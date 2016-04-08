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koopadvies

Babymatras kopen: waar let je op?

Ga je een matras kopen voor een ledikant, wieg of een peuterbed? De keus voor een matrasje is niet zo makkelijk. Waar moet je op letten als je een babymatras gaat kopen?

Snel naar:

  1. Welk babymatras past bij jouw kind?
  2. Babymatras: welke maat heb je nodig?
  3. Welke matrasvulling kies je?
  4. Babymatras kopen: hier moet je op letten
  5. Veilig babymatras kopen
  6. Matras schoon en fris houden
  7. Matrasbeschermer: doen of niet?

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Welk babymatras past bij jouw kind?

Hulp nodig? Met onze keuzehulp kies je in een paar stappen een babymatras dat goed bij je kind past.

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Keuzehulp Babymatras

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Babymatras: welke maat heb je nodig?

Kindermatrassen - Type - Hemeltje - Columns

Wieg

Wiegjes hebben geen standaardafmetingen. Een matras voor in een wieg heb je dus in allerlei afmetingen. Meestal koop je een matras voor een wiegje dan ook tegelijk met de wieg. Het matras past dan precies. Een vervangend matras laat je op maat maken.

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Ledikant

Een ledikant waar je baby direct vanaf de geboorte in kan, heeft een standaardmaat van 60x120 cm. De meeste babymatrassen die wij testen zijn bedoeld voor in een ledikant van die maat.

Bekijk en vergelijk:
Matrassen voor een ledikant van 60x120 cm

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Peuterbed of juniorbed

Een peuterbed of juniorbed heeft een tussenmaat: groter dan een ledikant, maar kleiner dan een volwassenenbed. Een echte standaardmaat is er niet, maar het populairste formaat is 70x140 cm. 

Bekijk en vergelijk:
Matrassen voor een peuterbed of juniorbed

Kindermatrassen - Type - Meegroei - Columns

Meegroeibed

Een matras voor een meegroeibed bestaat uit verschillende delen. Is je kind gegroeid, dan kun je het bed groter maken en voeg je een stuk aan het matras toe. Meegroeibedden en meegroeimatrassen zijn te koop in verschillende breedtes en verstelbare lengtes.

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Campingbedje

Een campingbedje heeft meestal een harde bodemplaat met een zachte (schuim)laag er bovenop. Veel ouders vinden dat te hard en gebruiken daarom een extra matras in het campingbed. Bij onze test campingbedjes leggen we uit waarom je dat beter niet kunt doen. 

Lees meer over:
Extra matras in campingbed is risicovol

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Slaaptips

Het is niet moeilijk om van het ledikant of wiegje een veilige slaapplek te maken voor je baby. Je hebt er geen speciale spullen voor nodig. Lees onze tips voor een veilig babybedje. 

Lees meer over:
Tips voor veilig slapen
Zo kies je een goed babyledikant
Hoe wij babymatrassen testen op veiligheid

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Welke matrasvulling kies je?

De materialen en uitvoeringen van babymatrassen zijn bijna hetzelfde als bij matrassen voor volwassenen. Maar voor baby’s en peuters zijn andere eigenschappen belangrijk.

Deze materialen worden het meest gebruikt voor babymatrassen:

Er kunnen ook materialen als latex en wol verwerkt zijn in het matras. De vullingen hebben verschillende kenmerken en eigenschappen. Vaak bestaat de vulling uit een combinatie van materialen. 

Lees meer over:
Vullingen van babymatrassen

Welke matrasvulling kies je? nieuw 1200x800

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Babymatras kopen: hier moet je op letten

Video: kooptips

Zoek je een goed en veilig babymatras? Dan zijn er een paar dingen waar je op moet letten. Bekijk de tips in de video.

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Veilig babymatras kopen

Uit onze test blijkt dat de prijs niet zegt over de veiligheid van een babymatras. Je koopt voor onder de €100 een goed babymatras dat prima scoort voor onze veiligheidstests. En sommige dure babymatrassen zakken voor 1 of meer belangrijke onderdelen van de veiligheidstest. 

Ga je naar de winkel voor een babymatras? Let zelf op:

  • Kleine onderdelen die makkelijk loslaten of losgepeuterd kunnen worden, zoals ritssluitingen. Baby's kunnen die inslikken. 
  • Stiksels die niet goed vastzitten. Vooral losgelaten nylondraad kan gevaarlijk zijn voor baby's en peuters.  
  • Bij een afritsbare matrashoes is het extra veilig als er een extra beschermlaag om de vulling zit. Zo weet je zeker dat je kind niet bij de vulling kan komen en er stukjes vanaf kan peuteren. 

Veilig babymatras en wiegendood

Een veilig babymatras is nog geen garantie dat je baby ook veilig slaapt. Dit moet je weten om een veilig babymatras ook veilig te gebruiken en de risico's op wiegendood zo veel mogelijk te beperken.

Lees meer over:
Veilig slapen
Babymatras en allergie

Tips voor in de winkel 1200x800

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Matras schoon en fris houden

Spugen, kwijlen en luiers die overlopen: een babymatras krijgt een hoop te verduren. Je houdt het matras makkelijker schoon en fris als je kiest voor een matrashoes (tijk) die: 

Let ook op de rits van de tijk. Kies voor:

  • Kunststoftanden. Die roesten niet.
  • Grove tanden. Die verbuigen minder snel en breken minder snel af dan fijne tanden.
  • Een rits waarmee je de tijk in 2 delen eraf kunt ritsen. Als de tijk vies is, kun je de schone kant om de matras laten terwijl je de vieze helft wast en droogt.  

Bekijk en vergelijk:
Matrassen met een tijk die je op 60°C kunt wassen

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Matrasbeschermer: doen of niet?

Een matrasbeschermer voorkomt dat vocht uit luier- en spuugongelukjes in het babymatras trekt. Er zijn 2 soorten matrasbeschermers:

  1. Matjes zoals die van Aerosleep en Airgosafe. Deze hebben een waterdichte laag en daarboven een ventilerende 3D-structuur,
  2. Hoezen die je als een hoeslaken om het babymatrasje spant. Deze zijn er in vele varianten en prijsklassen.

Matrasbeschermers die te weinig lucht doorlaten

Waterdichte matrasbeschermers en topdekjes zonder ventilerende 3D-laag laten heel weinig of zelfs geen lucht door. Terwijl ze wél claimen dat ze 'ademend' zijn. Dat zagen we toen we in 2019 bij 15 matrasbeschermers testten hoeveel lucht ze doorlaten. 

Tip: in plaats van een matrasbeschermer die geen lucht doorlaat, kun je beter een goed babymatras kopen met een tijk die je kunt wassen op 60°C.

Lees meer over:
Matrasbeschermers: zijn ze nodig?

Test matrasbeschermers 1200x800

Voorkom een miskoop

Met onze test zie je meteen welke babymatrassen goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.

Het beste babymatras
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