Slaaptips voor baby's

Voor de een het rustpunt van de dag, voor de ander een steeds terugkerende strijd: het slaapje van je baby. Helaas is er geen enkele methode voor snel inslapen of doorslapen die voor iedereen werkt. Maar met deze slaaptips voor je baby en tips voor een veilige kinderkamer wordt het wel makkelijker.

Rust en regelmaat

'Baby’s komen het best tot rust als hun dag voorspelbaar is', zeggen deskundigen zoals Sylvie Zuidam, bekend van het boek Slapen als een baby. ‘Als je aan je baby ziet dat hij moe is, breng je hem naar bed. Leer zijn slaapsignalen herkennen. Doe zo rustig mogelijk en hou het kort bij een baby.’

Een gouden tip om een kind zo snel mogelijk te laten doorslapen heeft Zuidam niet: ‘Kleine kinderen worden ’s nachts regelmatig wakker, vind een manier om daarmee om te gaan. Blijf bij jezelf. Diep van binnen weet je wat goed is voor je kind.'

Je baby laten huilen

Niet iedereen is het erover eens of en hoelang je een baby moet laten huilen. Gina Ford, auteur van het boek De tevreden baby, vindt bijvoorbeeld dat je niet bang moet zijn voor een huilkwartiertje. Zuidam zegt hierover min of meer hetzelfde. Voorkom in elk geval dat je baby overprikkeld of oververmoeid raakt. Kijk naar zijn lichaamstaal en breng hem op tijd naar bed, dat voorkomt veel verdriet.

Inbakeren

Door een baby van schouders tot voeten in doeken te wikkelen, kan hij zich moeilijker bewegen en zou hij zich makkelijker aan de slaap kunnen overgeven. Maar uit onderzoek is gebleken dat inbakeren kan helpen tot een leeftijd van 7 weken.

Maar regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie helpen ook. Zonder deze basisvoorwaarden helpt inbakeren meestal niet, of slechts kort. Daarbij is het belangrijk je goed te informeren over inbakeren en inbakerproducten en te overleggen met deskundigen zoals het consulatie bureau of arts voor je begint.

Samen in het grote bed?

Een baby slaapt het veiligst in zijn eigen bedje. Deskundigen zoals kinderartsen en de kraamzorg raden af om de baby bij jou in bed laten slapen vanwege het risico op oververhitting of verstikking. Zet - indien mogelijk- het babybedje wel het eerste halfjaar bij jullie op de kamer.

Aanschuifbedje of co-sleeper

In een aanschuifbedje (of co-sleeper) ligt je baby wat dichterbij dan in zijn eigen bed. Het gaat om wiegjes of ledikanten die je tegen het ouderlijk bed aan plaatst en vastmaakt, waarvan één zijkant omlaag kan. Aanschuifbedjes zijn geen onmisbaar product. Je kunt ook prima een wieg of ledikant de eerste weken bij je op de kamer zetten.

Wil je toch graag een aanschuifbedje gebruiken? Lees dan meer over aanschuifbedjes (of co-sleepers).

Slaapmiddelen

Gebruik geen middeltjes van de drogist om je baby beter te laten slapen. Het risico bestaat dat je kind te diep in slaap valt. Valt je kind maar niet in slaap en wil je toch een middeltje overwegen? Overleg dan eerst met de huisarts. Ook het consultatiebureau heeft tips.

Melatonine is een veelgebruikt middel bij slaapproblemen bij kinderen, maar het is niet verstandig om hiermee op eigen houtje te experimenteren.

Een veilige kinderkamer

Waar moet je op letten?

Lees de tips voor het kiezen van een ledikantje.

Tips voor veilig slapen? Bekijk de video van VeiligheidNL.

Zorg dat je een babybedje veilig opmaakt.

Kies een goed babymatrasje.

Kies een goede babyfoon die bij je wensen past.

Houd ook de slaapkamertemperatuur in de gaten. Voor een baby van 6 tot 8 weken is de ideale temperatuur rond 20 graden. Bij een te vroeg geboren baby tel je daar het aantal weken ‘te vroeg’ bij op. Vanaf 6 tot 8 weken is de ideale temperatuur voor een zich goed ontwikkelende baby tussen 15 en 18 graden. Door het nekje van je slapende baby te voelen, kun je controleren of hij het niet te warm heeft. Meer zekerheid nog geven de voetjes: voelen die lauw aan, dan heeft de baby het aangenaam.

Houd het bedje en de babykamer stofmijtvrij.

Houdt het bed leeg. Leg geen grote, zachte knuffels in het bedje van je baby. Een kleine, zachte knuffel of geurdoekje van een niet te zware stof is geen probleem. Dat kan je kind helpen bij het rustig in slaap vallen. Let erop dat er geen zacht plastic in is verwerkt en er geen versiersels zoals oogjes en knoopjes aan zijn bevestigd die los kunnen raken.

