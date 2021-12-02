Gebruikstips dekbedden

Dekbedden kun je af en toe wassen. Als je allergisch bent voor huisstofmijt is vaker wassen een goed idee.

Op 60°C

Je wast een dekbed bij voorkeur op 60°C. Want vanaf die temperatuur gaan huisstofmijten dood. Het liefst koop je dan ook een dekbed dat je op 60°C kunt wassen. Een synthetisch dekbed mag je bijna altijd wassen op 60°C. Donzen, tencel en katoenen dekbedden soms. Wollen dekbedden kun je vaak alleen chemisch reinigen, dus die mogen helemaal niet in de wasmachine.

Regelmatig uitkloppen en luchten

Het kan zijn dat je je dekbed om welke reden dan ook niet goed kunt wassen. Je kunt je dekbed dan het beste regelmatig uitkloppen en even buiten laten luchten. Daarmee kom je al een heel eind.

Regelmatig wassen?

Synthetische dekbedden kun je dus regelmatig wassen. Donzen dekbedden was je liever niet te vaak. Maar het mag best af en toe. In de droger kan ook prima.

Tip: doe bij een donzen dekbed 1of 2 tennisballen in de droger. Die maken het vulmateriaal los, waardoor het minder klontert.