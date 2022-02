Koopadvies dekbedden

Soms staan er termen als 'warm' of 'extra warm' op een dekbed. Hoe weet je hoe warm een dekbed echt is?

Vulmateriaal

Een indicatie voor de warmte van een dekbed is dan ook de hoeveelheid vulmateriaal of het vulgewicht, aangeduid als gram/m2 of in gram voor het hele dekbed. Maar let op. Je kunt de vulgewichten van 2 dekbedden alleen vergelijken als de vulling van hetzelfde materiaal is.

Voorbeeld: wol

Wol is relatief zwaar. Een met wol gevuld lits-jumeaux winterdekbed kan bijna 4 kilo wegen. Terwijl een met dons of polyester gevuld dekbed van dezelfde maat anderhalve kilo lichter kan zijn. En omdat die materialen (per gram) meer warmte vast houden, kunnen ze toch even warm zijn.