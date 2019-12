Babymatras kopen: waar let je op?

De maat van het matras is natuurlijk afhankelijk van het bedje dat je hebt gekocht. Heb je nog geen kinderbedje aangeschaft? Koop dan een ledikantje van 60x120 cm met een in hoogte verstelbare bodem. Zelfs een pasgeboren baby mag in een ledikantje slapen. Het ledikantje moet wel aan de veiligheidseisen van de kraamzorg voldoen.

Heb je al een bedje? Dan zijn er verschillende babymatrassen:

Een matras voor een wieg. Dit wordt vaak op maat gemaakt of in combinatie met een wieg gekocht.

Een matras van 60x120 cm voor een ledikantje.

Een matras voor een meegroeibed, te verstellen van 120 tot 200 cm.

Een peutermatras voor een juniorbed: van 70 cm breed tot 140, 150 of 160 cm lang.

Een matras voor een wiegje of ledikant moet perfect in het bedje passen. Dan kan de baby niet met lichaamsdelen tussen het matras en de rand van het bedje beklemd raken. Daarnaast moet het matras dik genoeg zijn. Vraag in de winkel of het matras geschikt is voor permanent gebruik door een kind tot 20 kg. Weet je niet zeker welk bedje of beddengoed je moet kiezen? Vraag dan advies aan een deskundige zonder commerciële belangen.

