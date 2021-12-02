Koopadvies dekbedden

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Dekbed kopen: waar let je op?

Ben je op zoek naar een nieuw dekbed? Maar weet je niet waar je op moet letten? Een goed dekbed houdt je warm, laat vocht door en is niet te zwaar. En de vulling, maat en warmteklasse moeten passen bij je wensen en budget. Wij helpen je met de keuze voor jouw perfecte dekbed.

Snel naar:

  1. Welke vulling kies je?
  2. 4 seizoenen of het hele jaar?
  3. Hoe warm wil je het hebben?
  4. Wat is de juiste maat?
  5. Wil je een duurzaam dekbed?

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Welke vulling kies je?

Dons en veren

Dons is een wondermateriaal. Het is warm, laat goed vocht door en is ook nog eens vederlicht. Maar dons is een dierlijk product en duur. Ook kan 'dons' op het etiket van alles betekenen.

Lees meer over:
Donzen dekbedden

Synthetisch

Kunststofvezel, polyester, PET, synthetisch: allemaal namen voor goedkopere vullingen gemaakt van plastic en dus van aardolie. Dekbedden met deze vulling kun je goed wassen. Maar ze zijn zwaarder en ze laten minder goed vocht door.

Wol

Wol is een zwaar materiaal dat goed vocht doorlaat. Wol is een dierlijk product, en wollen dekbedden zijn daardoor wat duurder. 

Andere materialen

Er zijn veel andere vulmaterialen, zoals katoen, tencel en bamboe. Lees meer over verschillende dekbedvullingen.

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4 seizoenen of het hele jaar?

De meeste mensen wisselen meerdere keren per jaar van dekbed. 

4-seizoenendekbed

Een 4-seizoenendekbed bestaat uit 2 delen. Het dunste dekbed is het zomerdeel, het dikkere het herfst- en lentedeel. Je kunt de 2 delen combineren voor een extra warm winterdekbed. Je hebt dus met dekbed kiezen uit 3 warmteniveaus. Het kan alleen wel wat opbergruimte kosten als je maar 1 deel gebruikt.

Wij testen alleen dit type dekbed. 4-seizoenendekbedden worden namelijk het meest verkocht in Nederland.

All year-dekbed 

Een all year-dekbed gebruik je het hele jaar door. Ze zijn niet te dik en ook niet te dun. Omdat je maar 1 enkel dekbed koopt is dit goedkoper. Dit is een optie als je het vaak warm hebt in bed, en in de zomermaanden zonder dekbed slaapt.

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Hoe warm wil je het hebben?

Soms staat er 'warm' of 'extra warm' op een dekbed. Maar hoe weet je hoe warm een dekbed echt is?

Vulgewicht

De hoeveelheid vulmateriaal bepaalt hoe warm een dekbed is. Op de verpakking vind je soms het vulgewicht, in gram/m2 of in gram voor het hele dekbed. Maar let op: je kunt de vulgewichten van 2 dekbedden alleen vergelijken als de vulling van hetzelfde materiaal is.

Voorbeeld: wol

Een met wol gevuld tweepersoons winterdekbed kan bijna 4 kilo wegen. Terwijl met dons of polyester gevulde dekbedden van dezelfde maat anderhalve kilo lichter kunnen zijn. En omdat dons en polyester (per gram) warmer zijn, kunnen die dekbedden toch even warm zijn als het wollen dekbed.

Warmteklassen

Op sommige dekbedden vind je een warmteklasse. Er zijn 4 klassen:

  • Klasse 1 is het warmst.
  • Klasse 4 is het koelst.

De warmteklasse kun je iets beter gebruiken dan het vulgewicht voor het vergelijken van dekbedden met verschillende soorten vullingen. 

4-seizoenen

Bij 4-seizoenendekbedden is het dunste dekbed meestal warmteklasse 4, de dikkere klasse 3. Als je ze op elkaar legt of knoopt zijn ze samen klasse 1. 'All year'-dekbedden zijn meestal warmteklasse 2 of 3.

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Wat is de juiste maat?

De maat van je matras bepaalt de maat van je dekbed. Een vuistregel voor maximaal comfort is: neem een dekbed dat zowel 20 cm langer als breder is dan je matras. Lengtematen voor dekbedden zijn 200 of 220 cm. De standaard breedtematen zijn:

  • Eenpersoons: 140 cm.
  • Tweepersoons: 200 cm.
  • Lits-jumeaux: 240 cm.
  • Lits-jumeaux XL: 260 cm.

Niet alle dekbedden worden in elke maat gemaakt. De meest aangeboden maten zijn:

Let op. Je moet wel een passende dekbedovertrek kunnen vinden. Kies je voor minder gangbare maat (bv. 200 x 220 cm), dan is er minder keus bij overtrekken.

Dekbedden vasthouden sfeer

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Wil je een duurzaam dekbed?

Niet altijd duurzaam

Niet altijd duurzaam

Dekbedden zijn niet altijd duurzaam. Als je graag een duurzame keuze maakt, let dan hierop:

  • Dons en wol komt van dieren. Bio-industrie is niet goed voor het klimaat.
  • Ook bij 'verantwoord' dons overleven de dieren het niet. 
  • Synthetische dekbedvullingen worden gemaakt van aardolie.
  • Plantaardige dekbedvullingen zoals bamboe zijn niet altijd duurzamer.
  • Alleen donzen dekbedden kun je bij een inleverpunt laten recyclen. Andere dekbedden moeten bij het restafval.
Wél duurzaam

Wél duurzaam

Hoe kies je het meest duurzame dekbed?

Lees meer over:
Dekbeddenvullingen
Donzen dekbedden

Keurmerken

We vonden 9 verschillende keurmerken op de dekbedden uit onze test. Let op: we kunnen niet beoordelen hoe betrouwbaar deze keurmerken zijn. Op de website van Milieu Centraal vind je informatie over sommige keurmerken.

  • Responsible Down Standard (RDS): voor welzijn van eenden en ganzen.
  • Down Pass: voor het welzijn van eenden en ganzen. 
  • Downplus: voor de transparantie van de toeleveringsketen en productie van dons.
  • Downafresh greenLine: geeft aan dat de vulling op een natuurlijkvriendelijke manier is geproduceerd. 
  • Oeko-Tex (standard 100): voor de afwezigheid van schadelijke stoffen in textiel.
  • Nomite: geeft aan of huisstofmijt door de hoes (of tijk) heen komt.
  • Global Recycling Standard (GRS): stelt eisen aan de kwaliteit van gerecyclede materialen. Ook moeten materialen milieuvriendelijk verwerkt worden.
  • EN 12934: norm voor het juist weergeven van een dons- en verenvulling op het etiket. Soms vind je een vignet van een testinstituut, zoals TÜV Rheinland, dat heeft gecontroleerd of het etiket klopt.
  • Pure New Wool (Woolmark): voor natuurvriendelijke wol.

Voorkom een miskoop

Met onze test zie je meteen welke dekbedden goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.

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