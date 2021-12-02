Gebruikstips dekbedden

Hoe vaak kun je een dekbed eigenlijk wassen? En wat is de beste manier om je dekbed af te danken? We geven tips voor het gebruik van je dekbed.
Dekbedden kun je af en toe wassen. Als je allergisch bent voor huisstofmijt is vaker wassen een goed idee.
Je wast een dekbed bij voorkeur op 60°C. Want vanaf die temperatuur gaan huisstofmijten dood. Het liefst koop je dan ook een dekbed dat je op 60°C kunt wassen. Een synthetisch dekbed mag je bijna altijd wassen op 60°C. Donzen, tencel en katoenen dekbedden soms. Wollen dekbedden kun je vaak alleen chemisch reinigen, dus die mogen helemaal niet in de wasmachine.
Het kan zijn dat je je dekbed om welke reden dan ook niet goed kunt wassen. Je kunt je dekbed dan het beste regelmatig uitkloppen en even buiten laten luchten. Daarmee kom je al een heel eind.
Synthetische dekbedden kun je dus regelmatig wassen. Donzen dekbedden was je liever niet te vaak. Maar het mag best af en toe. In de droger kan ook prima.
Tip: doe bij een donzen dekbed 1of 2 tennisballen in de droger. Die maken het vulmateriaal los, waardoor het minder klontert.
De meeste bronnen melden een levensduur van gemiddeld 5 tot 10 jaar. Een 4-seizoenendekbed gaat vaak langer mee dan andere dekbedden. Want de helft van het dekbed gebruik je een deel van het jaar niet.
Synthetische dekbedden gaan meestal minder lang mee dan donzen dekbedden. Wollen dekbedden hebbenvaak een langere levensduur, net als donzen dekbedden. De levensduur van een dekbed is afhankelijk van de kwaliteit en het onderhoud.
Schud je dekbed zo nu en dan goed los, laat het luchten en was het regelmatig volgens de wasinstructies. Zo zorg je ervoor dat het zo lang mogelijk meegaat.
Een dekbed is aan vervanging toe wanneer de vulling bijvoorbeeld begint te klonteren, als je op de tijk slijtagesporen ziet of wanneer het niet meer goed isoleert.
Als je een nieuw dekbed koopt, heb je waarschijnlijk ook een oude over. Wat doe je daarmee?
Dons is goed te recyclen. Donzen dekbedden worden steeds vaker gevuld met gerecycled materiaal. Heb je een oude donzen dekbed of kussen? Lever het dan in bij een recyclepunt van donsretour.
Als je een nieuw dekbed koopt van gerecycled dons, kun je soms ook je oude donzen dekbed inleveren bij de verkoper.
Dekbedden gevuld met een ander materiaal, zoals polyester, wol, katoen of tencel zijn minder goed recyclebaar. Je kunt ze in de textielbak gooien. Maar er is een kans dat ze toch bij het restafval belanden.
Heb je een dekbed van een ander materiaal en twijfel je waar je deze weg kunt gooien? De afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal geeft hier advies over.