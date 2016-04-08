Babymatras kopen: waar let je op?

Ga je een matras kopen voor een ledikant, wieg of een peuterbed? De keus voor een matrasje is niet zo makkelijk. Waar moet je op letten als je een babymatras gaat kopen?
Expert babymatrassen
Hulp nodig? Met onze keuzehulp kies je in een paar stappen een babymatras dat goed bij je kind past.
Wiegjes hebben geen standaardafmetingen. Een matras voor in een wieg heb je dus in allerlei afmetingen. Meestal koop je een matras voor een wiegje dan ook tegelijk met de wieg. Het matras past dan precies. Een vervangend matras laat je op maat maken.
Een ledikant waar je baby direct vanaf de geboorte in kan, heeft een standaardmaat van 60x120 cm. De meeste babymatrassen die wij testen zijn bedoeld voor in een ledikant van die maat.
Bekijk en vergelijk:
Matrassen voor een ledikant van 60x120 cm
Een peuterbed of juniorbed heeft een tussenmaat: groter dan een ledikant, maar kleiner dan een volwassenenbed. Een echte standaardmaat is er niet, maar het populairste formaat is 70x140 cm.
Bekijk en vergelijk:
Matrassen voor een peuterbed of juniorbed.
Een matras voor een meegroeibed bestaat uit verschillende delen. Is je kind gegroeid, dan kun je het bed groter maken en voeg je een stuk aan het matras toe. Meegroeibedden en meegroeimatrassen zijn te koop in verschillende breedtes en verstelbare lengtes.
Een campingbedje heeft meestal een harde bodemplaat met een zachte (schuim)laag er bovenop. Veel ouders vinden dat te hard en gebruiken daarom een extra matras in het campingbed. Bij onze test campingbedjes leggen we uit waarom je dat beter niet kunt doen.
Lees meer over:
Extra matras in campingbed is risicovol
Het is niet moeilijk om van het ledikant of wiegje een veilige slaapplek te maken voor je baby. Je hebt er geen speciale spullen voor nodig. Lees onze tips voor een veilig babybedje.
Lees meer over:
Tips voor veilig slapen
Zo kies je een goed babyledikant
Hoe wij babymatrassen testen op veiligheid
De materialen en uitvoeringen van babymatrassen zijn bijna hetzelfde als bij matrassen voor volwassenen. Maar voor baby’s en peuters zijn andere eigenschappen belangrijk.
Deze materialen worden het meest gebruikt voor babymatrassen:
Er kunnen ook materialen als latex en wol verwerkt zijn in het matras. De vullingen hebben verschillende kenmerken en eigenschappen. Vaak bestaat de vulling uit een combinatie van materialen.
Lees meer over:
Vullingen van babymatrassen
Zoek je een goed en veilig babymatras? Dan zijn er een paar dingen waar je op moet letten. Bekijk de tips in de video.
Uit onze test blijkt dat de prijs niet zegt over de veiligheid van een babymatras. Je koopt voor onder de €100 een goed babymatras dat prima scoort voor onze veiligheidstests. En sommige dure babymatrassen zakken voor 1 of meer belangrijke onderdelen van de veiligheidstest.
Ga je naar de winkel voor een babymatras? Let zelf op:
Een veilig babymatras is nog geen garantie dat je baby ook veilig slaapt. Dit moet je weten om een veilig babymatras ook veilig te gebruiken en de risico's op wiegendood zo veel mogelijk te beperken.
Lees meer over:
Veilig slapen
Babymatras en allergie
Spugen, kwijlen en luiers die overlopen: een babymatras krijgt een hoop te verduren. Je houdt het matras makkelijker schoon en fris als je kiest voor een matrashoes (tijk) die:
Let ook op de rits van de tijk. Kies voor:
Bekijk en vergelijk:
Matrassen met een tijk die je op 60°C kunt wassen
Een matrasbeschermer voorkomt dat vocht uit luier- en spuugongelukjes in het babymatras trekt. Er zijn 2 soorten matrasbeschermers:
Waterdichte matrasbeschermers en topdekjes zonder ventilerende 3D-laag laten heel weinig of zelfs geen lucht door. Terwijl ze wél claimen dat ze 'ademend' zijn. Dat zagen we toen we in 2019 bij 15 matrasbeschermers testten hoeveel lucht ze doorlaten.
Tip: in plaats van een matrasbeschermer die geen lucht doorlaat, kun je beter een goed babymatras kopen met een tijk die je kunt wassen op 60°C.
Lees meer over:
Matrasbeschermers: zijn ze nodig?
Met onze test zie je meteen welke babymatrassen goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.