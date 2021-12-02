Koopadvies dekbedden

Dons en veren

Dons is een wondermateriaal. Het is warm, laat goed vocht door en is ook nog eens vederlicht. Maar dons is een dierlijk product en duur. Ook kan 'dons' op het etiket van alles betekenen.

Lees meer over:

Donzen dekbedden

Synthetisch

Kunststofvezel, polyester, PET, synthetisch: allemaal namen voor goedkopere vullingen gemaakt van plastic en dus van aardolie. Dekbedden met deze vulling kun je goed wassen. Maar ze zijn zwaarder en ze laten minder goed vocht door.

Wol

Wol is een zwaar materiaal dat goed vocht doorlaat. Wol is een dierlijk product, en wollen dekbedden zijn daardoor wat duurder.

Andere materialen

Er zijn veel andere vulmaterialen, zoals katoen, tencel en bamboe. Lees meer over verschillende dekbedvullingen.