Gebruikstips dekbedden

Dekbedden kun je af en toe wassen. Als je allergisch bent voor huisstofmijt is vaker wassen een goed idee.

Op 60°

Je wast een dekbed altijd op 60°. Want vanaf die temperatuur gaat de huisstofmijt dood. Synthetische dekbedden mag je vrijwel altijd wassen op 60°. Donzen dekbedden soms.

In onze test wassen we alle dekbedden op 60° en gooien ze daarna in de droger. En dat herhalen we 5 keer. Op die manier bootsen we jarenlang gebruik na. En het blijkt dat synthetische dekbedden dat een stuk beter aan kunnen. We zien minder krimp en de isolerende eigenschappen blijven beter overeind.

Regelmatig wassen?

Synthetische dekbedden kun je dus regelmatig wassen. Donzen dekbedden was je liever niet te vaak. Maar het mag best af en toe. In de droger kan ook prima.

Tip: doe bij een donzen dekbed 1of 2 tennisballen in de droger. Die maken het vulmateriaal los, waardoor het minder klontert.