Koopadvies dekbedden

Ben je op zoek naar een nieuw dekbed? Maar weet je niet waar je op moet letten? Een goed dekbed houdt je warm, laat vocht door en is niet te zwaar. En de vulling, maat en warmteklasse moeten passen bij je wensen en budget. Wij helpen je met de keuze voor jouw perfecte dekbed.
Dons is een wondermateriaal. Het is warm, laat goed vocht door en is ook nog eens vederlicht. Maar dons is een dierlijk product en duur. Ook kan 'dons' op het etiket van alles betekenen.
Lees meer over:
Donzen dekbedden
Kunststofvezel, polyester, PET, synthetisch: allemaal namen voor goedkopere vullingen gemaakt van plastic en dus van aardolie. Dekbedden met deze vulling kun je goed wassen. Maar ze zijn zwaarder en ze laten minder goed vocht door.
Wol is een zwaar materiaal dat goed vocht doorlaat. Wol is een dierlijk product, en wollen dekbedden zijn daardoor wat duurder.
Er zijn veel andere vulmaterialen, zoals katoen, tencel en bamboe. Lees meer over verschillende dekbedvullingen.
De meeste mensen wisselen meerdere keren per jaar van dekbed.
Een 4-seizoenendekbed bestaat uit 2 delen. Het dunste dekbed is het zomerdeel, het dikkere het herfst- en lentedeel. Je kunt de 2 delen combineren voor een extra warm winterdekbed. Je hebt dus met dekbed kiezen uit 3 warmteniveaus. Het kan alleen wel wat opbergruimte kosten als je maar 1 deel gebruikt.
Wij testen alleen dit type dekbed. 4-seizoenendekbedden worden namelijk het meest verkocht in Nederland.
Een all year-dekbed gebruik je het hele jaar door. Ze zijn niet te dik en ook niet te dun. Omdat je maar 1 enkel dekbed koopt is dit goedkoper. Dit is een optie als je het vaak warm hebt in bed, en in de zomermaanden zonder dekbed slaapt.
Soms staat er 'warm' of 'extra warm' op een dekbed. Maar hoe weet je hoe warm een dekbed echt is?
De hoeveelheid vulmateriaal bepaalt hoe warm een dekbed is. Op de verpakking vind je soms het vulgewicht, in gram/m2 of in gram voor het hele dekbed. Maar let op: je kunt de vulgewichten van 2 dekbedden alleen vergelijken als de vulling van hetzelfde materiaal is.
Een met wol gevuld tweepersoons winterdekbed kan bijna 4 kilo wegen. Terwijl met dons of polyester gevulde dekbedden van dezelfde maat anderhalve kilo lichter kunnen zijn. En omdat dons en polyester (per gram) warmer zijn, kunnen die dekbedden toch even warm zijn als het wollen dekbed.
Op sommige dekbedden vind je een warmteklasse. Er zijn 4 klassen:
De warmteklasse kun je iets beter gebruiken dan het vulgewicht voor het vergelijken van dekbedden met verschillende soorten vullingen.
Bij 4-seizoenendekbedden is het dunste dekbed meestal warmteklasse 4, de dikkere klasse 3. Als je ze op elkaar legt of knoopt zijn ze samen klasse 1. 'All year'-dekbedden zijn meestal warmteklasse 2 of 3.
De maat van je matras bepaalt de maat van je dekbed. Een vuistregel voor maximaal comfort is: neem een dekbed dat zowel 20 cm langer als breder is dan je matras. Lengtematen voor dekbedden zijn 200 of 220 cm. De standaard breedtematen zijn:
Niet alle dekbedden worden in elke maat gemaakt. De meest aangeboden maten zijn:
Let op. Je moet wel een passende dekbedovertrek kunnen vinden. Kies je voor minder gangbare maat (bv. 200 x 220 cm), dan is er minder keus bij overtrekken.
Dekbedden zijn niet altijd duurzaam. Als je graag een duurzame keuze maakt, let dan hierop:
Hoe kies je het meest duurzame dekbed?
Lees meer over:
Dekbeddenvullingen
Donzen dekbedden
We vonden 9 verschillende keurmerken op de dekbedden uit onze test. Let op: we kunnen niet beoordelen hoe betrouwbaar deze keurmerken zijn. Op de website van Milieu Centraal vind je informatie over sommige keurmerken.
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