikt, kan hij middenoorontsteking krijgen. Hoe dat komt is nog onduidelijk. Voor baby’s en kinderen met chronische of terugkerende middenoorontsteking is het dus beter als ze hun speentje minder gebruiken.

Een speen bij te vroeg geboren baby's

Te vroeg geboren baby’s kunnen in de couveuse rustig worden van een speen, bijvoorbeeld tijdens medische handelingen. Het kan ze ook helpen bij het leren zuigen.