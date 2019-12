Welke soorten matrassen zijn er?

De meeste matrasvullingen zijn een combinatie van de hieronder genoemde materialen. De eigenschappen van de ene soort vulling kunnen die van de andere soort beïnvloeden. Combineer je bijvoorbeeld een slecht ventilerende laag met een goed ventilerende laag, dan zal een matras in zijn geheel slecht ventileren.

Laat je dus niet afleiden door reclamepraatjes over de geweldige eigenschappen van één enkele component van de vulling, maar kijk in onze test naar hoe de combinatie van alle gebruikte materialen het doet.

Pocketvering

Pocketveren zijn metalen springveren die elk verpakt zijn in een textielen zakje. Een matraskern bestaat uit tientallen of zelfs honderden pocketveren. Soms zelfs meerdere lagen op elkaar. Doordat ze in individuele zakjes zitten, functioneren alle pocketveren afzonderlijk van elkaar.

Door te variëren in de dikte van het staaldraad, het aantal windingen en de hoogte van de veer kan de fabrikant comfortzones aanbrengen die bepaalde delen van het lichaam meer of minder ondersteunen.

Koudschuim (HR-schuim)

Koudschuim, ook bekend als High Resilience-schuim (HR-schuim), is verreweg de meestgebruikte schuimsoort in matrassen. In bijna alle matrassen zit minstens één laag koudschuim. Koudschuim is er in zeer veel kwaliteiten. Er wordt ook veel mee geëxperimenteerd door toevoeging van andere materialen, zoals gelcomponenten. Daardoor variëren de eigenschappen, kwaliteiten en prijzen van matrassen met koudschuim enorm.

Overigens heeft de naam niets te maken met hoe koud of warm het schuim aanvoelt, maar met de manier waarop het schuim wordt geproduceerd.

Traagschuim

Traagschuim is ook bekend als memory foam, geheugenschuim en visco-elastisch schuim. Traagschuim reageert op lichaamswarmte en kan zich daardoor perfect aanpassen aan de contouren van je lichaam, waardoor je in traagschuim geen drukpunten voelt. Vooral voor bedlegerige mensen is traagschuim daardoor heel prettig.

Hoe snel of langzaam traagschuim 'terugveert' hangt af van de dikte van de wand van de luchtkamertjes in het schuim. Hoe dikker de wand, des te langer het duurt tot de lucht weer in het luchtkamertje is getrokken, en hoe trager het schuim dus reageert.

Lang niet iedereen vindt dit vertraagde gevoel prettig. Probeer een matras met veel traagschuim dus eerst in de winkel uit voordat je hem koopt.

Traagschuim kan heel hard worden in een koude omgeving. Wij meten dit in onze test. De meeste matrassen in onze test met veel traagschuim in de vulling krijgen geen hoge scores voor hun lichaamsondersteuning en ook niet voor hun ventilatie. Bekijk bij traagschuimmatrassen dan ook de scores voor lichaamsondersteuning en ventilatie.

Relatief duur

Traagschuim is een relatief dure matrasvulling. Veruit de meeste matrassen in onze test met een substantiële laag traagschuim, zitten dan ook in het duurdere segment (vanaf €450).

PU schuim

Koudschuim en traagschuim zijn beide speciale soorten PU- of polyurethaanschuim. Maar vaak vind je bij de beschrijving van een matraskern alleen de term "schuim", of "gewoon schuim". Dat slaat dan vrijwel altijd op "normaal" PU schuim. Normaal PU schuim onderscheidt zich van koudschuim door de lagere dichtheid en lagere veerkracht. Ook heeft het geen traagschuimeffect. Het spreekt voor zich dat normaal PU schuim goedkoper is dan de 2 speciale soorten.

Polyetherschuim of PE-schuim

Polyether- of PE-schuim wordt in matrassen voor volwassenen alleen nog in de goedkoopste versies gebruikt. De kwaliteit van PE-schuim is niet slecht, maar het voelt minder comfortabel en soepel dan andere schuimsoorten, waardoor PE-schuim minder populair is.

Comfortschuim

Sommige fabrikanten geven aan dat hun matrassen gevuld zijn met "comfortschuim". Dat kan van alles betekenen. Soms gaat het om het koudschuim, maar vaker om gewoon PU schuim of zelfs PE schuim. Meestal wordt er een goedkopere schuimsoort mee aangeduid.

Latex

Latexvulling kan van natuurrubber en van synthetische latex gemaakt zijn, of een combinatie van deze twee.

De kwaliteit is afhankelijk van de gebruikte percentages natuurrubber en synthetisch rubber. Doorgaans is natuurrubber beter. Latex is erg soepel en voelt comfortabel, maar de ventilatie kan minder zijn.

Gel

Gel wordt op verschillende manieren verwerkt in matrasvullingen. De gellaag kan bestaan uit een schuimlaag met heel kleine geldeeltjes verspreid door het schuim. Er is ook een variant waarin de gel wordt verwerkt in een massieve laag. Wij testten verschillende matrassen waarin gel of gelcomponenten zijn verwerkt, onder andere:

Bij geen van deze matrassen vonden we duidelijke eigenschappen die we aan de gelcomponenten konden toeschrijven.

Geltex

Geltex is een nieuw materiaal waarbij gel is verwerkt in koudschuim. Het is ontworpen door matrassenproducent Recticel en wordt exclusief gebruikt in de merken die Recticel voert, zoals Ubica en Lattoflex. Wij testten onder andere de Ubica Geltex Inside Gi6 F.

Technogel

In ons lab zagen we ook een matras voorbijkomen met een laag Technogel, die bestaat uit met gel gevulde kussentjes. Omdat de gel koel aanvoelt, is Technogel volgens de fabrikant ideaal voor mensen die het warm hebben in bed. Ons lab bevestigt dat de gel koel aanvoelt als je in bed stapt, maar dat het in de loop van de nacht je lichaamstemperatuur aanneemt, dus de verkoelende eigenschap verliest. En erger nog: de Technogellaag ventileert bijzonder slecht. Omdat een massieve laag van gel altijd door een niet-vochtdoorlatend materiaal omgeven moet worden omdat het anders gaat lekken, ventileert zo'n laag per definitie slecht.

Vezels

Ook in ontwikkeling zijn matrassen met 1 of meer lagen van natuurlijke of kunstvezels. Geteste matrassen met een kern van vezels zijn:

Van Lanschoot Vlair 200 (3D-geprinte kunstvezels)

Coco-Mat Atlas (kokosvezels)

De vezellagen hebben allemaal de overeenkomst dat ze bijzonder goed ventileren. Helaas wordt deze perfecte ventilatie bij sommige matrassen tenietgedaan door de schuimlagen eromheen.

Bij de test babymatrassen testten we diverse matrassen met een kern van vezels, zoals van Aerosleep, Prolana en Kadolis.

Bonellvering

Bonellvering is een binnenveringsoort die bestaat uit vele losse, dubbelconische vier- of vijfslagsveren. Deze zijn onderling verbonden met een spiraalveer. Bonellveringmatrassen zijn slecht in zones te verdelen en bewegen lang na als je je omdraait - eigenschappen waardoor ze in Nederland tegenwoordig niet zo populair meer zijn. Deze vering wordt wel nog vaak gebruikt in boxspringonderstellen.

Waterbed

Een waterbed vormt zich perfect naar de lichaamscontouren, terwijl de temperatuur en andere zaken naar eigen voorkeur zijn in te stellen. Tenslotte heb je minder last van stof, bacteriën en huisstofmijt in een waterbed.

Maar een waterbed ventileert niet, kost (veel) stroom, vergt veel onderhoud en heeft een groter risico op flinke defecten, zoals lekkage en kapotte verwarmingselementen.

